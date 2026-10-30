Julio César Uribe criticó a Pablo Guede tras enfrentarse a Hernán Barcos: “Hay que dar buenos ejemplos a las futuras generaciones”

Julio César Uribe comparte su punto de vista sobre un reciente altercado en el vestuario entre los futbolistas Guede y Barcos, haciendo hincapié en la importancia del espíritu deportivo y de dar un buen ejemplo a las futuras generaciones. | Canal N

Guardar

Pablo Guede protagonizó un incidente tras la derrota de Alianza Lima ante Sporting Cristal en el último clásico. Luego de una discusión dentro del campo del estadio Alberto Gallardo, el técnico ‘blanquiazul’ fue a buscar al delantero ‘celeste’ Hernán Barcos cerca de los vestuarios.

El entrenador recibió cuestionamientos por su accionar. Uno de ellos fue Julio César Uribe, director de fútbol de Cristal, quien criticó que Guede fuera a encarar a Barcos después del pitazo final.

PUBLICIDAD

“Hay que tratar de dar buenos ejemplos a las futuras generaciones. Entender que el tema emocional sí influye por el nivel de adrenalina de los protagonistas, pero para eso está la experiencia y los cargos que uno ocupa. Hay que manejarse mejor”, señaló en diálogo con América Deportes.

Uribe, a la vez, destacó la reacción de Hernán Barcos, quien no respondió ante la embestida de Pablo Guede. El directivo rimense insistió en que el entrenador argentino debe asumir una conducta acorde con su posición.

“Me solidarizo con el fútbol y las cosas buenas del fútbol. La postura de Hernán fue profesional, correcta, porque hay que saber diferenciar entre agresión verbal y física. Somos ejemplo de muchas generaciones y debemos aprender a dar buenos ejemplos”, concluyó.

PUBLICIDAD

Julio César Uribe criticó a Pablo Guede tras enfrentarse a Hernán Barcos en el Alianza Lima vs Sporting Cristal por Torneo Clausura 2026.

Las declaraciones de Pablo Guede y Hernán Barcos tras tenso cruce

Después del tenso cruce durante el partido, Pablo Guede y Hernán Barcos se refirieron al episodio al término del encuentro, aunque ambos buscaron restarle importancia.

En conferencia de prensa, el técnico de Alianza Lima aseguró que la discusión con el delantero de Sporting Cristal fue producto de la tensión del momento y que no tuvo mayores consecuencias.

“Es cosa de fútbol y queda ahí. Es calentura del partido y terminas perdiendo. No pasa nada”, declaró el entrenador argentino.

Más tarde, Latina Deportes abordó a Barcos en la explanada del estadio Alberto Gallardo para conocer su versión. El atacante evitó referirse inicialmente al incidente y respondió: “No voy a hablar con la prensa. No me dejan hablar con la prensa. Por favor, gracias”.

PUBLICIDAD

Ante la insistencia sobre lo sucedido con Guede, el ‘Pirata’ sonrió y agregó: “Es parte de”. Así terminó el primer capítulo de este episodio polémico en el fútbol peruano, sin que ninguno de los protagonistas profundizara en lo ocurrido.

Ambos protagonizaron un nuevo altercado después del agónico triunfo celeste en el Alberto Gallardo y necesitaron la intervención de terceros para evitar que el incidente escalara. (Video: Latido_blanquiazul)

Posible castigo contra Pablo Guede

Pablo Guede podría afrontar una sanción en el tramo decisivo de la Liga 1 2026 a raíz de su conducta. El comentarista Óscar del Portal analizó el reglamento durante el programa Fútbol Satélite y detalló los escenarios disciplinarios que podrían aplicarse al técnico de Alianza Lima.

El artículo 17 contempla una “suspensión de al menos dos (2) partidos en la competición o por un periodo de tiempo específico por conducta violenta a jugadores, o a cualquier otra persona presente en el partido, excepto a sus oficiales”.

PUBLICIDAD

El técnico de Alianza Lima sería castigado por su actitud en el último clásico ante Sporting Cristal. Créditos: Fútbol Satélite.

En caso de que la Comisión Disciplinaria no califique la acción de Guede como violenta, la norma incluye otra figura que podría derivar en un castigo. El reglamento prevé una “suspensión como mínimo por dos (2) partidos o un periodo determinado por actuar con la intención clara de provocar que un oficial de partido tome una decisión incorrecta, o por reafirmarlo en un error de juicio, provocando así que tome una decisión incorrecta”.

En ambos escenarios, el técnico argentino arriesga una suspensión de, al menos, dos partidos, lo que le impediría dirigir a Alianza Lima a ras de campo. El castigo podría aumentar si la Comisión Disciplinaria concluye que el hecho tiene una gravedad mayor.

PUBLICIDAD