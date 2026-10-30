UCImóvil atenderá emergencias durante la visita del papa León XIV al Perú

UCI Móvil atenderá emergencias durante la visita del papa León XIV al Perú.

Guardar

El Seguro Social de Salud (EsSalud) alista una ambulancia tipo III equipada como Unidad de Cuidados Intensivos móvil para acompañar de forma permanente los desplazamientos del papa León XIV durante su visita al Perú. La unidad contará con ventilador mecánico, monitor desfibrilador, bomba de infusión y personal especializado en atención crítica.

La presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomás, explicó que el operativo sanitario se coordina con el Ministerio de Salud (Minsa), las Fuerzas Armadas (FF. AA.), la Policía Nacional del Perú (PNP), los bomberos y la Iglesia católica. El despliegue incluirá ambulancias, puestos médicos y brigadas en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

PUBLICIDAD

“Estamos preparados para trabajar de manera articulada con las instituciones involucradas y brindar atención de salud tanto al Santo Padre como a todos los ciudadanos que nos acompañarán desde el Perú y el extranjero”, afirmó Tomás a Exitosa Noticias.

La ambulancia tipo III funcionará como una UCI Móvil y estará acompañada por una segunda unidad tipo II destinada a reforzar la cobertura de la comitiva oficial. La primera contará con un emergenciólogo, un intensivista y personal de enfermería.

“Lo más importante es el ventilador mecánico que se utiliza cuando hay insuficiencia respiratoria, cuando se intuba un paciente de alta gravedad”, explicó la titular de EsSalud.

PUBLICIDAD

Zulema Tomás se pronunció por el despido de locadores de servicios. - Crédito EsSalud

EsSalud desplegará ambulancias y puestos médicos en los principales escenarios

En Lima, EsSalud informó que desplegará 18 ambulancias tipo II en los lugares donde se concentrarán las actividades del pontífice. Cuatro estarán asignadas al Gran Teatro Nacional, cuatro al Estadio Nacional, cuatro a la Plaza de Armas y seis a la Base Aérea Las Palmas, donde se realizará la misa de despedida el 16 de noviembre.

Para la ceremonia en Las Palmas, la institución también instalará dos puestos médicos de avanzada y dos puestos médicos satélite, preparados para atender emergencias de los asistentes. Más de 15 establecimientos de EsSalud permanecerán en alerta amarilla para asegurar la disponibilidad de personal, equipos y servicios.

PUBLICIDAD

Tomás señaló que Hospital Perú formará parte del operativo con médicos especialistas y subespecialistas. La atención no estará restringida a los asegurados.

“Vamos a tener ambulancias entre cuatro a seis en sitios específicos como la Plaza de Armas, la Nunciatura, el Estadio Nacional y Las Palmas”, declaró durante una entrevista previa sobre el despliegue. Posteriormente, EsSalud precisó que la cobertura en Lima comprenderá 18 ambulancias.

La funcionaria pidió a los fieles que adopten medidas preventivas durante los eventos masivos, especialmente frente a posibles golpes de calor. “Mi llamado es a que vayamos hidratados con agua, cuidado con las botellas de vidrio, por favor, y también con los paraguas; lo ideal es el gorrito”, recomendó.

PUBLICIDAD

En Ucayali, el operativo sanitario contempla un área diferenciada en el Hospital II Pucallpa y el reforzamiento del Centro Médico Manantay. En las demás ciudades de la ruta papal, EsSalud coordinará con las redes asistenciales locales para responder ante emergencias.

El papa León XIV visitará Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa. Su llegada está prevista para el 11 de noviembre y su salida hacia Roma, para el 16 de noviembre.