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Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del ‘extra game’ por semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2026

Todo se resolverá en el último partido: ‘pumas’ y ‘santas’ van por el pase a la final tras tener igualada la llave. Sigue las incidencias desde el Polideportivo Lucha Fuentes

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20:45 hsHoy

Las jugadoras de Universitario y San Martín ya llegaron al Polideportivo Lucha Fuentes. Ambos planteles ya se alistan para lo que será este ‘extra game’ que definirá al último finalista de la Liga.

20:32 hsHoy

Atención: conoce las recomendaciones y restricciones para el ingreso al Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador, en el duelo decisivo de esta tarde.

Restricciones para el ingreso al Polideportivo Lucha Fuentes
Restricciones para el ingreso al Polideportivo Lucha Fuentes. Crédito: LPV
06:37 hsHoy

¡Miércoles decisivo! Universitario de Deportes y la Universidad San Martín se miden por un lugar en la gran final de la Liga Peruana de Vóley. En los dos encuentros previos, el luminoso exhibió sets corridos. El duelo de esta tarde es de pronóstico reservado, pues mide a fuerzas parejas.

Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por 'extra game' de semifinales de Liga Peruana de Vóley 2026. Crédito: Instagram Universitario/San Martín.
Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por 'extra game' de semifinales de Liga Peruana de Vóley 2026. Crédito: Instagram Universitario/San Martín.
06:37 hsHoy

Facundo Morando palpita una final exigente para Alianza Lima: “Sea contra Universitario o San Martín, va a ser durísimo”

El técnico argentino destacó el trabajo del club para alcanzar su sexta final consecutiva en la Liga Peruana de Vóley y ya puso la mira en el próximo desafío de las ‘blanquiazules’

El entrenador argentino valoró el esfuerzo de sus dirigidas para llegar a una nueva definición del título en la Liga Peruana de Vóley. Video: La Cátedra Deportes

Alianza Lima reafirmó su dominio en la Liga Peruana de Vóley y selló su clasificación a una nueva definición por el título tras superar a Deportivo Géminis en semifinales. Con este resultado, el conjunto ‘blanquiazul alcanzó su sexta final consecutiva, un logro que su entrenador, Facundo Morando, no dudó en destacar como fruto de un trabajo sostenido a lo largo de los años.

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06:37 hsHoy

Lesiones en San Martín

El dominio de Universitario en el último encuentro se acentuó ante las evidentes limitaciones físicas que mermaron al plantel de la Universidad San Martín. Su principal referente, la brasileña Fernanda Tomé, afrontó el compromiso condicionada por diversas lesiones en los dedos; pese a jugar con un vendaje, el dolor limitó su efectividad habitual en facetas determinantes como el ataque, el bloqueo y la recepción de balón.

El panorama se oscureció aún más para las ‘santas’ cuando su armadora titular, Paola Rivera, sufrió un fuerte impacto en el hombro tras colisionar contra el parante de la red. Aunque la jugadora intentó mantenerse en competencia por pundonor, la gravedad del golpe la obligó a abandonar el campo, cediendo su lugar a la experimentada Shiamara Almeida para la conducción del equipo en el tramo final.

De cara al decisivo ‘extra game’, la participación de ambas piezas clave permanece en incertidumbre y sujeta a su evolución en las próximas horas. El estratega Guilherme Schmitz afronta ahora el dilema táctico de esperar por su recuperación total o arriesgar con su inclusión en el sexteto inicial, una decisión médica y técnica que podría definir el rumbo de la serie hoy miércoles.

Toda la información previa al crucial duelo de semifinales de la Liga Peruana de Vóley. Analizamos el estado de las jugadoras y las estadísticas clave, incluyendo la condición de la máxima anotadora, Tomecinha | Latina TV
06:37 hsHoy

¿Cómo quedó el partido de vuelta por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/26?

Universitario de Deportes forzó el decisivo ‘extra game’ de la Liga Nacional de Vóley tras arrollar por 3-0 a la Universidad San Martín en el Polideportivo. El conjunto ‘crema’ exhibió una madurez táctica superior para adjudicarse los dos primeros parciales por 25-22 y 25-17, apoyado en la jerarquía ofensiva de Carla Ortiz y una lectura defensiva impecable para neutralizar los ataques de Flavia Montes. La precisión en el armado y la efectividad desde el servicio permitieron que las dirigidas por el comando técnico ‘merengue’ controlaran los ritmos del juego frente a un elenco santo que perdió la brújula tras el equilibrio inicial.

El último set se transformó en un monólogo absoluto para la ‘U’, que sentenció el encuentro con un contundente 25-16 tras un inicio demoledor de 4-0. Universitario aprovechó la desconexión emocional y los constantes errores no forzados de las ‘santas’ para estirar la diferencia a un irreversible 15-5, demostrando una concentración altísima en todas sus líneas.

Con una actuación dominante, las 'Pumas' de Universitario vencieron en sets corridos a San Martín y desataron la euforia de su hinchada. El pase a la gran final se definirá en un partido extra.
06:37 hsHoy

Dónde ver Universitario vs San Martín ‘extra game’ de las semifinales

El ‘extra game’ de la semifinal de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 entre Universitario y San Martín contará con una cobertura integral, pensada para llegar a todos los aficionados sin importar el medio de acceso. Latina TV ofrecerá la transmisión en señal abierta a través del canal 2, permitiendo que el encuentro se vea en directo desde cualquier televisor convencional. Para quienes prefieren el formato digital, el canal también habilitará la señal en su sitio web y en la aplicación móvil, facilitando la visualización desde teléfonos, tabletas o computadoras.

Quienes deseen seguir cada jugada al instante podrán acceder al portal oficial de la Federación Peruana de Vóley (FPV), que brindará actualización minuto a minuto del marcador y las acciones más importantes. Además, la página de Facebook de la liga ofrecerá la transmisión en vivo de manera gratuita y sin restricciones, accesible desde cualquier parte del mundo y desde cualquier dispositivo, sin necesidad de suscripción.

En paralelo, Infobae Perú realizará una cobertura especial en su sitio web, aportando información previa, seguimiento punto a punto, momentos destacados y declaraciones tras el partido. Así, los aficionados dispondrán de todas las alternativas para no perderse ningún detalle de una serie decisiva en la lucha por el título nacional.

Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por 'extra game' de semifinales de Liga Peruana de Vóley 2026. Crédito: Instagram Universitario/San Martín
Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por 'extra game' de semifinales de Liga Peruana de Vóley 2026. Crédito: Instagram Universitario/San Martín
06:36 hsHoy

Horarios de Universitario vs San Martín por ‘extra game’ de las semifinales

La atención del vóley nacional se centra en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, donde Universitario de Deportes y San Martín disputarán el ‘extra game’ de la semifinal. El pase a la final está en juego, generando expectativa tanto en los equipos como en sus aficionados.

El encuentro contará con transmisión internacional, permitiendo que seguidores de distintos países puedan ver el partido en directo. La organización ha definido horarios específicos para cada región: en Perú, Colombia y Ecuador el inicio será a las 17:00; en Venezuela, Bolivia y Miami comenzará a las 18:00; y en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, la acción arrancará a las 19:00.

06:36 hsHoy

Precios de entradas

Los ‘voleilovers’ todavía tienen chances de adquirir sus boletos para el duelo entre las ‘pumas’ y las ‘santas’ por el ‘extra game’ de la semifinal en el Polideportivo Lucha Fuentes. Solo deben ingresar al portal de Joinnus.

  • General: S/.20.00 soles
  • Preferente Norte: S/. 30.00 soles
  • Preferente Sur: S/. 30.00 soles
  • Preferente Oriente: S/. 40.00 soles
  • Preferente Occidente: S/. 50.00 soles

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