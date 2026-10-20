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Con Sofía Neves como líder, así quedó la tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 tras fecha 1

La uruguaya de Rebaza Acosta fue una de las figuras de la primera fecha. Jugadoras de Alianza Lima y Universitario también aparecen entre los principales puestos del ranking

La tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 luego de la fecha 1 de la primera etapa.
La tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 luego de la fecha 1 de la primera etapa.
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La Liga Peruana de Vóley 2026-2027 se puso en marcha el último fin de semana con la disputa de la primera fecha de la etapa inicial. La jornada dejó rendimientos individuales destacados y la primera clasificación de máximas anotadoras del certamen.

Sofía Neves fue la principal sorpresa del inicio del torneo. La punta uruguaya convirtió 29 puntos para Rebaza Acosta y lideró la tabla de goleadoras tras su actuación ante el vigente tricampeón, Alianza Lima, equipo al que puso en aprietos durante el encuentro.

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La ‘charrúa’ respondió luego de las dudas que habían surgido en la Noche Rebacina, la presentación oficial de Rebaza. En ese partido, el conjunto cayó por 4-0 ante Deportivo Géminis y Neves no consiguió la incidencia esperada.

Frente a Alianza Lima, la atacante de 29 años exhibió el nivel que le permitió competir en Suecia, España y Grecia. Sumó puntos en ataque y bloqueo, además de registrar dos aces.

El equipo chalaco mostró un gran nivel y se impuso 25-17 en este nuevo parcial. (Video: Latina)

Tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley tras fecha 1

Sofía Neves lidera la tabla de máximas anotadoras de la Liga Peruana de Vóley tras la primera fecha. La punta uruguaya de Rebaza Acosta sumó 29 puntos y superó a Katy Ryan, con 25, y Catherine Flood, con 20. Emily Zinger, con 18 unidades, también aparece entre las cinco primeras del listado.

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Rebaza fue uno de los equipos con mayor presencia en el top 15, luego de su partido ante Alianza Lima, que terminó con derrota por 3-2. Además de Neves, el cuadro rebacino colocó a Astrid Ruiz, Aayinde Smith y Keith Meneses entre las principales anotadoras de la jornada.

Alianza también aportó tres jugadoras a la clasificación: Allison Holland, Ysabella Sánchez e Ioana Baciu. El equipo ‘íntimo’ contó así con distintas alternativas ofensivas en su debut en el torneo.

  1. Sofía Neves (Rebaza Acosta) — 29 puntos
  2. Katy Ryan (Regatas Lima) — 25 puntos
  3. Catherine Flood (Universitario de Deportes) — 20 puntos
  4. Grace Kelly (Deportivo Wanka) — 18 puntos
  5. Emily Zinger (San Martín) — 18 puntos
  6. Alexandra Carrasco (Deportivo Wanka)— 16 puntos
  7. Vielka Peralta (Deportivo Géminis) — 16 puntos
  8. Astrid Ruiz (Rebaza Acosta) — 16 puntos
  9. Aayinde Smith (Rebaza Acosta) — 16 puntos
  10. Nayla Da Silva (Atlético Atenea) — 15 puntos
  11. Allison Holland (Alianza Lima) — 15 puntos
  12. Nicole Pérez (Atlético Atenea) — 14 puntos
  13. Keith Meneses (Rebaza Acosta) — 14 puntos
  14. Ysabella Sánchez (Alianza Lima) — 14 puntos
  15. Ioana Baciu (Alianza Lima) — 13 puntos
Sofía Neves lidera la tabla de máxima anotadoras luego de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.
Sofía Neves lidera la tabla de máxima anotadoras luego de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Créditos: PERU VOLEY.

Así se jugará la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

La segunda fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027 comenzará este sábado 24 de octubre. Las jugadoras buscarán aumentar sus registros individuales en los partidos programados para el fin de semana.

Sábado 24 de octubre

  • Perú Sub 19 vs Olva Latino | 14:45 horas de Perú
  • Rebaza Acosta vs Atlético Atenea | 17:00 horas de Perú
  • Regatas Lima vs Alianza Lima | 19:00 horas de Perú

Domingo 25 de octubre

  • Universidad San Martín vs Deportivo Soan | 14:15 horas de Perú
  • Circolo Sportivo Italiano vs Deportivo Géminis | 16:30 horas de Perú
  • Universitario vs Deportivo Wanka | 18:30 horas de Perú
Programación oficial de la fecha 2 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Programación oficial de la fecha 2 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: Latina

Los partidos de la segunda fecha se transmitirán por Latina Televisión, en señal abierta. Los hinchas también podrán seguirlos a través de la página web y la aplicación del canal.

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