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La posible sanción contra Pablo Guede tras ‘pechar’ a Hernán Barcos: lo que dice el reglamento y el peligro de no dirigir la final de Liga 1

El técnico de Alianza Lima podría recibir un castigo luego de que un oficial de seguridad reportara el empujón que le dio al delantero de Sporting Cristal, cerca de los vestuarios

Este hecho podría desencadenar en una sanción contra el técnico de Alianza Lima. Créditos: Fútbol Satélite.
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Sporting Cristal venció 3-2 a Alianza Lima en el estadio Alberto Gallardo. El partido también dejó una polémica que podría extenderse durante los próximos días: Hernán Barcos y Pablo Guede protagonizaron un cruce dentro y fuera de la cancha.

Tras intercambiar insultos durante el segundo tiempo, Guede fue a buscar a Barcos a la zona de vestuarios y lo pechó. Hinchas que se encontraban cerca registraron la escena con sus celulares. Jugadores de ambos equipos intervinieron para separarlos y evitar que el incidente escalara.

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El episodio abrió interrogantes sobre una eventual sanción contra el técnico de Alianza. Con el paso de las horas, surgieron nuevos elementos sobre lo ocurrido. El periodista deportivo Kevin Pacheco aportó información en la última edición del programa Fútbol Satélite.

“Lo que sucede es que yo tengo la información que el delegado ha informado la situación que sucede al final del partido entre Pablo Guede y Barcos”, afirmó.

Pacheco precisó que aún no conoce el contenido completo del reporte. Por el momento, indicó que el informe no incluiría los insultos que intercambiaron, sino el momento en que Guede fue a chocar con Barcos fuera del campo de juego.

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La posible sanción contra Pablo Guede tras ‘pechar’ a Hernán Barcos: lo que dice el reglamento y el peligro de no dirigir la final de Liga 1.
La posible sanción contra Pablo Guede tras ‘pechar’ a Hernán Barcos: lo que dice el reglamento y el peligro de no dirigir la final de Liga 1.

El posible castigo para Pablo Guede

A partir de este informe, Pablo Guede quedó expuesto por su conducta y podría recibir una sanción en la recta final de la Liga 1 2026. El comentarista Óscar del Portal revisó el reglamento en el programa Fútbol Satélite para identificar las posibles consecuencias disciplinarias para el técnico de Alianza Lima.

El artículo 17 establece una “suspensión de al menos dos (2) partidos en la competición o por un periodo de tiempo específico por conducta violenta a jugadores, o a cualquier otra persona presente en el partido, excepto a sus oficiales”.

Si la Comisión Disciplinaria no considera como violenta la acción de Guede, el entrenador argentino también podría ser castigado por otro supuesto contemplado en la norma. El reglamento señala una “suspensión como mínimo por dos (2) partidos o un periodo determinado por actuar con la intención clara de provocar que un oficial de partido tome una decisión incorrecta, o por reafirmarlo en un error de juicio, provocando así que tome una decisión incorrecta”.

Bajo cualquiera de las dos interpretaciones, Guede se expone a una suspensión mínima de dos fechas, por lo que no podría dirigir a Alianza Lima desde el campo. La pena podría ser mayor si la Comisión Disciplinaria determina que el incidente reviste una gravedad superior.

El técnico de Alianza Lima sería castigado por su actitud en el último clásico ante Sporting Cristal. Créditos: Fútbol Satélite.

¿Podría perderse la final de Liga 1 2026?

Lo preocupante no sería una eventual sanción de dos fechas, sino desde cuándo se aplicaría el castigo. Según explicó Kevin Pacheco, el proceso para que se conozca la medida disciplinaria contra Pablo Guede podría extenderse hasta las finales de la Liga 1 2026.

“Lo más probable es que la Comisión Disciplinaria reciba el informe la próxima semana, el miércoles o jueves. Alianza ya jugó el partido con Cienciano. Luego, puede suceder que ese mismo día le abran un expediente y le den tres días hábiles para presentar sus descargos. Es decir, hasta el viernes. Alianza ya jugó o estaría pronto a jugar con Chankas. Para esa fecha todavía no habría sanción, porque las comisiones no trabajan sábado ni domingo. Entonces, la sanción puede salir durante esa semana, previo al partido con FC Cajamarca”, explicó.

Si la resolución se publica antes del duelo ante FC Cajamarca, válido por la fecha 17 del Torneo Clausura, Guede se perdería ese encuentro y una posible final, en caso Universitario de Deportes se corone en esta segunda fase. La primera definición está prevista para el 29 de noviembre, siempre que el título se resuelva de forma directa y sin playoffs.

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