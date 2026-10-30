Pablo Guede y su frustración por la derrota ante Sporting Cristal: “El empate era lo justo, duele perder en el último minuto”

El director técnico 'blanquiazul' comparece ante los medios de comunicación en una conferencia de prensa posterior a un partido de la Liga 1. (Video: L1MAX)

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Pablo Guede terminó con un sabor amargo tras la derrota de Alianza Lima frente a Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El conjunto ‘blanquiazul’ estuvo cerca de conseguir un resultado favorable de visita, pero terminó cayendo por 3-2 luego de recibir el gol definitivo en los minutos de descuento. Tras el encuentro, el entrenador argentino compareció en conferencia de prensa y compartió su análisis sobre lo ocurrido.

Para el estratega, ambos equipos protagonizaron un encuentro atractivo, especialmente durante la primera mitad, cuando buscaron imponerse y generaron oportunidades. Sin embargo, consideró que el desarrollo cambió después del descanso, pues los dos conjuntos priorizaron el control del juego.

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“Para mí fue un partidazo de los dos equipos. Fue de tú a tú en el primer tiempo, en el segundo creo que salimos los dos más a controlarnos que a atacarnos. Tuvimos ocasiones claras para poder marcar y no lo hicimos. Y en la última jugada del partido, por un error nuestro, terminamos perdiendo”, manifestó Guede.

El técnico también resaltó el trabajo de sus futbolistas y lamentó que el esfuerzo realizado no se viera reflejado en el marcador. La derrota llegó en una de las últimas acciones del compromiso, un desenlace que aumentó la frustración del plantel ‘blanquiazul’.

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“Creo que fue un buen espectáculo, pero el resultado fue negativo y duele. Duele perder en el último minuto después de todo el esfuerzo que habíamos hecho, el trabajo de los chicos, que creo que fue espectacular. Y nada, a seguir para adelante”, añadió.

Pablo Guede y Roberto Mosquera en el Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga 1 2026. Crédito: ITEA

Pablo Guede consideró que el empate era el resultado más justo

Al profundizar en su análisis, Guede señaló que Alianza Lima también contó con ocasiones para marcar y ampliar su ventaja. El entrenador mencionó las intervenciones del arquero Alejandro Duarte, pero insistió en que sus dirigidos tuvieron oportunidades suficientes para concretar durante ambos tiempos.

“En dos jugadas fortuitas, tres rechazos que le caen a ellos. Alejandro Duarte hace dos muy buenas paradas, pero yo creo que antes de eso, tuvimos nosotros algunas situaciones para poder concretar en el primero y segundo tiempo. Sacamos cuatro o cinco contras para poder meternos, la perdimos. Creo que el empate era lo justo, pero la justicia en el fútbol no existe”, sostuvo.

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No obstante, el técnico reconoció que a su equipo le faltó contundencia para sentenciar el encuentro cuando tuvo oportunidades. “Creo que generamos situaciones como para meterlo. No tuvimos la tranquilidad suficiente como para poder rematar el partido. Eso está clarísimo, no lo voy a obviar, pero habrá que seguir trabajando”, expresó.

Guede explicó por qué sustituyó a Eryc Castillo en el entretiempo

Otro de los temas abordados en la conferencia fue la salida de Eryc Castillo durante el descanso. El atacante ecuatoriano había marcado el segundo tanto de Alianza Lima, pero no volvió al campo para disputar la etapa complementaria. Guede aclaró que el futbolista no se encontraba bien físicamente y había presentado mareos durante la primera mitad.

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“Eryc estaba mal, estaba enfermo, estaba ahogado. Se mareó en el primer tiempo, lo iba a sacar a los 10-15 minutos y no podía. Cuando me puse a hablar con él estaba mal”, explicó.

El entrenador de Alianza Lima responde sobre el altercado con Hernán Barcos en el Alianza Lima vs Sporting Cristal. (Video: L1MAX)

Asimismo, detalló las razones de otras modificaciones. En el caso de Jairo Vélez, indicó que el futbolista tenía un fuerte golpe en la rodilla, mientras que Cristian Carbajal y Jesús Castillo fueron sustituidos porque estaban amonestados.

De esta manera, Guede reconoció tanto las oportunidades que Alianza no supo aprovechar como las dificultades que condicionaron sus decisiones durante el encuentro. Pese a la frustración por la derrota ante Sporting Cristal, el entrenador pidió pasar la página y continuar trabajando para afrontar los próximos compromisos del Torneo Clausura.

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