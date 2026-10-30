Perú

Revelan chats con amenazas y presunto seguimiento a Magaly Medina en investigación que involucra a Jefferson Farfán

Los mensajes atribuidos a desconocidos exigían dinero a la conductora, mencionaban a su familia y mostraban fotografías tomadas mientras cumplía servicio comunitario en Surco

Magaly Medina denunció amenazas de muerte y extorsión en investigación fiscal contra Jefferson Farfán
Magaly Medina denunció amenazas de muerte y extorsión en investigación fiscal contra Jefferson Farfán
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Una serie de conversaciones de WhatsApp atribuidas a desconocidos que amenazaron a Magaly Medina y afirmaron vigilar sus desplazamientos forma parte de la investigación fiscal abierta contra Jefferson Farfán por presuntos delitos de extorsión, acoso y marcaje o reglaje. El exfutbolista rechazó cualquier participación en los hechos y pidió que las autoridades identifiquen a los responsables.

Los mensajes, difundidos por La República, incluyen exigencias económicas, referencias a la familia de la conductora y fotografías tomadas en lugares que ella frecuentaba. La periodista recibió las comunicaciones en junio y julio, en medio del cumplimiento de una sentencia que la obligaba a pagar una reparación civil de S/300 mil a favor del exdelantero.

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De acuerdo con la publicación, los primeros contactos se produjeron el 17 de junio. Los remitentes reclamaban a Magaly Medina que cancelara el monto pendiente de la reparación civil y sostenían que conocían las placas de sus vehículos. En los textos, además, aseguraban pertenecer a una organización criminal.

La conductora de Magaly TV, la firme había sido sentenciada por violación a la intimidad agravada en agravio de Jefferson Farfán. La resolución incluyó 138 jornadas de prestación de servicios comunitarios y el pago de la reparación civil, que terminó de cancelar el 15 de julio, según la información publicada.

Los remitentes exigieron S/200 mil y pagos mensuales

Las amenazas habrían escalado después de las primeras comunicaciones. El 15 de julio, Medina recibió nuevos mensajes desde otros números telefónicos. Esta vez, los remitentes enviaron fotografías suyas en distintos puntos de Lima, incluida la parroquia Nuestra Señora de Loreto, en Santiago de Surco, donde cumplía sus jornadas de servicio comunitario.

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Las imágenes fueron interpretadas por la defensa de Medina como indicios de un presunto seguimiento a sus actividades cotidianas. Los mensajes también hacían alusión a integrantes de su familia y a lugares que frecuentarían.

La Fiscalía indaga presuntos delitos de acoso, extorsión y marcaje o reglaje, mientras el exfutbolista negó haber ordenado o coordinado actos de intimidación
La Fiscalía indaga presuntos delitos de acoso, extorsión y marcaje o reglaje, mientras el exfutbolista negó haber ordenado o coordinado actos de intimidación

En uno de los chats difundidos, los desconocidos exigían a la conductora entregar S/200 mil y efectuar pagos mensuales de S/10 mil a cambio de no atentar contra ella ni sus allegados. También le pedían realizar recargas diarias de S/100 a un número telefónico.

Los remitentes afirmaban tener una supuesta “carta verde” de Farfán y vinculaban sus amenazas con el litigio que mantenía la conductora con el exfutbolista. Sin embargo, esas menciones forman parte de los mensajes enviados por terceros y no acreditan, por sí mismas, la participación del exjugador.

La gravedad de las comunicaciones llevó a que la defensa de Medina solicitara garantías personales. Posteriormente, la conductora puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, el Instituto Nacional Penitenciario y el juzgado a cargo de la ejecución de su condena.

La Fiscalía abrió una investigación por extorsión, acoso y reglaje

El 5 de octubre, el fiscal Joel Calle Valer, del Segundo Despacho Provincial Penal de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Santiago de Surco-Barranco, dispuso iniciar diligencias contra Farfán por los presuntos delitos de extorsión, acoso y marcaje o reglaje en agravio de Medina.

La apertura de una investigación fiscal no determina responsabilidad penal. El proceso busca establecer si existe una conexión entre los mensajes recibidos por la periodista, el presunto seguimiento que denunció y las personas que enviaron las comunicaciones.

Según los fundamentos recogidos por La República, la Fiscalía consideró relevante que los remitentes conocieran el lugar donde Medina realizaba sus jornadas de servicio comunitario. Ese dato habría sido expuesto públicamente en el marco del proceso judicial que la enfrentó con Farfán.

La investigación deberá determinar el origen de los números telefónicos, la autenticidad de los chats, la procedencia de las fotografías y cualquier posible vínculo entre los remitentes y el entorno del exfutbolista.

Por otro lado, el abogado del exseleccionado peruano, Luis Pardo Figueroa, indicó al diario que no tenía autorización para brindar detalles sobre las actuaciones fiscales en curso.

Composición con los retratos de Magaly Medina y Jefferson Farfán junto a un documento oficial de la Fiscalía
La Fiscalía abrió una investigación preliminar contra Jefferson Farfán por presuntos delitos de acoso y extorsión en agravio de Magaly Medina.

Jefferson Farfán negó haber ordenado o coordinado amenazas

Farfán ya se había pronunciado sobre el caso mediante un comunicado difundido el 14 de septiembre. En esa declaración negó de forma categórica haber participado, directa o indirectamente, en acciones destinadas a intimidar a Medina o a poner en riesgo a su familia.

“Rechazo categóricamente cualquier vinculación de mi persona con las amenazas y mensajes extorsivos que la señora Medina dice haber recibido”, sostuvo el exfutbolista, según el comunicado citado por La República.

El exjugador añadió que nunca ordenó, coordinó ni intervino en acciones de amenaza, persecución o intimidación contra la periodista. Farfán también condenó toda forma de extorsión y solicitó que las autoridades ubiquen y sancionen a quienes resulten responsables.

El conflicto entre Medina y Farfán tiene antecedentes judiciales que se remontan a años atrás. La conductora fue condenada por violación a la intimidad agravada luego de difundir imágenes relacionadas con el entonces futbolista. La reparación civil impuesta en ese proceso fue pagada en siete cuotas, con el último abono realizado el 15 de julio.

Días después de confirmarse la cancelación total, Farfán publicó un mensaje en Instagram dirigido a Medina. Esa publicación también fue incorporada al contexto de la denuncia, aunque la investigación deberá establecer si guarda alguna relación con los hechos denunciados.

Composición con Magaly Medina a la izquierda, Jefferson Farfán a la derecha y un círculo con un juez sosteniendo un mazo.
Magaly Medina y Jefferson Farfán mantienen un enfrentamiento legal que involucra la sustitución del magistrado a cargo del caso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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