Osa de anteojos y sus crías aparecen muertas junto a presuntos cazadores: Fiscalía investiga foto que indignó Huánuco

Investigación fiscal iniciada tras el hallazgo de una osa de anteojos y dos crías sin vida en el distrito de Churubamba, Huánuco. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y la Policía Nacional realizan diligencias para esclarecer el caso e identificar a presuntos implicados en la caza de estos ejemplares de fauna silvestre protegida. Fuente: Buenos Días Perú / Panamericana Televisión

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Una fotografía despertó consternación en Huánuco. En ella se observa a una osa de anteojos y sus crías sin vida. Los animales habrían sido asesinados por presuntos cazadores que también aparecerían en la imagen. El hecho desató indignación en la región y ya es investigado por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.

Los sujetos que aparecen en la imagen son investigados por una posible vinculación con el caso. Aunque aún no se determinó cómo murieron los animales ni se establecieron responsabilidades, la fotografía motivó la intervención de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Huánuco.

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La madre y los dos oseznos pertenecían a la especie Tremarctos ornatus, también llamada oso andino u oso de anteojos. La especie está catalogada como vulnerable en el Perú y cuenta con protección legal frente a la caza, captura y comercio.

Una osa de anteojos descansa sobre una roca junto a su cría en un entorno natural. (Magnific)

La imagen de los animales sin vida activó las diligencias en Churubamba

La fotografía que circuló en redes sociales muestra a los tres hombres cerca de la osa y sus crías muertas. El material generó indignación y alertó a las autoridades sobre la posible comisión de un delito ambiental.

A partir de la difusión de la imagen, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Huánuco solicitó a la Policía Nacional realizar las primeras diligencias para confirmar si el hecho denunciado ocurrió y establecer las circunstancias en que murieron los ejemplares.

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El fiscal provincial César Gonzáles Ramos señaló que el caso resulta grave por involucrar a una madre osa y dos oseznos. “Es un hecho que, por su propia naturaleza, es repudiable y tiene que ser debidamente sancionado”, afirmó en declaraciones recogidas por Buenos Días Perú.

La Fiscalía Ambiental de Huánuco requirió a la Policía Nacional un informe sobre las pesquisas por la presunta depredación de una osa de anteojos y dos crías en Churubamba. (Foto: Ministerio Público - Distrito Fiscal de Huánuco)

Policía debe identificar a los hombres y encontrar los restos de los osos

Como parte de las acciones dispuestas, la Policía Ambiental debe identificar a los hombres que aparecen en la fotografía y verificar sus domicilios. Estas diligencias buscan determinar si tuvieron participación en la presunta muerte de los animales.

También se ordenó ubicar y recuperar los cuerpos o restos de la osa y sus crías, si todavía fuera posible. Este procedimiento permitiría reunir elementos para conocer qué ocurrió con los ejemplares y avanzar en la investigación fiscal.

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El Ministerio Público pidió que las pesquisas sean documentadas. La información recabada por los agentes será remitida a la Fiscalía, que deberá evaluar los resultados y definir los siguientes actos de investigación.

Un oso de anteojos descansa junto a un estanque en el Parque de las Leyendas durante las actividades programadas en Lima. (Foto: Parque de las Leyendas)

Fiscalía pidió un reporte por la demora en las pesquisas iniciales

Gonzáles Ramos informó que su despacho remitió el Oficio N.° 2413-2025-MP-FEMA-HUANUCO al jefe del Departamento Policial del Medio Ambiente de Huánuco. En el documento solicitó un informe sobre las acciones efectuadas para corroborar la denuncia.

El fiscal indicó que la notificación sobre el caso se realizó el 20 de octubre y advirtió que, hasta ese momento, habían pasado nueve días sin que la Policía entregara los avances requeridos. Según sostuvo, la corroboración inicial de un hecho de estas características debía tomar un máximo de 72 horas.

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“Han transcurrido nueve días, cuando en realidad, para lo específico que es la corroboración, debe ser máximo 72 horas”, declaró el magistrado.

En Ecuador, la población de osos que calculan los expertos apenas supera los 4 mil individuos. ( Foto: Armando Castellanos/ La Hora).

Caso se investiga como presunta depredación de fauna silvestre agravada

La investigación se sigue por la presunta comisión del delito de depredación de fauna silvestre agravada. La Fiscalía deberá establecer si la muerte de la osa y los oseznos ocurrió en las condiciones denunciadas y si existen responsables identificables.

El jefe del Área de Conservación Regional Bosque Montano de Carpish, Luis Augusto Garrido, recordó que el oso de anteojos es una especie amenazada. Advirtió que la respuesta de las autoridades resulta relevante para la protección de esta fauna en la zona.

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De acreditarse la agravante y la responsabilidad penal de los investigados, la sanción prevista por este delito puede ser de entre 10 y 12 años de prisión. La Fiscalía espera el informe de la Policía para continuar con las diligencias del caso.