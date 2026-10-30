Perú

Fenómeno El Niño: Estiman 3.200 muertos por calor extremo en Perú hasta marzo del 2027

Una investigación de la Universidad de Chicago proyectó fallecimientos asociados a altas temperaturas entre octubre de 2026 y marzo de 2027

Calor en Lima - Verano 2025 - Perú 30 de enero
Lima enfrenta temperaturas extremas que superan los 30°C, afectando a varios distritos de la capital. Foto: Composición Infobae Perú
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El calor extremo asociado al Fenómeno El Niño podría causar cerca de 3.200 muertes adicionales en Perú, según una investigación de la Universidad de Chicago citada en un informe televisivo de Panamericana Televisión. La proyección sitúa a febrero como el mes con mayor número de casos estimados.

El estudio calcula que El Niño podría generar unas 857.000 muertes adicionales relacionadas con las altas temperaturas en el mundo. De ese total, 373.000 se concentrarían entre octubre de 2026 y marzo de 2027. Nigeria, India, Indonesia y Brasil figuran entre los países con mayores cifras proyectadas.

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La estimación para Perú se enmarca en un escenario de incremento de temperaturas y exposición prolongada al sol. Adultos mayores, niños, personas con enfermedades crónicas y trabajadores que desarrollan labores al aire libre se encuentran entre los grupos que requieren mayor prevención frente al golpe de calor.

Un especialista entrevistado explicó que esta emergencia ocurre cuando el organismo pierde la capacidad de enfriarse. “El golpe de calor es una incapacidad del cuerpo para poder enfriarse”, señaló.

Vista de una ciudad bajo un sol anaranjado y brillante. Se ven personas caminando, vendedores ambulantes y edificios en la distancia.
Residentes de Lima enfrentan una intensa ola de calor, mientras la ciudad se ve envuelta en una atmósfera cálida y brumosa bajo el sol, reflejando el impacto del Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Golpe de calor puede provocar desmayos y fallas orgánicas

El cuerpo regula parte de su temperatura mediante el sudor. Sin embargo, durante episodios de calor intenso, ese mecanismo puede resultar insuficiente. Cuando la temperatura corporal supera los 39 °C o 40 °C, el organismo enfrenta dificultades para liberar el calor acumulado.

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Entre los síntomas que pueden advertir un golpe de calor figuran dolor de cabeza, náuseas, vómitos, desmayos y alteración del estado de conciencia. En los casos de mayor gravedad, el cuadro puede afectar el funcionamiento de órganos vitales.

“Puede colapsar todo el organismo y puede morir el paciente”, advirtió el especialista.

Ante estas señales, se recomienda trasladar a la persona a un espacio fresco y ventilado, retirar prendas innecesarias, aplicar paños húmedos o agua sobre la piel y solicitar atención médica.

La prevención incluye evitar la exposición prolongada al sol, beber agua de manera frecuente y reducir esfuerzos físicos en las horas de mayor temperatura.

El informe remarcó que los impactos del calor no se distribuyen de la misma manera en todos los países. Las poblaciones con menor acceso a sistemas de salud, agua segura, energía y espacios adecuados de refugio enfrentan mayores dificultades para responder ante temperaturas elevadas.

Lluvias, huaicos e inundaciones también pueden favorecer enfermedades

El Fenómeno El Niño puede generar riesgos sanitarios que no se limitan al calor. Las lluvias, huaicos e inundaciones exponen a las personas al contacto con agua contaminada, barro y residuos, condiciones que pueden facilitar la aparición de enfermedades infecciosas.

El especialista mencionó la leptospirosis, infección causada por la bacteria Leptospira, que puede ingresar al organismo a través de lesiones en la piel cuando las personas caminan descalzas por zonas inundadas o afectadas por desbordes.

Leptospira es una bacteria que puede ocasionar en un 10% daño renal, daño del hígado y daño pulmonar. Puede llevar a la muerte también”, afirmó.

También alertó sobre la posible presencia de enfermedades diarreicas y otros cuadros asociados al consumo de agua o alimentos contaminados. “Puede haber diarreas por salmonela, shigella, tifoidea, hepatitis A”, indicó.

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