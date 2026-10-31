Perú

Papa León XIV en Perú: MTC confirma que los aeropuertos de Cusco y Pucallpa suspenderán vuelos el 15 de noviembre

El ministro de Transportes y Comunicaciones, José Angello Tangherlini, indicó que la medida fue coordinada con las aerolíneas y pidió informar oportunamente a los pasajeros sobre cambios en sus itinerarios

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció la suspensión temporal de operaciones aéreas en los aeropuertos de Cusco y Pucallpa. La medida se dispone ante las actividades programadas por la llegada del papa León XIV a ambas regiones. Fuente: Exitosa Noticias
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El ministro de Transportes y Comunicaciones, José Angello Tangherlini, confirmó que los aeropuertos de Cusco y Pucallpa suspenderán temporalmente sus operaciones el domingo 15 de noviembre debido a las actividades previstas durante la visita del papa León XIV a ambas ciudades.

Las restricciones alcanzarán a algunos vuelos comerciales y fueron coordinadas entre los terminales aéreos, las aerolíneas y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), según explicó el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

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Tangherlini indicó que el objetivo es garantizar la seguridad y el orden durante los traslados del pontífice, cuya agenda contempla actividades masivas en Sacsayhuamán, la Plaza Mayor de Cusco y la ciudad de Pucallpa, donde se reunirá con representantes de los pueblos amazónicos.

FOTO DE ARCHIVO: El papa León saluda con la mano mientras dirige la oración del Ángelus desde una ventana del Palacio Apostólico, durante la cual pidió el fin de las hostilidades en Yemen y expresó su preocupación por la crisis humanitaria en Taiz, en el Vaticano, el 25 de octubre de 2026. REUTERS/Vincenzo Livieri/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: El papa León saluda con la mano mientras dirige la oración del Ángelus desde una ventana del Palacio Apostólico, durante la cual pidió el fin de las hostilidades en Yemen y expresó su preocupación por la crisis humanitaria en Taiz, en el Vaticano, el 25 de octubre de 2026. REUTERS/Vincenzo Livieri/Foto de archivo

Aeropuerto de Cusco cerrará desde las 7:45 a. m. hasta las 3:00 p. m.

El aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco dejará de atender vuelos entre las 7:45 a. m. y las 3:00 p. m. del 15 de noviembre. La medida coincide con la llegada del papa León XIV y las actividades programadas en la capital inca.

De acuerdo con la agenda difundida por la organización de la visita, el pontífice arribará a Cusco a las 10:00 a. m. Luego participará en un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán.

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Cusco abre sus puertas al papa León XIV con un pedido de paz y cercanía con los más pobres| Foto: Vatican News (Composición Infobae Perú)
Cusco abre sus puertas al papa León XIV con un pedido de paz y cercanía con los más pobres| Foto: Vatican News (Composición Infobae Perú)

También está previsto el rezo del Ángelus frente a la Catedral de Cusco y el cambio de sudario del Señor de los Temblores en la Plaza Mayor. Para esa jornada, autoridades locales, Policía Nacional e Iglesia católica preparan un operativo en la ruta que recorrerá el papamóvil.

Pucallpa suspenderá sus operaciones aéreas hasta las 9:00 p. m.

En el caso del aeropuerto de Pucallpa, el cese de operaciones se aplicará desde el mediodía hasta aproximadamente las 9:00 p. m. La ciudad será la siguiente escala del recorrido de León XIV tras su paso por Cusco.

El programa establece que el papa partirá de la capital inca a la 1:05 p. m. rumbo a Ucayali. En Pucallpa, sostendrá un encuentro con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao.

Fotomontaje de un religioso con sotana blanca que saluda junto a una plaza con un monumento blanco y un letrero con la palabra Pucallpa.
Un montaje combina a un prelado con vestiduras blancas que saluda al público y la plaza central con el letrero de la ciudad de Pucallpa en Perú.

La agenda incluye además una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali. El coro que acompañará la ceremonia estará integrado por 168 personas y parte del repertorio se interpretará en lengua shipiba, según la información difundida sobre la actividad.

MTC pide a aerolíneas informar cambios a los pasajeros

El ministro señaló, en declaraciones recogidas por Exitosa Noticias, que las restricciones fueron definidas tras un trabajo técnico con los aeropuertos y las empresas aéreas. “Se van a ver afectados algunos vuelos”, advirtió Tangherlini al referirse a los ajustes previstos en Cusco y Pucallpa.

El titular del MTC sostuvo que la coordinación busca reducir las complicaciones para los viajeros durante la jornada. La cartera pidió a las aerolíneas comunicar con anticipación cualquier modificación en los itinerarios de salida o llegada.

Tangherlini precisó que el aeropuerto de Chiclayo no tendrá afectaciones, ya que para la llegada del pontífice se utilizará el Grupo Aéreo N.° 6. Los pasajeros con vuelos programados para el 15 de noviembre en Cusco o Pucallpa deberán revisar los canales oficiales de sus aerolíneas y de los terminales antes de acudir al aeropuerto.

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