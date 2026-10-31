Keiko Fujimori descarta salida de Luis Galarreta de la PCM tras versiones de cambios: "Es un simple chisme"

El Salvador: La Presidenta Keiko Fujimori se pronuncia sobre la gestión del Primer Ministro Luis Galarreta, descartando cualquier posibilidad de cambio y enfatizando la importancia de su labor para el progreso nacional. | Canal N

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Desde El Salvador, donde se encontraba de visita oficial, la presidenta Keiko Fujimori salió al cruce de las versiones sobre una posible salida de Luis Galarreta de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y descartó cualquier cambio en la conducción del gabinete.

“Todo esto es un simple chisme. Mi confianza al primer ministro es absoluta, mi confianza al gabinete”, afirmó la mandataria este viernes 30 de octubre, antes de remarcar: “Yo rechazo y descarto un cambio de primer ministro”.

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Las declaraciones se producen después de varios días de especulaciones sobre una posible salida de Luis Galarreta de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Según estas informaciones, existiría disconformidad entre algunos asesores cercanos a Fujimori por el desempeño del premier frente al fenómeno El Niño, la crisis de inseguridad ciudadana y las demoras en la aprobación de facultades legislativas solicitadas al Congreso.

El pronunciamiento se produjo mientras Galarreta permanece encargado del despacho presidencial, en su condición de primer vicepresidente de la República. Mediante la Resolución Suprema N.° 307-2026-PCM, publicada el 27 de octubre, el Ejecutivo dispuso que asumiera temporalmente estas funciones durante los viajes de Fujimori a El Salvador y España. En paralelo, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, quedó encargado de la PCM durante esos periodos.

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La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, aplaude mientras presenta a Luis Galarreta como nuevo primer ministro de Perú, en Lima (Perú), el 28 de julio de 2026. REUTERS/Angela Ponce

La figura de Chlimper, en el centro de las versiones sobre cambios en la PCM

El nombre de José Chlimper, exsecretario general de Fuerza Popular y actual integrante de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial, apareció entre los posibles reemplazos de Galarreta. Sin embargo, el propio Chlimper descartó esa posibilidad antes del pronunciamiento de la presidenta.

“No tengo ningún afán político ulterior, ni aceptaré cargo público alguno en el futuro por razones de edad y de salud”, afirmó en una entrevista con Canal N, al recordar el mensaje que había publicado anteriormente en sus redes sociales.

La mandataria también se refirió al papel que desempeña Chlimper dentro del Ejecutivo y descartó que su participación en el comité consultivo de la Presidencia esté vinculada con un eventual nombramiento ministerial. “Él es un simple colaborador que está ayudando en este comité consultivo de la Presidencia”, precisó.

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José Chlimper, integrante de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial, desmintió las versiones que indican que asumirá la PCM, afirmando que se mantiene como asesor y que tiene experiencia en el sector público y privado. | Canal N

Fujimori explicó que el Gobierno busca implementar una unidad de cumplimiento para supervisar la ejecución de obras, así como oficinas dedicadas a la transformación digital, las comunicaciones y la reducción de la burocracia. Sobre la iniciativa tecnológica, señaló que durante su visita a El Salvador también estaba recogiendo experiencias que podrían servir para su implementación en Perú.

Chlimper, por su parte, sostuvo que su nombre estaba siendo utilizado para debilitar políticamente al jefe del Gabinete. “Lucho está totalmente a cargo del premierato”, afirmó, y recordó que Galarreta también ocupa la primera vicepresidencia de la República y la secretaría general de Fuerza Popular.

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Galarreta también descartó su salida desde Tumbes

El propio jefe del Gabinete había respondido a las versiones el jueves 29 de octubre, durante una visita a Tumbes junto a los ministros de Defensa, Rafael Belaunde, y de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinellí.

Consultado sobre su posible remoción, Galarreta evitó profundizar en las especulaciones y aseguró que el Ejecutivo está concentrado en atender las emergencias climáticas y combatir la inseguridad ciudadana.

“Yo no comento sobre chismes, digamos, pero sí sobre el tema de fondo. El tema de fondo es que nuestra capacidad de reacción tiene que ser diferente a otros momentos”, señaló.

Las versiones sobre la salida de Galarreta surgieron por cuestionamientos a la gestión frente al fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana.

El premier también reconoció que los ministros están sujetos a evaluación permanente, aunque insistió en que las prioridades del Gobierno se encuentran en la atención del fenómeno El Niño y la lucha contra la criminalidad.

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La misma posición fue expresada desde Fuerza Popular. El vocero alterno de la agrupación en el Senado, Víctor Flores, sostuvo que las versiones sobre posibles cambios no tenían “mucho asidero” y describió como “monolítica” la relación entre Fujimori y sus dos vicepresidentes, Galarreta y Miguel Torres.

El respaldo presidencial en medio de cuestionamientos al premier

El pronunciamiento de Fujimori también se produce semanas después de la publicación de la Encuesta del Poder 2026, elaborada por Ipsos Perú y difundida por Semana Económica, que ubicó a Galarreta como la persona más mencionada entre aquellas a las que la mandataria debería dejar de escuchar.

El estudio, publicado el 4 de octubre y basado en las respuestas de 128 participantes, registró un 26 % de menciones para Galarreta, seguido por Fernando Rospigliosi, con 18 %, y José Chlimper, con 12 %. Los resultados reflejan las opiniones del grupo consultado y no constituyen una medición representativa de toda la población peruana.

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El dato adquiere relevancia frente al respaldo público expresado este viernes por Fujimori, quien aseguró mantener su confianza tanto en el presidente del Consejo de Ministros como en el resto del gabinete.

Por ahora, la mandataria ha descartado un relevo en la conducción de la PCM, mientras Galarreta continúa al frente del gabinete y mantiene temporalmente el despacho presidencial durante su ausencia del país.