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Luis Advíncula rehúye a su pasado con Sporting Cristal en la antesala de duelo clave con Alianza Lima por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El ‘Rayo’ se mostró demasiado incómodo cuando un reportero le inquirió acerca de su regreso al feudo de los ‘rimenses’, pero esta vez defendiendo el escudo aliancista. “No hablo”, dijo de manera cortante

Luis Advíncula, vinculado a Alianza Lima tras dar por culminada su época en el extranjero. - Crédito: Difusión
Luis Advíncula, vinculado a Alianza Lima tras dar por culminada su época en el extranjero. - Crédito: Difusión
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Luis Advíncula solo tiene cabeza para Alianza Lima. No existe otra cosa más en su cabeza que alcanzar la gloria con el club al que se comprometió a inicios de año, tras dar por cerrada su extensa trayectoria en el extranjero. Ni siquiera le interesa su vida pasada cuando se declaraba como un identificado hincha de Sporting Cristal.

Aquella institución lo acogió y formó para luego ubicarlo en la palestra. Durante muchos años fue un claro embajador ‘rimense’ por el mundo, pero esa distinción acabó perdiéndose en el preciso momento que ‘Lucho’ se decidió por ir a La Victoria ignorando cualquier retorno a La Florida.

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Luis Advíncula emprendiendo una carrera por el carril derecho, mientras es perseguido por el joven Matías Zegarra. - Crédito: Liga 1
Luis Advíncula emprendiendo una carrera por el carril derecho, mientras es perseguido por el joven Matías Zegarra. - Crédito: Liga 1

Ahora, por cosas del destino, Advíncula regresará al Rímac, solo que lo hará defendiendo otro escudo como el de Alianza Lima. La antesala de la contienda demuestra que ese inminente desplazamiento no le genera mayor añoranza, aunque sí cierta incomodidad cuando los reporteros insisten en el tema.

Eso quedó evidenciado al momento que el ‘Rayo’ fue abordado por un informador de DSports, mientras se disponía a abandonar el aeropuerto Jorge Chávez tras el reciente triunfo de los ‘íntimos’ ante CD Moquegua, para conocer su opinión con respecto a su vuelta al estadio Alberto Gallardo.

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Sin distraerse del rumbo y con un rostro adusto, Luis volteó y se dirigió al periodista de una forma muy cortante, poco habitual en él, teniendo en cuenta que siempre se ha mostrado como un sujeto afable y extrovertido en cualquier espacio. “Hermanito lindo, no hablo; gracias”, sostuvo con tono tajante.

El antiguo lateral de la selección peruana sabe plenamente que se encontrará con un ambiente demasiado hostil, sobre todo desde las graderías del recinto de Cristal, donde se rumorea de que habrá un recibimiento —por decir lo menos— muy especial para un Advíncula que, definitivamente, se descolgó del paredón de jugadores queridos y respetados por la institución.

Luis Advíncula alcanzó mucha notoriedad en Sporting Cristal, club que lo lanzó al estrellato. - Crédito: Difusión
Luis Advíncula alcanzó mucha notoriedad en Sporting Cristal, club que lo lanzó al estrellato. - Crédito: Difusión

Juego trascendental

Muy buena parte del destino del Torneo Clausura 2026 dependerá de lo que acontezca en el Sporting Cristal vs Alianza Lima, correspondiente a la jornada 14° del Torneo Clausura. A muy buen seguro que el vencedor seguirá en carrera, acomodándose entre los primeros lugares de la tabla de posiciones.

Son los ‘blanquiazules’ quienes llegan con mejor presente y en un grato estado de momento, luego de saldar un triunfo dramático contra CD Moquegua gracias a un gran golpeo de cabeza de Alan Cantero, quien ha comenzado a ganarse nuevamente la confianza del entrenador Pablo Guede.

La suerte de Cristal es más que diferente. Aquella buena racha de cinco partidos a pleno, que le permitió llegar a la cima de manera provisional durante las dos última fechas, se acabó de la manera más dolorosa por una fuerte caída a manos de Cusco FC, en el Inca Garcilaso de la Vega.

Producto de ese tropiezo, los pupilos de Roberto Mosquera derraparon hasta el cuarto casillero con 25 unidades, las mismas que acaba de sumarse los aliancistas, pero por una cuestión de diferencia de goles aparece en la sexta plaza.

Esteban Pavez estalló de emoción al anotarle un gol agónico a Sporting Cristal. - Crédito: @estebanpavez8
Esteban Pavez estalló de emoción al anotarle un gol agónico a Sporting Cristal. - Crédito: @estebanpavez8

La última vez que Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentaron fue en la recta final del Torneo Apertura 2026 y el resultado quedó igualado a uno, en un Matute que pasó de la angustia al éxtasis en tiempo récord.

Porque el brasileño Gustavo Cazonatti se hizo cargo del primer gol de la noche en una circunstancia capital, aunque su diana llegó a ser neutralizado con un golazo dramático de Esteban Pavez a instantes del silbatazo final.

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