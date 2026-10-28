Luciana Fuster es anunciada como nueva directora de Miss Grand Perú: ¿Y Jessica Newton?

Luciana Fuster comparte la publicación emocionada y es felicitada en redes.

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Luciana Fuster fue anunciada como nueva directora de Miss Grand Perú, certamen cuya franquicia estuvo vinculada a Jessica Newton hasta octubre de 2026. La designación fue difundida por las plataformas oficiales de Miss Grand International y compartida por la propia reina de belleza peruana en sus redes sociales.

El cambio marca una nueva etapa para el concurso nacional que elige a la representante peruana para Miss Grand International. Fuster conoce de cerca la competencia: en 2023 obtuvo la corona internacional para Perú y se convirtió en una de las figuras peruanas con mayor presencia dentro de la organización.

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La noticia generó reacciones inmediatas entre creadores de contenido y seguidores de los certámenes de belleza. Varios usuarios comentaron el relevo de la franquicia y recordaron el trabajo de Jessica Newton durante los años en que estuvo al frente de Miss Grand Perú, además de su actual rol como directora de la Organización Miss Perú.

Hasta el momento, Newton no se ha pronunciado públicamente sobre la designación de Luciana Fuster ni sobre el futuro de la relación entre su organización y Miss Grand International.

Luciana Fuster compartió el anuncio de Miss Grand International

La designación de Luciana Fuster fue comunicada en redes sociales por la propia organización del Miss Grand International. La exreina peruana compartió las publicaciones, con lo que confirmó su vínculo con la dirección de Miss Grand Perú.

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Fuster asumirá ahora una función distinta dentro del universo de los certámenes. Tras representar al país en la competencia internacional y obtener la corona en 2023, tendrá a su cargo la conducción de una organización nacional, la selección de futuras candidatas y la preparación de la representante peruana que buscará competir en Miss Grand International.

Luciana Fuster inicia una nueva etapa como directora de Miss Grand Perú

Su nombramiento supone un paso de la pasarela y la representación internacional a la gestión de un concurso. Como directora, deberá liderar las actividades relacionadas con el proceso de convocatoria, evaluación y preparación de las concursantes, además de definir la estrategia de Perú en el certamen global.

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La reina de belleza peruana alcanzó notoriedad internacional tras imponerse en Miss Grand International 2023. Desde entonces, mantuvo presencia en eventos de la organización y participó en actividades vinculadas con el concurso.

En la edición de Miss Grand International 2026, Fuster también estuvo presente como parte del equipo de conducción de la gala final junto con otras ganadoras de años anteriores. Esa participación reforzó su cercanía con la franquicia internacional antes del anuncio sobre Miss Grand Perú.

Luciana Fuster presenta una gala del certamen de belleza Miss Grand International junto a otras conductoras en el escenario. (Miss Grand International 2026)

Jessica Newton dirigió la franquicia durante varios años

La franquicia de Miss Grand Perú estuvo bajo la dirección de Jessica Newton hasta octubre de 2026. La empresaria y organizadora de certámenes de belleza mantiene, además, la dirección de la Organización Miss Perú, cargo que ejerce desde 2015, luego de una primera etapa entre 1992 y 2004.

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Durante el periodo de Newton al frente de Miss Grand Perú, el país logró resultados importantes en la competencia internacional. El principal fue la victoria de Luciana Fuster en 2023, cuando Perú obtuvo por primera vez la corona de Miss Grand International.

La organización peruana también logró mantener presencia en distintas etapas de clasificación y obtuvo ubicaciones destacadas en varias ediciones. Por ello, el cambio de dirección generó debate entre seguidores del sector, que reconocieron la trayectoria de Newton en la preparación de candidatas y la proyección de representantes peruanas en concursos internacionales.

La exreina internacional toma el liderazgo de la franquicia peruana, que estuvo vinculada a Jessica Newton hasta octubre de 2026. TikTok

En redes sociales, algunos creadores de contenido señalaron que el cambio podría estar relacionado con un proceso de reordenamiento de franquicias. Sin embargo, no existe un pronunciamiento oficial de Jessica Newton que precise si la salida fue una decisión propia, un acuerdo entre las partes o una determinación de Miss Grand International.

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Tampoco se ha anunciado si Newton o la Organización Miss Perú mantendrán algún tipo de colaboración futura con la nueva dirección de Miss Grand Perú.

Mientras tanto, la nueva gestión de Luciana Fuster deberá afrontar el siguiente ciclo de Miss Grand Perú con la expectativa de mantener la presencia del país en la competencia internacional.