Más de 330 mil personas estarían expuestas a inundaciones en Lima ante lluvias por El Niño, advierte CENEPRED

El especialista en gestión del riesgo de desastres del CENEPRED, José Luis Epiquén, presenta un estudio sobre el impacto de lluvias intensas en Lima Metropolitana y el Callao. El informe señala que más de 330 000 personas se encuentran en nivel muy alto de exposición a inundaciones, además de advertir sobre posibles anegamientos en 20 de 33 pasos a desnivel y vulnerabilidad en el 67 % de los puentes evaluados. Fuente: Canal N

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Un estudio del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) advirtió que más de 330 mil personas podrían estar expuestas a inundaciones en Lima Metropolitana y el Callao, debido a la posible afectación de viviendas durante lluvias intensas.

La evaluación preliminar incluyó 50 distritos de ambas jurisdicciones. Según los resultados difundidos por el especialista en gestión del riesgo de desastres José Luis Epiquén Rivera, la mayor concentración de población expuesta se ubicó en ocho distritos con alta densidad de habitantes.

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El análisis también identificó riesgos para infraestructura vial estratégica. De los 33 pasos a desnivel y bypass evaluados en la capital, 20 podrían anegarse o acumular agua durante precipitaciones de mayor intensidad, una situación que podría complicar el tránsito en vías principales.

El aumento del caudal del río Rímac anega las vías del ferrocarril y moviliza a operarios junto a maquinaria pesada en Lima.

Ocho distritos concentran a la población expuesta

Epiquén explicó que el estudio sobre escenarios de riesgo por inundaciones buscó identificar las zonas donde las lluvias, los desbordes de ríos y la acumulación de agua podrían generar mayores impactos sobre la población y sus viviendas.

“El resultado que hemos encontrado de los 50 distritos analizados en Lima Metropolitana y el Callao es que, en los ocho distritos con mayor población, más de 330 mil personas podrían verse expuestas”, señaló el especialista en declaraciones recogidas por Canal N.

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El representante de CENEPRED precisó que esta exposición está vinculada a la posibilidad de que el agua ingrese o afecte inmuebles situados en zonas vulnerables. No detalló, sin embargo, cuáles son los ocho distritos incluidos en ese primer grupo de riesgo ni la cantidad de personas expuestas en cada jurisdicción.

El Ejecutivo destinó hasta S/ 129,4 millones a la ANA para prevenir inundaciones en zonas críticas de Áncash, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes. Foto: Instituto Continental

Veinte pasos a desnivel podrían acumular agua durante lluvias intensas

El informe también revisó la situación de puentes, bypass y pasos a desnivel, considerados puntos críticos para la circulación vehicular en una ciudad donde varios de estos espacios se encuentran por debajo del nivel de las vías principales.

De los 33 pasos a desnivel evaluados en Lima Metropolitana, 20 podrían inundarse o presentar acumulación de agua. El riesgo se relaciona con su ubicación en zonas bajas o hundidas, donde las precipitaciones pueden concentrarse con rapidez si el drenaje resulta insuficiente.

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Epiquén mencionó como ejemplos el bypass de Fons Ugarte, un paso a desnivel próximo a una estación del Metropolitano y el intercambio ubicado entre Javier Prado y la Vía Expresa. También alertó sobre sectores con túneles construidos bajo el cauce de un río, que podrían verse afectados por las lluvias incluso sin un desborde.

El caudal desbordado del río Rímac anega un parque público y sectores aledaños en el centro de Lima.

El estudio alerta sobre 43 puentes ante eventuales desbordes de ríos

La evaluación de CENEPRED incluyó 43 puentes que, de acuerdo con el especialista, representan el 67 % de la infraestructura de este tipo analizada hasta el momento. Estas estructuras podrían sufrir afectaciones graves en caso de desbordes de ríos.

El organismo elaboró además un mapa interactivo que muestra áreas con alta y muy alta susceptibilidad a inundaciones. Las zonas identificadas consideran tanto los posibles desbordes de los ríos como los aniegos en áreas bajas y sectores con hundimientos.

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El antecedente citado durante la entrevista fue la lluvia registrada en Lima el 15 de enero de 1970, cuando la ciudad presentó serias dificultades tras varias horas de precipitaciones. El análisis de escenarios busca advertir sobre los puntos donde lluvias de mayor intensidad podrían afectar a la población y a la infraestructura urbana.

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