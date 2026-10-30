Ignacio Buse volverá a citarse con el belga Zizou Bergs por primera ronda del Masters 1000 de París 2026

Ignacio Buse ya conoce a su rival para la primera ronda del Masters 1000 de París. Crédito: Olympics/ATP.

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Ignacio Buse tendrá una nueva ocasión para cambiar el rumbo de su gira europea sobre pista dura. El peruano afrontará a Zizou Bergs en París en la primera ronda del último Masters 1000 de la temporada, menos de un mes después de la derrota que sufrió ante el belga en Shanghái.

El partido en el Paris La Défense Arena aparece como una oportunidad para que el limeño recupere confianza antes del cierre del calendario. Buse llega tras una serie de resultados adversos sobre canchas rápidas y buscará su primer triunfo ATP bajo techo.

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El antecedente inmediato entre ambos se jugó el 10 de octubre, en la primera ronda del Masters 1000 de Shanghái. Bergs se impuso con claridad por 6-0 y 6-3, en un encuentro en el que el peruano no pudo encontrar respuestas ante la presión del europeo.

El belga, de 27 años, atravesó una semana destacada en China. Luego de vencer a Buse, consiguió el resultado más resonante de su carrera al derrotar al español Carlos Alcaraz por 7-5 y 7-6 (4) en la tercera ronda. Su recorrido terminó frente al estadounidense Tommy Paul.

Nuevo encuentro entre Ignacio Buse y Zizou Bergs, esta vez en París. Crédito: X Jorge Valencia.

Bergs trasladó parte de ese impulso a la gira bajo techo. En Bruselas alcanzó los cuartos de final, con victorias sobre Toby Samuel y Damir Dzumhur, antes de caer ante el alemán Jan-Lennard Struff. Después fue eliminado en su estreno en Basilea.

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Para Buse, el desafío tendrá un componente adicional: el vencedor se medirá en la segunda ronda con el ruso Daniil Medvedev, uno de los jugadores con mejor rendimiento reciente en superficie indoor. El cruce abre la posibilidad de una revancha inmediata y de un cierre con otro tono para el peruano.

Cuatro derrotas al hilo

El tenista de 22 años atraviesa una secuencia adversa en el tramo final de una temporada que incluyó sus primeros pasos estables en la élite. Tras caer en la segunda ronda del US Open, Buse encadenó cuatro derrotas consecutivas en el circuito ATP.

La racha comenzó con el revés ante el francés Benjamin Bonzi en Nueva York. Luego perdió ante Quentin Halys en Pekín, frente a Bergs en Shanghái y contra Adrian Mannarino en Viena, donde dejó escapar un partido que había empezado con un 6-0 a favor.

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Ignacio Buse cayó 1-2 ante Adrian Mannarino en el ATP 500 de Viena. Crédito: TAM

Entre esos resultados, el peruano sí pudo celebrar en la Copa Davis. El 18 de septiembre venció al paraguayo Hernando Escurra, un triunfo que no interrumpió la seguidilla de derrotas en torneos del ATP Tour, pero que representó su última victoria oficial.

La caída ante Mannarino en Austria dejó señales contrapuestas. Buse dominó el primer set sin ceder juegos, aunque el francés reaccionó y se impuso por 0-6, 7-5 y 6-4. El resultado prolongó una etapa sin continuidad tras el impulso que había conseguido en Winston-Salem.

El título en ese ATP 250 estadounidense, conquistado a fines de agosto, fue uno de los puntos altos de su año. Antes, Buse también había obtenido el torneo de Hamburgo, sobre polvo de ladrillo, y escaló posiciones hasta instalarse entre los mejores 40 del ranking mundial.

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El tenista peruano Ignacio Buse logró una victoria histórica al coronarse campeón del ATP 250 de Winston-Salem tras vencer al británico Arthur Fery. Con este triunfo, Buse consigue su segundo título en el ATP Tour y el primero en pista dura para Perú en 33 años.

¿Cómo le ha ido a Ignacio Buse en los Masters 1000?

La presentación en París será una nueva experiencia para Buse en la categoría más exigente del calendario regular. Durante 2026 disputó ocho partidos en Masters 1000 y registró dos victorias y seis derrotas, según los registros de la temporada.

Sus triunfos llegaron sobre arcilla. En Madrid superó al francés Adrian Mannarino en la primera ronda y en Roma venció al italiano Lorenzo Sonego, antes de perder ante Arthur Fils y Frances Tiafoe, respectivamente, en sus siguientes presentaciones.

Sobre canchas rápidas, en cambio, todavía no logró una victoria en Masters 1000. Perdió en Miami ante Damir Dzumhur, en Canadá frente a Cameron Norrie, en Cincinnati contra Adam Walton y en Shanghái ante Bergs.

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París le ofrecerá una última posibilidad de modificar esa estadística y sumar experiencia en el tramo final de su primera campaña completa en el circuito principal. El debut está previsto para la semana del 2 de noviembre, cuando comenzará el cuadro principal en Francia.