Perú Deportes

La enigmática publicación de Carlos Zambrano en medio del conflicto entre Hernán Barcos y Pablo Guede: “Las máscaras se caen solas”

El jugador de Sport Boys se pronunció por redes sociales luego del Alianza Lima vs Sporting Cristal por fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

La enigmática publicación de Carlos Zambrano en medio del conflicto entre Hernán Barcos y Pablo Guede.
La enigmática publicación de Carlos Zambrano en medio del conflicto entre Hernán Barcos y Pablo Guede.
Guardar

Hernán Barcos y Pablo Guede protagonizaron un cruce verbal y físico durante el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal, por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En ese contexto, Carlos Zambrano publicó un mensaje en redes sociales que generó comentarios entre los hinchas.

Como se conoce, Zambrano no tuvo una buena relación con Barcos durante su etapa en Alianza. En cambio, mantiene un vínculo cercano con Guede. Pese a que el ‘León’ fue separado del club ‘blanquiazul’ tras un escándalo extradeportivo, ambos se mostraron afectuosos en el último partido ante Sport Boys, cuando se dieron un abrazo.

PUBLICIDAD

El exdefensor de la selección peruana compartió una reflexión sobre la hipocresía y las personas que muestran una imagen ante el público, pero actúan de otra forma en privado. La publicación fue relacionada por usuarios de redes sociales con el ‘Pirata’, quien le dijo “cagón” a Guede durante el encuentro en el estadio Alberto Gallardo.

“La hipocresía me cansa. Me aburre la gente que habla de valores, pero los olvida en cuanto algo no le conviene. Esa gente que presume ser sincera, pero solo dice lo que le deja bien parada. No soporto a quien te sonríe de frente y te critica por la espalda, ni a quien finge ser buena persona solo cuando le sirve. Yo prefiero la verdad, aunque duela. Prefiero a quien me mira a los ojos y no juega a ser perfecto. Porque al final, las máscaras se caen solas y ahí se ve quién realmente era luz y quién solo sabía brillar cuando lo miraban”, escribió.

PUBLICIDAD

El mensaje también recibió una respuesta de Josué Estrada, excompañero de Zambrano y actual futbolista del cuadro ‘íntimo’. “Tú sabes, hermano. Tú sabes”, comentó el defensor, en aparente respaldo al excentral de la ‘bicolor’.

Carlos Zambrano posteó en redes sociales y desató comentarios vinculados al reciente cruce entre Pablo Guede y Hernán Barcos.
Carlos Zambrano posteó en redes sociales y desató comentarios vinculados al reciente cruce entre Pablo Guede y Hernán Barcos.

Cronología de las diferencias entre Barcos y Zambrano

La percepción de que Carlos Zambrano y Hernán Barcos no mantienen una buena relación se instaló desde 2024, a partir de versiones sobre diferencias entre ambos durante su etapa en Alianza Lima.

Ese año, el periodista Horacio Zimmermann afirmó que el vínculo entre los dos futbolistas se habría roto en 2023. El conductor de Movistar Deportes sostuvo que existían versiones de un enfrentamiento entre ellos y de una división interna en el vestuario.

“En el medio, no hay que olvidar, por ejemplo, que en el 2023 la relación Carlos Zambrano y Hernán Barcos se rompió. ¿Por qué? Que lo diga Zambrano, que lo diga el mismo Barcos. Yo no lo sé. El porqué no lo sé, pero hay muchas voces que cuentan, incluso se llegaron a pechar. Las voces que hablan son las que están adentro. Barcos tenía su grupo y Zambrano tenía el suyo, como pasó con Jefferson Farfán en su momento con Barcos”, señaló en su canal de YouTube.

Barcos y Zambrano desfilando hacia la zona técnica de Alianza Lima. - Crédito: Liga Profesional
Barcos y Zambrano desfilando hacia la zona técnica de Alianza Lima. - Crédito: Liga Profesional

La hipótesis volvió a tomar fuerza en 2025, durante un partido de Alianza Lima en Andahuaylas. Paolo Guerrero le había entregado la cinta de capitán a Zambrano, pero Barcos se la pidió al defensor. Ambos evitaron cruzar miradas y el ‘León’ terminó por quitarse el brazalete.

Después del episodio, el ‘Pirata’ reconoció que actuó de forma equivocada. “Fue un error mío. Estaba con la cabeza un poco caliente. Se la pedí a Carlos de mala manera”, declaró ante la prensa.

Zambrano, por su parte, buscó restarle importancia al impase y aseguró que no tiene diferencias con su excompañero. “A mí me tuvo sin cuidado. Yo con el ‘viejo’ nunca tuve ningún problema. Siempre le decimos así. Hemos hablado muchas veces cara a cara y nos hemos dicho las cosas que pensamos y después en el club vamos a ser compañeros siempre”, manifestó.

Pese a esas declaraciones, los episodios alimentaron entre los hinchas la idea de una relación distante. Esa lectura volvió a aparecer tras la publicación de Carlos Zambrano sobre la hipocresía, que varios usuarios asociaron con Hernán Barcos luego de su cruce con Pablo Guede.

Temas Relacionados

Carlos ZambranoHernán BarcosPablo GuedeAlianza LimaSporting CristalLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La postura de Universitario tras conflicto entre Hernán Barcos y Pablo Guede en Alianza vs Cristal: “Va a dejar de lado las quejas”

El periodista deportivo Giancarlo Granda conversó con un integrante de la ‘U’, quien le comunicó la decisión del club ante la nueva polémica de la Liga 1 2026

La postura de Universitario tras conflicto entre Hernán Barcos y Pablo Guede en Alianza vs Cristal: “Va a dejar de lado las quejas”

Ignacio Buse volverá a citarse con el belga Zizou Bergs por primera ronda del Masters 1000 de París 2026

El ‘Colorado’ apunta a cerrar su inolvidable temporada 2026 con mejores sensaciones luego de semanas donde la victoria le ha sido esquiva en China y Austria

Ignacio Buse volverá a citarse con el belga Zizou Bergs por primera ronda del Masters 1000 de París 2026

Se confirmó último amistoso de Perú en 2026: día, hora y canal TV del duelo con Panamá en Cusco

Jean Ferrari, director General de Fútbol de la FPF, informó los detalles del choque que se jugará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega en diciembre

Se confirmó último amistoso de Perú en 2026: día, hora y canal TV del duelo con Panamá en Cusco

“Se sacaron chispas en Perú”, la cruda reacción de la prensa internacional tras altercado entre Hernán Barcos y Pablo Guede

El fuerte cruce del delantero de Sporting Cristal con el técnico de Alianza Lima dio la vuelta al mundo, y medios internacionales informaron sobre el lamentable episodio en el duelo que se jugó en el estadio Alberto Gallardo

“Se sacaron chispas en Perú”, la cruda reacción de la prensa internacional tras altercado entre Hernán Barcos y Pablo Guede

Perú vuelve a Matute después de 2 años: enfrentará a Bolivia en amistoso internacional por la fecha FIFA

Jean Ferrari, director General de Fútbol, confirmó que el choque con la ‘verde’ se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva y no en el Monumental. Además, precisó que solo habrá un duelo en la jornada doble de noviembre

Perú vuelve a Matute después de 2 años: enfrentará a Bolivia en amistoso internacional por la fecha FIFA
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ autoriza a Fiscalía obtener la historia clínica de Adrián Villar tras su cambio de versión

PJ autoriza a Fiscalía obtener la historia clínica de Adrián Villar tras su cambio de versión

Iván Siucho revela que Andrés Hurtado casi lo echa de su casa por llamarlo ‘Chibolín’: “Se molestó”

JNJ prevé tomar juramento al nuevo jefe de la ONPE a fin de año: Dos candidatos siguen en carrera

Alfonso López Chau retiró a Indira Huilca y César Holguín de la vocería de Ahora Nación por “diferencias”, revela diputada

Mininter se negó a pagar recompensas a informantes que ayudaron a capturar a dos de “los más buscados”, según documentos

ENTRETENIMIENTO

Vivan los 2000’s: Cómplices al Rescate, Raúl Romero, Brenda Carvalho y más se unen en un concierto de nostalgia

Vivan los 2000’s: Cómplices al Rescate, Raúl Romero, Brenda Carvalho y más se unen en un concierto de nostalgia

Esposa de Hernán Barcos expone amenazas tras el mensaje de Ana Paula Consorte por supuestos besos hacia Paolo Guerrero

Luciana Fuster asume la dirección del Miss Grand Perú: ¿Y Jessica Newton?

Cassandra Sánchez de la Madrid publica mensaje tras salida de Jessica Newton y nombramiento de Luciana Fuster en Miss Grand Perú

‘El Titi’ participa en la procesión del Señor de los Milagros y comparte su fe por el Cristo Moreno: “Pido por mi familia y mis hijos”

DEPORTES

La postura de Universitario tras conflicto entre Hernán Barcos y Pablo Guede en Alianza vs Cristal: “Va a dejar de lado las quejas”

La postura de Universitario tras conflicto entre Hernán Barcos y Pablo Guede en Alianza vs Cristal: “Va a dejar de lado las quejas”

Ignacio Buse volverá a citarse con el belga Zizou Bergs por primera ronda del Masters 1000 de París 2026

Se confirmó último amistoso de Perú en 2026: día, hora y canal TV del duelo con Panamá en Cusco

“Se sacaron chispas en Perú”, la cruda reacción de la prensa internacional tras altercado entre Hernán Barcos y Pablo Guede

Perú vuelve a Matute después de 2 años: enfrentará a Bolivia en amistoso internacional por la fecha FIFA