El lamento de Miguel Rondelli tras el empate de Melgar que complicó sus chances en el Torneo Clausura 2026: “Me da bronca”

Bajo la dirección técnica de Miguel Rondelli, Melgar es protagonista en este Torneo Clausura, pero ha dejado escapar una chance de oro para hacerse con el título. Crédito: A Presión.

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Melgar dejó escapar la posibilidad de alcanzar la cima del Torneo Clausura 2026. El equipo arequipeño igualó 1-1 con Comerciantes Unidos en el estadio Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) y cedió puntos decisivos en la fecha 14.

El cuadro dirigido por Miguel Rondelli jugó casi todo el encuentro con 10 futbolistas por la expulsión de Horacio Orzán. Pese a esa desventaja, se adelantó a través de Jhonny Vidales, aunque José Parodi decretó la igualdad a los 86 minutos.

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El resultado dejó a Melgar con 26 puntos, en el cuarto puesto de la tabla. Sporting Cristal y Sport Huancayo lideran con 28 unidades, mientras Universitario de Deportes cuenta con 27 y tiene un partido pendiente ante Sport Boys.

Rondelli admitió que la tarjeta roja modificó de inmediato el desarrollo de un partido que su equipo necesitaba ganar. El entrenador argentino explicó que la inferioridad numérica lo llevó a ajustar el planteamiento y a priorizar el orden defensivo.

Los ’rojinegros’ y los ‘cutervinos’ no pasaron de la igualdad a uno en el Monumental de la UNSA en Arequipa. Crédito: L1 MAX.

“Es muy difícil hacer un análisis del partido cuando te quedas con un jugador menos a los cuatro minutos y tienes que replantear un montón de cosas”, manifestó el técnico tras el encuentro disputado en Arequipa.

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“Pasamos de intentar ser dominadores a tener que sobrellevar el encuentro”, agregó Rondelli. Melgar logró resistir durante buena parte del compromiso, incluso después de que Comerciantes Unidos asumiera mayor protagonismo con la ventaja de un hombre.

Rondelli lamentó especialmente la forma en que llegó la igualdad. El estratega consideró que su equipo contuvo las acciones de peligro del conjunto visitante, pero no pudo sostener la ventaja en una jugada a balón parado.

“No recuerdo tapadas espectaculares de Cabezudo, salvo una que tapó muy bien. Hubo muchos centros que defendimos bien y me da bronca que el gol venga de una pelota parada”, sostuvo el entrenador.

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Tabla del Torneo Clausura 2026 tras empate entre Melgar y Comerciantes Unidos. Crédito: Sofascore.

El bonaerense de 48 años destacó además la respuesta de sus dirigidos en los duelos individuales. “El porcentaje de duelos lo ganamos ampliamente nosotros y eso marca que el equipo estuvo muy bien”, señaló, pese a que el empate redujo su margen en la pelea por el Clausura.

La expulsión de Orzán y la baja de Quagliata

La expulsión de Horacio Orzán condicionó a Melgar desde los primeros minutos. El mediocampista fue sancionado con tarjeta roja por una falta sobre Matías Sen, luego de que el árbitro Rudy Méndez revisara la acción con el sistema de videoarbitraje.

“Horacio no me tiene que decir nada. Esto es fútbol, para mí él no lo ve. Levanta la pierna alta, sí, pero no lo ve; es diferente a una plancha”, expresó el entrenador rojinegro.

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El técnico agregó que deberá observar nuevamente la repetición. “Si el árbitro consideró que fue temeraria y merecía tarjeta roja, ya es una decisión del árbitro”, indicó sobre una baja que complicará la planificación para la siguiente jornada.

Durante el partido entre FBC Melgar y Comerciantes Unidos, el árbitro acude a la pantalla del VAR para analizar una infracción cometida en los primeros minutos. Tras observar la repetición de la jugada al borde del campo, el colegiado regresa al terreno de juego y determina la expulsión con tarjeta roja directa del mediocampista Horacio Orzán. Crédito: Movistar Deportes.

Melgar también sufrió un contratiempo con Nicolás Quagliata. El volante uruguayo evidenció molestias en la rodilla poco después de que Vidales abandonara el campo, situación que obligó al comando técnico a utilizar su última ventana de cambios.

“Tuvimos la mala fortuna de que, cuando hacemos el cambio de Vidales, al poco tiempo se resiente del problema que tiene en la rodilla Nico”, afirmó Rondelli. El club evaluará el estado físico de los jugadores antes del viaje a Huancayo.

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Partido vital en Huancayo

Melgar tendrá una prueba directa por la parte alta del Clausura. El lunes 2 de noviembre visitará a Sport Huancayo en el estadio IPD Huancayo, desde las 11:00 horas, por la fecha 15 del certamen.

El ‘rojo matador’ comparte el liderato con Sporting Cristal, con 28 puntos, mientras que Melgar suma 26. Una victoria permitiría al elenco arequipeño superar a su rival y recuperar terreno en una disputa que se mantiene abierta.