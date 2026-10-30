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Dana Guzmán accede a sus quintas semifinales de un torneo W35 en el año: dejó en el camino a Bella Payne en Norman

La piurana de 23 años venció a la norteamericana con parciales 6-4 y 6-2. La jornada anterior había tenido una extenuante presentación de casi cuatro horas

La peruana de 23 años despachó a la estadounidense Bella Payne en Norman y se citará ante Ashley Lahey por un lugar en la final. Crédito: X Tenis Peruano.
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Dana Guzmán sostuvo el impulso de su campaña en Oklahoma y avanzó a las semifinales del W35 de Norman tras imponerse a la estadounidense Bella Payne por 6-4 y 6-2. La peruana resolvió el encuentro en una hora y 35 minutos y alcanzó por quinta vez en el año esta instancia en un certamen de la categoría.

La piurana, ubicada en el puesto 459 del ranking de la WTA, llegaba al duelo después de disputar el partido más largo de su carrera. Menos de 24 horas después de una exigente victoria ante la bielorrusa Evialina Laskevich, volvió a la cancha y superó una prueba distinta ante Payne.

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Dana Guzmán partió como segunda preclasificada en Norman y enfrentó a una rival que había llegado al torneo con el séptimo puesto entre las favoritas. Bella Payne, número 560 del mundo, buscó sostener el ritmo de la peruana desde el inicio, aunque no pudo revertir el desarrollo del marcador.

El primer set tuvo una disputa más equilibrada. Guzmán encontró diferencias en momentos determinantes y se llevó la manga por 6-4, una ventaja que le permitió manejar el partido con mayor tranquilidad en el tramo posterior.

Dana Guzmán se instaló en las semifinales del W35 de Norman y avanza firme hacia su segundo título profesional.
Dana Guzmán se instaló en las semifinales del W35 de Norman y avanza firme hacia su segundo título profesional. Crédito: X DECISIVO.

En el segundo parcial, la tenista peruana elevó su eficacia con el servicio y logró quebrar la resistencia de su adversaria. El 6-2 final confirmó su acceso entre las cuatro mejores del torneo y prolongó una semana en la que ha debido afrontar cambios en la programación.

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El encuentro se jugó bajo techo en el Gregg Wadley Tennis Pavilion, complejo de la Universidad de Oklahoma. Las condiciones climáticas obligaron a trasladar la actividad a las canchas indoor, un escenario que concentró los partidos de la jornada en Norman.

La victoria sobre Payne confirmó que la tenista de 23 años pudo recuperarse tras ese desgaste. La secuencia en Norman llega después de su paso por el W100 de Edmond, donde consiguió uno de los resultados más destacados de su recorrido profesional.

En ese torneo, Guzmán alcanzó los cuartos de final luego de superar a la alemana Tatjana Maria, quien figuraba en el puesto 71 del ranking y era la primera favorita. La peruana ganó por 6-4, 2-6 y 6-0, su primer triunfo ante una Top 100.

No te pierdas el emocionante desenlace del partido de tenis entre Tatjana Maria y Dana Guzmán en el ITF Edmond Open W100. Vive la tensión al llegar al punto de partido, con Guzmán a la cabeza. | YouTube / Tennis al Máximo

Por un pase a su tercera final

Por un lugar en la definición del W35 de Norman, Guzmán enfrentará a la estadounidense Ashley Lahey, quien avanzó tras vencer a la danesa Rebecca Munk Mortensen. El partido se jugará el sábado 31 de octubre, aunque la organización todavía no confirmó el horario.

No existen antecedentes oficiales entre ambas jugadoras. Lahey, de 25 años, ingresó al cuadro principal con una clasificación protegida y construyó su recorrido con victorias sobre Jenna DeFalco y Munk Mortensen.

La peruana buscará su tercera final de la temporada. La primera llegó el 9 de agosto, en el W35 de Southaven, Estados Unidos, donde venció a la local Annika Penickova por 6-2 y 6-4 para obtener su primer título profesional en individuales.

Su segunda definición ocurrió el 26 de septiembre en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026. Allí derrotó a la argentina Jazmín Ortenzi por 6-0 y 6-3, resultado que le otorgó la medalla de oro para Perú.

Dana Guzmán, la peruana de oro en Santa Fe 2026.
Dana Guzmán, la peruana de oro en Santa Fe 2026. Crédito: ESPN Tenis.

El duelo entre Guzmán y Lahey podrá seguirse a través de los canales de YouTube Tenis al Máximo y El Saber del Deporte. La ganadora disputará el domingo la final del torneo, que reparte puntos para el ranking de la WTA.

El paso de Dana Guzmán en Norman

Guzmán inició su recorrido en el W35 de Norman con una victoria sobre la estadounidense Laura Brunkel. La segunda preclasificada se impuso por 6-2 y 7-6 (2) para avanzar a los octavos de final del certamen.

En esa ronda derrotó a Laskevich, en un partido marcado por los cambios de dominio. La peruana ganó el primer set en el desempate, cedió el segundo por 6-2 y volvió a imponerse en el tie-break definitivo para sellar su clasificación.

El triunfo sobre Payne completó su tercera victoria consecutiva en Oklahoma. Ahora, la tenista piurana tendrá la posibilidad de alcanzar una nueva final y extender una campaña que incluyó resultados en torneos ITF y competencias regionales.

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