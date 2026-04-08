Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del ‘extra game’ por semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2026

Las jugadoras de Universitario y San Martín ya llegaron al Polideportivo Lucha Fuentes. Ambos planteles ya se alistan para lo que será este ‘extra game’ que definirá al último finalista de la Liga.

Atención: conoce las recomendaciones y restricciones para el ingreso al Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador, en el duelo decisivo de esta tarde.

¡Miércoles decisivo! Universitario de Deportes y la Universidad San Martín se miden por un lugar en la gran final de la Liga Peruana de Vóley. En los dos encuentros previos, el luminoso exhibió sets corridos. El duelo de esta tarde es de pronóstico reservado, pues mide a fuerzas parejas.

Alianza Lima reafirmó su dominio en la Liga Peruana de Vóley y selló su clasificación a una nueva definición por el título tras superar a Deportivo Géminis en semifinales . Con este resultado, el conjunto ‘blanquiazul alcanzó su sexta final consecutiva, un logro que su entrenador , Facundo Morando , no dudó en destacar como fruto de un trabajo sostenido a lo largo de los años.

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Lesiones en San Martín

El dominio de Universitario en el último encuentro se acentuó ante las evidentes limitaciones físicas que mermaron al plantel de la Universidad San Martín. Su principal referente, la brasileña Fernanda Tomé, afrontó el compromiso condicionada por diversas lesiones en los dedos; pese a jugar con un vendaje, el dolor limitó su efectividad habitual en facetas determinantes como el ataque, el bloqueo y la recepción de balón.

El panorama se oscureció aún más para las ‘santas’ cuando su armadora titular, Paola Rivera, sufrió un fuerte impacto en el hombro tras colisionar contra el parante de la red. Aunque la jugadora intentó mantenerse en competencia por pundonor, la gravedad del golpe la obligó a abandonar el campo, cediendo su lugar a la experimentada Shiamara Almeida para la conducción del equipo en el tramo final.

De cara al decisivo ‘extra game’, la participación de ambas piezas clave permanece en incertidumbre y sujeta a su evolución en las próximas horas. El estratega Guilherme Schmitz afronta ahora el dilema táctico de esperar por su recuperación total o arriesgar con su inclusión en el sexteto inicial, una decisión médica y técnica que podría definir el rumbo de la serie hoy miércoles.