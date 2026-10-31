Señor de los Milagros: Mapa del último recorrido procesional de este domingo 1 de noviembre

Las puertas del santuario, con la imagen del Cristo Moreno en su interior, se cerrarán hasta el 2027.

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Las calles del Centro de Lima se teñirán por última vez de morado en este 2026. Este domingo 1 de noviembre, el Señor de los Milagros realizará su quinto y último recorrido procesional, marcando el cierre de la jornada de fervor católico más importante de Perú.

La imagen venerada abandonará temporalmente la iglesia de Las Nazarenas, templo que la resguarda durante gran parte del año, para impartir sus bendiciones antes de ser guardada hasta octubre del 2027.

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La jornada iniciará al mediodía con una eucaristía de gran solemnidad en la Iglesia de las Nazarenas, la cual será presidida por monseñor Carlos Castillo Mattasoglio, arzobispo de Lima.

Terminado el servicio religioso, comenzará el andar de la procesión. Se estima que la venerada imagen regresará al convento tras completar la ruta establecida, con un retorno proyectado para aproximadamente las 19:30 horas. A esa hora, el Cristo Moreno cerrará su ciclo de visitas del año.

La ruta y los desvíos vehiculares por el último recorrido

La Hermandad del Señor de los Milagros ha definido un trayecto particular para esta despedida. El anda iniciará su peregrinaje al mediodía del domingo 1 por la avenida Tacna, una vía emblemática por la cual avanzará durante un tramo importante de su peregrinaje en el Cercado.

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Luego de transitar esta arteria principal, la procesión ingresará al jirón Conde de Superunda, desde donde empalmará con el jirón Chancay. Tras completar este segmento, el anda se desplazará hacia la avenida Emancipación, para finalmente retomar nuevamente la avenida Tacna. El recorrido culminará con el retorno de la imagen al monasterio de las Madres Nazarenas, su hogar espiritual.

Ruta del anda del Cristo Moreno en su última salida del 2026.

Para facilitar este evento multitudinario y asegurar el orden en las vías comprendidas, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), implementará desvíos en el servicio de transporte público desde el inicio hasta el fin de la procesión, afectando temporalmente la circulación.

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El servicio regular A del Metropolitano dejará de circular temporalmente por la avenida Tacna. Los buses de este servicio realizarán su recorrido por la avenida Alfonso Ugarte en ambos sentidos, estableciendo como únicas paradas las estaciones Dos de Mayo, Quilca y España.

En tanto, el servicio regular C limitará su recorrido habitual. Esta ruta iniciará en la estación Matellini, en Chorrillos, y concluirá su trayecto en la estación Central.

La estación Dos de Mayo figura entre las más cercanas a la ruta procesional. Durante la jornada permanecerán cerradas las estaciones Castilla, Tacna, Jirón de la Unión y Colmena . Seguirán operativas Caquetá, Dos de Mayo, Quilca, España y Estación Central.

Un mapa informativo de Lima detalla los desvíos y las estaciones cerradas del Metropolitano por la procesión del Señor de los Milagros el domingo 1 de noviembre. (Foto: ATU / X)

En el caso del Corredor Azul, los buses que regularmente transitan por la avenida Tacna serán desviados. Tomarán las vías alternas de las avenidas Alfonso Ugarte y Prolongación Tacna, manteniendo paradas temporales para el ascenso y descenso de pasajeros, buscando aminorar el impacto en los usuarios regulares.

Un mapa detalla los desvíos y los paraderos temporales del Corredor Azul en Lima debido al recorrido procesional del Señor de los Milagros. (Foto: ATU / X)

Por su parte, el Corredor Morado, en su servicio 412, ajustará su recorrido y solo llegará hasta el paradero Francisco Pizarro, punto en el que los buses iniciarán su ruta de retorno hacia San Juan de Lurigancho.

Un mapa vial de Lima detalla la modificación del recorrido del servicio 412 del Corredor Morado durante la procesión del Señor de los Milagros. (Foto: ATU / X)

Las autoridades competentes instan a la ciudadanía a utilizar estas vías de desvío y planificar sus traslados con antelación, con el fin de evitar retrasos y disfrutar o transitar pacíficamente por los alrededores de esta emblemática festividad.