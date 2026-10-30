Cecilia Bracamonte revela que se casó en Miami a los 74 años con el amor de su vida, tras reencontrarse 38 años después

Cecilia Bracamonte encontró el amor después de 38 años y celebró su boda en Miami

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Cecilia Bracamonte reveló que se casó en Miami con Liliana, una mujer a quien conoció décadas atrás y con quien retomó una relación después de 38 años separadas. La intérprete peruana, de 76 años, contó que formalizó su unión en 2024, cuando tenía 74, y describió esta etapa de su vida como un tiempo de plenitud, compañía y afecto.

La confesión se produjo durante una entrevista en el pódcast de Magaly Medina, emitida el jueves 29 de octubre. La cantante explicó que decidió reservar este capítulo de su vida incluso en Gracias por tanto, el libro de memorias que acaba de presentar y en el que repasa sus 64 años de carrera, sus vínculos afectivos, pérdidas, enfermedades y nuevos comienzos.

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“A los 74 me casé en Miami. Es mi primer matrimonio. Y es la primera vez que lo confieso, no está en el libro”, señaló Bracamonte durante la conversación. La artista eligió esa ciudad de Estados Unidos para celebrar la boda porque en Perú el matrimonio civil entre personas del mismo sexo aún no está reconocido por la legislación.

La revelación llega pocos días después de la presentación de Gracias por tanto, publicación que reúne fotografías, testimonios y recuerdos de una trayectoria que empezó cuando era una niña en Monserrate y que la convirtió en una de las voces más reconocidas de la música criolla peruana.

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Un reencuentro después de casi cuatro décadas

La historia de amor de Cecilia Bracamonte no comenzó recientemente. Liliana había sido parte de su vida años atrás, pero ambas permanecieron separadas durante casi cuatro décadas. La cantante contó que, luego de 20 años sin pareja, se reencontró con ella en 2024 y decidió darse una nueva oportunidad.

El vínculo, según explicó, tomó una dimensión distinta con el paso del tiempo. “Lo que nos ha sucedido a nosotras es un milagro”, expresó la intérprete de “Regresa”, uno de los temas más recordados de su repertorio.

Bracamonte relató que el reencuentro les permitió conocerse desde otro lugar y emprender una vida compartida. “Después de 38 años nos encontramos, y que nos llevemos así, conocernos y querernos. Y comenzar una nueva vida a la edad que tengo. Somos muy felices”, afirmó.

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La artista también describió el presente que comparte con su esposa como una experiencia distinta a las relaciones que vivió en el pasado. “Yo no había conocido esa felicidad, esa transparencia, ese amor bonito”, dijo en la entrevista.

La cantante, vinculada durante años al compositor Augusto Polo Campos, con quien tuvo una hija, habló en sus memorias de los momentos difíciles que atravesó en el plano sentimental y familiar. En esta entrevista, se permitió detallar momentos muchos más personales, los cuales le permitieron construir una etapa distinta y especial.

La intérprete de “Regresa” compartió que retomó su relación con una mujer que conoció en su juventud y que ambas formalizaron su unión en 2024

‘Gracias por tanto’, el libro que reúne las heridas y los nuevos comienzos de la artista

La revelación de su matrimonio coincide con la salida de Gracias por tanto, un libro que no se limita a reconstruir los éxitos de su carrera. Bracamonte narra episodios de su infancia, su maternidad, su vínculo con figuras centrales de la música criolla y las dificultades que enfrentó fuera de los escenarios.

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La cantante peruana presentará su libro de manera oficial el 8 de noviembre. Fotos: Giuseppe Falla

En sus páginas recuerda, por ejemplo, la historia detrás de ‘Regresa’, canción que Polo Campos compuso después de una discusión entre ambos. La artista estaba embarazada y se había ido de la casa que compartían. Él fue a buscarla con la composición que después se incorporó al cancionero nacional.

También repasa sus primeros pasos profesionales, la grabación de su primer disco con Óscar Avilés, la amistad que mantuvo con Chabuca Granda y su participación en la Organización de Televisión Iberoamericana (OTI), donde interpretó “Landó” antes de representar a Perú en Madrid en 1977.

El libro recoge además los años en que fue apartada de la televisión durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, según su testimonio, debido a que se negó a repetir consignas de respaldo al régimen. Bracamonte cuenta que en esa época recibió ayuda de las hermanas de Sarita Colonia, una devoción que conserva hasta ahora.

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Cecilia Bracamonte habló de su libro en conferencia de prensa.

La intérprete también aborda el impacto de una relación que define como tóxica, la pérdida de seres queridos y los dos diagnósticos de cáncer que enfrentó. Esas experiencias, explica, afectaron su confianza y la obligaron a recomponer su vida en más de una ocasión.

“Me gustaría que me recuerden como alguien que se cayó en muchas ocasiones y se levantó en otras tantas”, escribió Bracamonte en sus memorias.

La cantante presentará su libro el 8 de noviembre

El libro incluye recuerdos de etapas musicales como Mujer limeña, su participación en Tres mujeres para el show y la grabación de Con alma de bolero en Capitol Records. También reúne testimonios de artistas y figuras cercanas a su historia, como Tania Libertad, Cecilia Barraza, Regina Alcóver, Bartola, Julie Freundt, Lucía de la Cruz, Lucy Avilés y Eva Ayllón.

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Bracamonte pondrá Gracias por tanto a la venta el domingo 8 de noviembre durante el concierto que ofrecerá en el Gran Teatro Nacional. Desde el día siguiente, el libro estará disponible en librerías.

Cecilia Bracamonte tiene más de 60 años de vida artística.