Jean Ferrari explicó por qué el estadio Monumental no será sede del amistoso entre Perú y Bolivia: “Matute tenía una ventaja”

Selección peruana regresa a Matute luego de dos años para amistoso ante Bolivia. Crédito: FPF.

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La selección peruana cambiará de escenario para su próximo amistoso. El partido ante Bolivia, previsto para el viernes 13 de noviembre a las 20:00 horas, se disputará en el estadio Alejandro Villanueva, luego de que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) descartara al Monumental de Ate como sede.

Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, explicó que el comando técnico inspeccionó ambas canchas y tomó la decisión a partir de la programación que afrontarán Universitario de Deportes y Alianza Lima antes de la fecha FIFA. Según indicó, el estado del césped fue un aspecto determinante.

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“El comando técnico fue a hacer inspección de estadios. A Universitario se le venían cuatro partidos y a Alianza Lima dos; con eso ya tenía una ventaja Matute”, sostuvo el dirigente en diálogo con ‘Fútbol Como Cancha’.

Ferrari añadió que las condiciones de los campos eran similares, aunque la menor carga de partidos prevista en el estadio de La Victoria inclinó la balanza. El análisis también incluyó aspectos de organización y asistencia para un encuentro nocturno en la capital.

Selección peruana no juega un amistoso en Matute desde la victoria 2-0 sobre Nicaragua el 22 de marzo de 2024. Crédito: La Bicolor.

“El horario también hizo conveniente ese recinto”, afirmó el directivo. El acceso al Monumental, ubicado en Ate y alejado de las zonas centrales de Lima, representaba una dificultad adicional para parte de los asistentes en un compromiso programado para las 20:00 horas.

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El amistoso marcará el regreso de la selección peruana al estadio de Alianza Lima después de más de dos años. La última presentación de la ‘bicolor’ en Matute ocurrió el 22 de marzo de 2024, cuando venció 2-0 a Nicaragua en el debut de Jorge Fossati como entrenador.

La FPF evaluó la alternativa de disputar uno de los partidos de noviembre en Cusco, pero finalmente optó por mantener el duelo ante Bolivia en Lima. Ferrari señaló que la decisión busca administrar el desgaste de los futbolistas en una etapa de calendario exigente para los clubes.

“Decidimos darle la prioridad al torneo y no sobreexigir a los futbolistas. Estamos dentro de la planificación de la cantidad de partidos”, manifestó. De acuerdo con el dirigente, el técnico brasileño Mano Menezes pretende incorporar gradualmente encuentros en altura para consolidar una localía con variantes.

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El director General de Fútbol dio detalles del próximo amistoso internacional que afrontará la selección peruana. (La Bicolor)

El directivo también remarcó que la planificación consideró la fecha de retorno de los convocados. Los clubes recuperarán a sus jugadores el 14 de noviembre, un día después del amistoso contra Bolivia, con el objetivo de que mantengan continuidad en la recta final de sus competiciones.

Cambios en la Liga 1 2027

Ferrari también confirmó una de las modificaciones que aplicará la Liga 1 desde 2027. Los clubes podrán inscribir hasta seis futbolistas extranjeros en sus planteles, aunque solo cinco podrán permanecer en el campo de juego de manera simultánea.

La medida supone una reducción frente al reglamento vigente, que permite registrar siete jugadores foráneos sin límite para su alineación. La Federación busca abrir más espacios a los futbolistas nacionales, en especial a los integrantes de las categorías menores.

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“Se optó para que sean seis extranjeros inscritos y cinco en campo”, explicó el directivo. La decisión surgió después de una mesa de trabajo en la que participaron representantes de clubes, la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (Safap), la Liga 1 y miembros de la Junta Directiva de la FPF.

El cuadro 'celestes' ganó de manera agónica 3-2 a los 'blanquimorados' en el Gallardo - Crédito: L1MAX.

Ferrari precisó que no existió consenso total, aunque la mayoría de los clubes respaldó la propuesta. La modificación forma parte de un paquete de reformas que también contempla el retorno de la bolsa de minutos para jugadores jóvenes en el torneo de Primera División.

El último amistoso será en altura

Perú cerrará su calendario de 2026 ante Panamá. El amistoso se jugará el miércoles 9 de diciembre, a las 18:00 horas, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, según confirmó la Federación.

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El encuentro se realizará en la fecha destinada a futbolistas agremiados, por lo que la convocatoria tendrá características distintas a la nómina habitual. La FPF y el comando técnico utilizarán el partido para observar alternativas que compiten en el medio local.

Ferrari afirmó que el duelo permitirá continuar con la preparación del plantel bajo la conducción de Menezes. El técnico busca evaluar jugadores y construir una base que pueda responder tanto en Lima como en escenarios de altura.