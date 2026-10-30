La enigmática publicación de Carlos Zambrano en medio del conflicto entre Hernán Barcos y Pablo Guede: “Las máscaras se caen solas”

La enigmática publicación de Carlos Zambrano en medio del conflicto entre Hernán Barcos y Pablo Guede.

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Hernán Barcos y Pablo Guede protagonizaron un cruce verbal y físico durante el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal, por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En ese contexto, Carlos Zambrano publicó un mensaje en redes sociales que generó comentarios entre los hinchas.

Como se conoce, Zambrano no tuvo una buena relación con Barcos durante su etapa en Alianza. En cambio, mantiene un vínculo cercano con Guede. Pese a que el ‘León’ fue separado del club ‘blanquiazul’ tras un escándalo extradeportivo, ambos se mostraron afectuosos en el último partido ante Sport Boys, cuando se dieron un abrazo.

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El exdefensor de la selección peruana compartió una reflexión sobre la hipocresía y las personas que muestran una imagen ante el público, pero actúan de otra forma en privado. La publicación fue relacionada por usuarios de redes sociales con el ‘Pirata’, quien le dijo “cagón” a Guede durante el encuentro en el estadio Alberto Gallardo.

“La hipocresía me cansa. Me aburre la gente que habla de valores, pero los olvida en cuanto algo no le conviene. Esa gente que presume ser sincera, pero solo dice lo que le deja bien parada. No soporto a quien te sonríe de frente y te critica por la espalda, ni a quien finge ser buena persona solo cuando le sirve. Yo prefiero la verdad, aunque duela. Prefiero a quien me mira a los ojos y no juega a ser perfecto. Porque al final, las máscaras se caen solas y ahí se ve quién realmente era luz y quién solo sabía brillar cuando lo miraban”, escribió.

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El mensaje también recibió una respuesta de Josué Estrada, excompañero de Zambrano y actual futbolista del cuadro ‘íntimo’. “Tú sabes, hermano. Tú sabes”, comentó el defensor, en aparente respaldo al excentral de la ‘bicolor’.

Carlos Zambrano posteó en redes sociales y desató comentarios vinculados al reciente cruce entre Pablo Guede y Hernán Barcos.

Cronología de las diferencias entre Barcos y Zambrano

La percepción de que Carlos Zambrano y Hernán Barcos no mantienen una buena relación se instaló desde 2024, a partir de versiones sobre diferencias entre ambos durante su etapa en Alianza Lima.

Ese año, el periodista Horacio Zimmermann afirmó que el vínculo entre los dos futbolistas se habría roto en 2023. El conductor de Movistar Deportes sostuvo que existían versiones de un enfrentamiento entre ellos y de una división interna en el vestuario.

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“En el medio, no hay que olvidar, por ejemplo, que en el 2023 la relación Carlos Zambrano y Hernán Barcos se rompió. ¿Por qué? Que lo diga Zambrano, que lo diga el mismo Barcos. Yo no lo sé. El porqué no lo sé, pero hay muchas voces que cuentan, incluso se llegaron a pechar. Las voces que hablan son las que están adentro. Barcos tenía su grupo y Zambrano tenía el suyo, como pasó con Jefferson Farfán en su momento con Barcos”, señaló en su canal de YouTube.

Barcos y Zambrano desfilando hacia la zona técnica de Alianza Lima. - Crédito: Liga Profesional

La hipótesis volvió a tomar fuerza en 2025, durante un partido de Alianza Lima en Andahuaylas. Paolo Guerrero le había entregado la cinta de capitán a Zambrano, pero Barcos se la pidió al defensor. Ambos evitaron cruzar miradas y el ‘León’ terminó por quitarse el brazalete.

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Después del episodio, el ‘Pirata’ reconoció que actuó de forma equivocada. “Fue un error mío. Estaba con la cabeza un poco caliente. Se la pedí a Carlos de mala manera”, declaró ante la prensa.

Zambrano, por su parte, buscó restarle importancia al impase y aseguró que no tiene diferencias con su excompañero. “A mí me tuvo sin cuidado. Yo con el ‘viejo’ nunca tuve ningún problema. Siempre le decimos así. Hemos hablado muchas veces cara a cara y nos hemos dicho las cosas que pensamos y después en el club vamos a ser compañeros siempre”, manifestó.

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Pese a esas declaraciones, los episodios alimentaron entre los hinchas la idea de una relación distante. Esa lectura volvió a aparecer tras la publicación de Carlos Zambrano sobre la hipocresía, que varios usuarios asociaron con Hernán Barcos luego de su cruce con Pablo Guede.