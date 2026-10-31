Señor de los Milagros: cómo funcionará el transporte público este domingo 1 de noviembre en Lima por la última procesión

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Los servicios de transporte público en Lima aplicarán desvíos y recortes temporales este domingo 1 de noviembre por el quinto y último recorrido procesional del Señor de los Milagros. Las modificaciones alcanzarán al Metropolitano, los corredores Azul y Morado, así como a las rutas convencionales que circulan por el Centro de Lima.

La procesión partirá a las 12:00 desde el Santuario y Monasterio de Las Nazarenas, en el Cercado de Lima. Las andas avanzarán por la avenida Tacna, los jirones Callao y Chancay, la avenida Emancipación y retornarán por Tacna al recinto religioso.

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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) indicó que los cambios se aplicarán de forma progresiva, según el avance de la imagen y las restricciones dispuestas por la Policía Nacional del Perú. Los usuarios deberán prever tiempo adicional para sus desplazamientos y revisar los mapas oficiales de desvíos.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao presenta el plan de rutas y desvíos del transporte público para el recorrido del Señor de los Milagros. (Foto: ATU / X)

El Metropolitano cerrará cuatro estaciones en el Centro de Lima

El servicio regular A del Metropolitano modificará su recorrido por la avenida Alfonso Ugarte y tendrá como única parada en la zona la estación Quilca. Esta será una de las alternativas para los asistentes que busquen acercarse al perímetro de la procesión.

El servicio regular C, en tanto, recortará su trayecto y llegará únicamente hasta la Estación Central. La medida limitará el paso habitual de los buses hacia las estaciones ubicadas en el entorno de la avenida Tacna.

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Un mapa informativo de Lima detalla los desvíos y las estaciones cerradas del Metropolitano por la procesión del Señor de los Milagros el domingo 1 de noviembre. (Foto: ATU / X)

Durante la jornada permanecerán cerradas las estaciones Castilla, Tacna, Jirón de la Unión y Colmena. Seguirán operativas Caquetá, Dos de Mayo, Quilca, España y Estación Central. La estación Dos de Mayo figura entre las más cercanas a la ruta procesional.

Corredores Azul y Morado cambiarán sus trayectos

Los servicios 301 y 305 del Corredor Azul modificarán sus recorridos ante los cierres de vías en el Centro de Lima. La operación incluirá paraderos temporales en la avenida Nicolás de Piérola, que funcionarán como puntos de inicio y fin de ruta.

El desvío del Corredor Azul partirá desde Prolongación Tacna y continuará por las vías Virú, De los Próceres, Francisco Pizarro, jirón Piñonate, Virrey Amat, Caquetá y Alfonso Ugarte. Luego, los recorridos seguirán por sectores de la plaza Ramón Castilla, plaza Dos de Mayo, Nicolás de Piérola, Garcilaso de la Vega, Uruguay, Venezuela y Bolivia, según el sentido de circulación.

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Un mapa detalla los desvíos y los paraderos temporales del Corredor Azul en Lima debido al recorrido procesional del Señor de los Milagros. (Foto: ATU / X)

El servicio SE08 conservará su trazado regular en el tramo de las avenidas Venezuela, Uruguay y Bolivia. Habrá paraderos temporales en Prolongación Tacna, Alcázar, Nicolás de Piérola y plaza Dos de Mayo, entre otros puntos próximos al recorrido religioso.

Por su parte, la ruta 412 del Corredor Morado tendrá un tramo recortado por Prolongación Tacna, Virú, El Águila y Francisco Pizarro. La ATU informó que los paraderos iniciales estarán en el sector de Prolongación Tacna, cerca de la zona de influencia de la procesión.

Un mapa vial de Lima detalla la modificación del recorrido del servicio 412 del Corredor Morado durante la procesión del Señor de los Milagros. (Foto: ATU / X)

Rutas convencionales evitarán la avenida Argentina y plaza Castilla

Las unidades de transporte público convencional también modificarán sus recorridos para evitar el perímetro de las calles Chancay y Tacna, por donde transitarán las andas del Cristo Moreno. Los cambios afectarán principalmente el paso por la avenida Argentina y los alrededores de la plaza Ramón Castilla.

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Un plano de Lima detalla los desvíos del transporte regular y la ruta procesional del Señor de los Milagros programados para el domingo primero de noviembre. (Foto: ATU / X)

Los desvíos se implementarán de manera escalonada conforme se produzcan los cierres en las vías comprometidas. Por esa razón, las rutas podrían variar durante el día según el desplazamiento de la procesión y el ordenamiento del tránsito.

La ATU recomendó a los pasajeros consultar la información divulgada en sus canales oficiales antes de iniciar sus viajes. Los fieles que asistan a la última salida del Señor de los Milagros también deberán considerar las restricciones vehiculares y optar por estaciones o paraderos ubicados fuera de las calles cerradas.