Marc Almond, voz de Soft Cell, llegará por primera vez a Perú: fecha, lugar y venta de entradas

El intérprete británico llegará a Lima con su banda como parte de su Latin American Tour 2026.

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Marc Almond, vocalista de Soft Cell y una de las figuras del synthpop británico, se presentará por primera vez en Perú el viernes 27 de noviembre de 2026. El cantante llegará a Lima junto a su banda como parte de su Latin American Tour 2026, con un concierto programado en el Centro de Convenciones Leguía.

El artista británico repasará canciones de su carrera como solista y parte del repertorio que consolidó junto a David Ball en Soft Cell, el dúo formado a finales de la década de 1970 que se convirtió en una referencia de la música electrónica y la New Wave.

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La presentación marcará el debut de Almond ante el público peruano después de más de cuatro décadas de trayectoria. Su visita forma parte de una gira que contempla fechas en Ciudad de México, Buenos Aires, São Paulo y Santiago de Chile, antes y después de su paso por Lima.

¿Dónde comprar las entradas?

Las entradas se encuentran en preventa a través de Ticketmaster Perú, hasta agotar el stock disponible para esta etapa. La plataforma concentra la venta oficial del evento y permitirá consultar los sectores, precios y condiciones de ingreso al recinto.

El show de Marc Almond en Lima está previsto para el viernes 27 de noviembre de 2026 en el Centro de Convenciones Leguía, ubicado en el distrito de Lince. El cantante se presentará acompañado por músicos que lo han respaldado en sus actuaciones internacionales.

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La fecha forma parte del tramo latinoamericano de su gira. De acuerdo con el itinerario difundido para el tour, Almond iniciará sus presentaciones en la región el 25 de noviembre en Ciudad de México. Dos días después llegará a Lima y continuará con conciertos en Buenos Aires, São Paulo y Santiago.

Será la primera oportunidad para que el público peruano vea en vivo a la voz de “Tainted Love”. La canción, publicada por Soft Cell en 1981, se convirtió en uno de los mayores éxitos de la música pop británica de esa década y mantiene presencia en películas, series, listas de reproducción y nuevas versiones.

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El concierto reunirá a seguidores de Soft Cell, del synthpop y de la carrera solista que Almond ha desarrollado desde la década de 1980. Su repertorio suele combinar material de distintas etapas, desde canciones asociadas con su trabajo junto a David Ball hasta composiciones publicadas bajo su propio nombre.

‘Tainted Love’ llevó a Soft Cell a la cima de las listas internacionales

Marc Almond comenzó su recorrido musical junto a David Ball en Leeds, Inglaterra. Ambos formaron Soft Cell a fines de los años 70 y construyeron una propuesta basada en sintetizadores, influencias del soul, el cabaret, el post-punk y la música electrónica.

El salto internacional del dúo llegó con ‘Tainted Love’, una composición escrita por Ed Cobb y grabada originalmente por la cantante estadounidense Gloria Jones en 1964. Soft Cell transformó esa canción en una versión electrónica que alcanzó el primer lugar de las listas de más de 17 países.

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‘Tainted Love’ se convirtió en el tema más conocido de Soft Cell y en una pieza central de la cultura pop de los años 80. Su éxito instaló al dúo entre los nombres principales de la New Wave y permitió que su música llegara a audiencias de Europa, América y otras regiones.

La popularidad de la canción fue acompañada por discos como Non-Stop Erotic Cabaret, publicado en 1981, que incluyó otros temas como “Say Hello, Wave Goodbye”, “Bedsitter” y “Torch”. A lo largo de su trayectoria, Soft Cell atravesó separaciones y reencuentros, mientras Almond mantuvo una producción artística constante en paralelo.

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Marc Almond, vocalista de Soft Cell, se presentará por primera vez en Perú el 27 de noviembre en el Centro de Convenciones Leguía.

La voz grave y expresiva del cantante fue una de las marcas del grupo. Su estilo permitió que Soft Cell se diferenciara de otras bandas de la época, con canciones que alternaban melodías bailables, letras melancólicas y atmósferas vinculadas a la vida nocturna.

Marc Almond desarrolló una extensa carrera como solista

Tras las primeras etapas de Soft Cell, Marc Almond consolidó un camino individual con álbumes, colaboraciones y proyectos que ampliaron sus referencias musicales. Su discografía como solista incluyó aproximaciones al pop, el chanson, el cabaret, el rock y las baladas orquestadas.

Almond trabajó con compositores y productores de distintos países, y publicó versiones de canciones que dialogan con su gusto por el repertorio clásico, la canción europea y la música de autor. Esa diversidad se trasladó a sus presentaciones en vivo, donde suele alternar sus temas propios con piezas que marcaron su carrera.

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El cantante también volvió a reunirse con David Ball en nuevas etapas de Soft Cell. El dúo publicó el álbum Happiness Not Included en 2022 y mantuvo actividad en conciertos y producciones vinculadas con su legado musical.

La visita a Lima reunirá más de 40 años de repertorio entre Soft Cell y la etapa solista de Almond. Aunque no se ha difundido un listado oficial de canciones para la fecha peruana, los asistentes esperan escuchar títulos asociados a las distintas facetas de su carrera.

Cómo comprar entradas para Marc Almond en Lima

Los boletos para el concierto están disponibles en preventa mediante la plataforma oficial Ticketmaster Perú. La promoción estará vigente hasta agotar el stock asignado para esta etapa.

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Para adquirir entradas, los usuarios deben ingresar al portal, buscar el evento de Marc Almond y seleccionar la localidad disponible. Luego deberán completar el proceso de pago con los datos solicitados por la ticketera. Tras confirmarse la compra, los boletos digitales quedarán registrados en la cuenta del usuario.

Se recomienda verificar previamente que la cuenta de Ticketmaster esté activa y que el correo electrónico esté validado. También conviene revisar las condiciones de acceso, los horarios de apertura de puertas y las disposiciones sobre objetos permitidos antes de asistir al Centro de Convenciones Leguía.

Con esta fecha, Marc Almond sumará Lima a una gira que llevará el legado de Soft Cell a varias ciudades de América Latina. Para el público peruano, será el primer encuentro en vivo con una de las voces que definieron el sonido electrónico británico de los años 80.

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Con más de cuatro décadas de carrera, Marc Almond repasará canciones de Soft Cell y de su etapa como solista ante el público peruano.