La postura de Universitario tras conflicto entre Hernán Barcos y Pablo Guede en Alianza vs Cristal: “Va a dejar de lado las quejas”

Giancarlo Granda reveló la respuesta de un miembro de la 'U' al ser consultado por un posible reclamo por el enfrentamiento en Sporting Cristal y Alianza Lima. Créditos: Radio Nacional.

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El jueves 29 de octubre se disputó un partido de alto voltaje en el estadio Alberto Gallardo entre Sporting Cristal y Alianza Lima. El encuentro quedó marcado por el cruce entre Hernán Barcos, delantero del cuadro blanquiazul, y Pablo Guede, técnico del conjunto celeste, tanto en el campo como en los vestuarios.

A partir del incidente, surgieron versiones sobre una posible sanción y un eventual pedido de Universitario de Deportes, rival de ambos equipos, ante la Comisión de Disciplina para que adopte medidas contra los involucrados.

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Sin embargo, el periodista deportivo Giancarlo Granda reveló la postura de la ‘U’ frente a la polémica. Según contó en Radio Nacional, tras conversar con un trabajador del club crema, Universitario no presentará ningún reclamo.

“Universitario de Deportes no se va a quejar por lo sucedido. En la ‘U’ interpretan que, si alguien tiene que actuar, es la Comisión de Disciplina, en función de su independencia”, expresó.

Granda sostuvo que la decisión apunta a dejar de lado los reclamos en la Liga 1. “La ‘U’ dice, y acá me saco el sombrero, ojalá que sigan así: ‘Entiendo el punto de por qué ellos lo hacen y por qué tú no lo haces. Pero ahí es donde alguien tiene que parar la mano’”.

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El conductor también compartió las palabras de un integrante del vigente tricampeón del fútbol peruano. “‘Nosotros no nos vamos a meter en una fiesta a la que no nos invitaron’. Universitario no va a presentar ningún reclamo y espera que se actúe de oficio”.

La postura está vinculada con el objetivo deportivo del equipo crema: ganar el Torneo Clausura y disputar la final por el título nacional. “La ‘U’ va a dejar de lado las quejas y los dimes y diretes porque está enfocada en sí misma. ‘No nos queremos desenfocar. Nuestro objetivo es la obtención del Torneo Clausura para jugar la final’, me dijeron”.

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Aunque Universitario considera que debería existir una sanción para Pablo Guede y Hernán Barcos por el altercado, no buscará intervenir de manera formal. “Opinan que debe haber una sanción, sí. Es una opinión, como la puede tener cualquier persona, Sporting Cristal, Boys o Moquegua. Pero, en los hechos, la ‘U’ no se va a meter. Así que bien por Universitario”, cerró Granda.

La postura de Universitario tras conflicto entre Hernán Barcos y Pablo Guede en Alianza Lima vs Sporting Cristal.

¿Qué pasó entre Hernán Barcos y Pablo Guede?

Hernán Barcos y Pablo Guede protagonizaron un fuerte altercado durante el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo. La discusión comenzó cerca del campo de juego y continuó luego del encuentro, en el túnel rumbo a los vestuarios, donde integrantes de ambos clubes y personal de seguridad tuvieron que intervenir para separarlos.

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Según relató Coki Gonzales en el programa de YouTube Coolbet Perú, el episodio se originó cuando Barcos intercambió miradas con Emiliano Papa y se acercó a saludarlo durante una interrupción del partido, mientras atendían a un futbolista. En ese momento, Guede preparaba una modificación para Alianza.

De acuerdo con la versión del periodista, el entrenador argentino volteó y se cruzó con el delantero argentino de Cristal, quien le habría dicho algo y, desde allí, se inició una discusión que subió de tono al borde de la cancha. Gonzales señaló que el ‘Pirata’ buscó que el técnico escuchara su versión de los hechos.

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“Me tenés que escuchar mi versión”, habría sido una de las frases que Barcos le repitió a Guede durante el intercambio. El entrenador respondió con un “andá, tomátela”, según la lectura que hizo Coki de las imágenes. El atacante blanquiazul insistió: “Un día hay que tomar un café para que me escuches mi versión. ¿O no querés?”. Para después cerrar diciéndole “cagón”.

Se pudo conocer detalles de la fuerte pelea entre el delantero de Sporting Cristal y entrenador de Alianza Lima. (coolbertperú)

El cruce no terminó allí. Cuando ambos se dirigían a los camerinos, Guede salió de manera repentina para buscar a Barcos. Los videos difundidos muestran que el técnico se acercó al delantero y lo encaró físicamente. ‘HB9’ mantuvo los brazos abiertos y no respondió con una acción similar.

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La situación provocó un tumulto inmediato. Jugadores, miembros de los cuerpos técnicos y personal de seguridad intervinieron para evitar que el incidente pasara a mayores.