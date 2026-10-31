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Capitán de Sport Huancayo se muestra en desacuerdo de mover localía ante Universitario: “Tenemos la convicción jugar en casa”

Ricardo Salcedo explicó que, mientras el traslado no sea confirmado, el plantel está mentalizado en sacar los tres puntos adelante en su tradicional recinto

Ricardo Salcedo, futbolista de Sport Huancayo, compartió su descontento por posible cambio de localía para duelo ante Universitario.
Ricardo Salcedo, futbolista de Sport Huancayo, compartió su descontento por posible cambio de localía para duelo ante Universitario. Crédito: Instagram Ricardo Salcedo.
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Sport Huancayo encara la recta final del Torneo Clausura 2026 con una duda fuera de la cancha. Ricardo Salcedo, referente del plantel, manifestó que el equipo espera mantener su localía en el estadio IPD de Huancayo para recibir a Universitario de Deportes en la última jornada.

La posibilidad de un cambio de sede surgió por los trabajos de renovación que se proyectan para la pista atlética del recinto. La Maratón Internacional de Los Andes, prevista para el 8 de noviembre, sería la última actividad antes del cierre temporal del estadio.

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Sin embargo, el club todavía no comunicó una modificación oficial al plantel. Por esa razón, Salcedo afirmó que los futbolistas se preparan bajo la idea de disputar sus compromisos restantes en la Ciudad Incontrastable.

“Mientras no haya nada oficial, la verdad que nosotros pensamos en que vamos a jugar acá y creo que sería lo más correcto”, declaró el mediocampista de Sport Huancayo en diálogo con ‘Radio Ovación’.

Sport Huancayo es uno de los líderes del Torneo Clausura con 28 puntos.
Sport Huancayo es uno de los líderes del Torneo Clausura con 28 puntos. Crédito: Instagram Sport Huancayo.

El jugador remarcó que el estadio IPD representa el escenario habitual del cuadro huancaíno. “Nuestra localía es acá en Huancayo, este es nuestro estadio y tenemos la convicción de que vamos a jugar acá”, añadió.

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Las versiones sobre el traslado ubican al estadio Unión Tarma como una alternativa para el duelo con Universitario. También aparecieron otras opciones de altura, como Cusco o Arequipa, aunque ninguna de esas posibilidades cuenta con una confirmación de la Liga 1.

El encuentro ante el cuadro ‘crema’ sería programado para el sábado 14 de noviembre o domingo 15 de noviembre, por la fecha 17. Para entonces, el estadio de Huancayo podría estar cerrado por el inicio de los trabajos de infraestructura, una situación que depende de los plazos que establezca el Instituto Peruano del Deporte.

La postura de Salcedo refleja la intención del plantel de conservar un factor que considera importante en la definición del Clausura. El ‘rojo matador’ afrontará tres partidos en los que necesita sumar para sostener sus opciones de título.

Partido muy disputado en el Complejo Deportivo Chongoyape.
Partido muy disputado en el Complejo Deportivo Chongoyape. Crédito: Instagram Liga 1.

Partido clave ante Melgar

Antes de pensar en Universitario, Sport Huancayo tendrá un cruce directo con Melgar. El partido se jugará el lunes 2 de noviembre, a las 11:00 horas, en el estadio IPD Huancayo, por la fecha 15 del Torneo Clausura.

El equipo de Richard Pellejero buscará recuperarse después de la derrota por 2-0 ante Juan Pablo II en Chongoyape. Ese resultado cortó una racha de siete triunfos consecutivos y le impidió tomar ventaja en la pelea por el primer lugar.

Salcedo reconoció la exigencia que representa enfrentar al conjunto arequipeño. Melgar viene de igualar 1-1 con Comerciantes Unidos y también necesita un triunfo para no perder terreno en la lucha por el campeonato.

“Es un partido complicado. Todos sabemos lo que es Melgar. Es un equipo que tiene muy buenos jugadores”, señaló el volante, quien apuntó a la necesidad de responder en la recta final.

El cuadro de Chongoyape se impuso 2-0 frente a los huancaínos, quienes pusieron en peligro su primer lugar del Clausura - Crédito: L1MAX.

El futbolista dejó claro que el objetivo de Sport Huancayo es llegar a la última fecha con posibilidades de conquistar el Clausura. Además, mencionó la importancia de mantener una ubicación favorable en la tabla acumulada, que define los clasificados a los play-offs.

Nosotros sí queremos llegar a la última fecha con una chance de campeonato. También está el acumulado de los ocho. Sabemos que ya no tenemos margen de error y tenemos que ganar los tres partidos que nos quedan”, sostuvo.

La agenda del cuadro huancaíno incluye el duelo contra Melgar, la visita a Cienciano y el posible encuentro ante Universitario fuera de su estadio. El resultado del lunes puede modificar la cima de la clasificación y condicionar el panorama de los tres equipos involucrados.

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