Francis Allison reconoce que no ganó Lima y ve irreversible el triunfo de Renovación Popular: “Yo no lo llamo derrota"

Francis Allison y Rafael López Aliaga representan a las agrupaciones políticas que disputan el primer lugar en el cómputo oficial de la ONPE para la alcaldía de Lima. (Fotocomposición: Infobae Perú/Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

“No he ganado las elecciones, lo tengo claro”. Con esa frase, Francis Allison reconoció que Renovación Popular se impuso en la carrera por la Municipalidad de Lima, a falta de solo 10 actas por contabilizar en el conteo oficial de la ONPE.

El candidato de Avanza País aceptó que los resultados no le favorecieron, aunque destacó el respaldo que recibió en las urnas. “Reconozco que los resultados no han sido a favor por poco, pero estoy contento y agradezco a toda la gente que votó por mí”, declaró en una entrevista con El Comercio.

PUBLICIDAD

Allison coincidió con la evaluación de que el desenlace electoral ya era irreversible y sostuvo que no buscó extender la disputa mediante un alto número de impugnaciones. Según explicó, cuestionar 500 actas habría requerido cerca de un cuarto de millón de soles. “Yo no lo llamo derrota. Cuando era niño, mi papá me dijo que a veces se gana perdiendo”, expresó.

El candidato de Avanza País consideró que su desempeño mostró que una campaña puede desarrollarse sin ataques permanentes en redes sociales ni grandes inversiones en publicidad. Según dijo, su propuesta buscó acercarse directamente a los ciudadanos.

Allison afirmó que su agrupación tuvo menos carteles que otros competidores y que priorizó un mensaje de cambio. También aseguró que, tras los comicios, visitó a algunos de sus rivales, entre ellos Daniel Urresti, Samuel Daza y Oswaldo Vargas.

PUBLICIDAD

Consultado sobre qué le faltó para superar a Renovación Popular, respondió: “Un día más”. El alcalde de Magdalena sostuvo que la votación alcanzada representa una base para continuar su carrera política y promover una forma distinta de hacer campaña.

Rafael López Aliaga y Francis Allison disputan la alcaldía de Lima Metropolitana tras la difusión de los datos del cómputo oficial de la ONPE. (Infobae Perú/Agencia Andina)

Francis Allison explicó por qué no impugnó más actas electorales

Francis Allison indicó que su equipo presentó pocas impugnaciones porque cuestionar unas 500 actas le hubiera costado alrededor de un cuarto de millón de soles. Afirmó que no estaba dispuesto a buscar financiamiento que pudiera comprometer futuros intereses de la ciudad.

“¿Quién te da un cuarto de millón de soles para apelar sin pedirte algo a cambio?”, planteó el postulante. Para Allison, las reglas sobre impugnaciones deberían revisarse en próximos procesos, ya que consideró que no todos los candidatos tienen los mismos recursos para afrontar esos gastos.

PUBLICIDAD

El candidato también precisó que discrepó con la solicitud presentada por su partido ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para instaurar una segunda vuelta en Lima Metropolitana. Sin embargo, opinó que el tema debe discutirse debido al tamaño del padrón electoral de la capital y las funciones regionales que cumple la comuna limeña.

Francis Allison cuestionó a Rafael López Aliaga sobre la exigencia de estudios técnicos en la gestión de obras de la ciudad. (Crédito: Infobae Perú/Captura video JNE) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pide al JNE que defina la credencial de López Aliaga

Respecto a la situación de Rafael López Aliaga, Allison sostuvo que corresponde al sistema electoral resolver quién recibe la credencial de alcalde, en medio de los cuestionamientos por una eventual reelección inmediata. El candidato señaló que el JNE debió pronunciarse antes de la jornada electoral para evitar la controversia posterior.

PUBLICIDAD

Según su interpretación de la Ley de Elecciones Municipales, el Jurado Electoral Especial debe entregar la credencial de alcalde a quien encabece la lista más votada. Allison citó como antecedentes los casos de Eloy Chávez en Villa María del Triunfo y Delia Najarro en San Juan de Miraflores.

El alcalde de Magdalena felicitó a Renovación Popular, aunque indicó que esperará la decisión electoral para conocer a quién debe saludar formalmente como autoridad edil. También adelantó que Avanza País contará con nueve regidores en el próximo Concejo Metropolitano y que su bancada ejercerá una “oposición constructiva”, con respaldo a las iniciativas que considere positivas y fiscalización sobre las que cuestione.

PUBLICIDAD