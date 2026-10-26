Celso Ayala desmiente a FC Cajamarca por comunicado sobre razón de su alejamiento: “Estoy bien de salud, solo ya quería salir del club”

Celso Ayala, incómodo por la mentira que empleó FC Cajamarca para abordar su salida de la entidad. - Crédito: Difusión

Guardar

Celso Ayala ha quedado muy disgustado por la manera en cómo FC Cajamarca abordó su salida de la institución ante la opinión pública. La institución aseguró que ‘Chito’ se alejaba para priorizar asuntos médicos que le impedían seguir en el proyecto, pero aquel argumento —según el protagonista— falta a la verdad.

En una entrevista con el programa ‘Fútbol a lo Grande’, el profesional paraguayo indicó que “es mentira eso” de que su marcha responda a temas relacionados con alguna enfermedad. “Estoy bien de salud, solo ya quería salir del club”, sumó.

PUBLICIDAD

Celso Ayala dio por terminada su vinculación con FC Cajamarca por propia voluntad. - Crédito: Difusión

Al enterarse que FC Cajamarca había incurrido en una mentira más que categórica, Celso Ayala exigió una rectificación oficial: “Hablé con la gente ayer, considero que es para guardarse un poco por irme y dar un motivo simplemente; les dije que saquen devuelta el comunicado”.

“Esa noticia no, estoy bien de salud, mejor que nunca y esperando que el año que viene puedan surgir más oportunidades”, añadió el paraguayo.

Recordó, además, que durante el periodo en el que llevó las riendas de los ‘auriazules’ logró con el propósito central de eludir el último lugar y posicionar al elenco un poco lejos del sitial de caída a la división de honor en Perú.

PUBLICIDAD

“Creo que hicimos un trabajo muy bueno casi todo el año. Los dejamos fuera de la zona del descenso”, sentenció Ayala.

Un rondo de agradecimiento de FC Cajamarca por los primeros goles anotados contra Juan Pablo II College. - Crédito: Liga 1

Hundimiento

La última semana de trabajo en FC Cajamarca se había presentado más que incomoda por la salida del entrenador Celso Ayala en plena lucha para esquivar los últimos lugares de la tabla clasificatoria de la Liga 1 2026. A pesar de ese impase, los futbolistas intentaron concentrarse en los entrenamientos de cara al siguiente reto.

Con un entrenador de emergencia atado como Santiago Acasiete, el equipo ‘auriazul’ acudió al estadio Miguel Grau del Callao para sostener un enfrentamiento intenso contra el Sport Boys, al que le propinó un golpe más que inesperado en los primeros compases de la contienda.

PUBLICIDAD

El primer ataque claro de FC Cajamarca acabó en un golazo anotado por José Lugo a través de un espléndido saque de falta con el que dejó sin reacción a Diego Melián al igual que a las cuatro tribunas repletas de simpatizantes chalacos.

A partir de esa apertura, los visitantes se acomodaron y jugaron mejor, pero entrando a la recta final del primer acto surgió la rebeldía del Sport Boys, que no solo se conformó con igualar con un penal de Christian Cueva, también en remontar con una obra más del ’10′.

FC Cajamarca se resiste a caer en el descenso. - Crédito: ITEA

Ya en la segunda parte, la disciplina liderada ahora por ‘Santi’ Acasiete no renunció y siguió yendo hacia adelante hasta que volvió a hacerse presente en el tanteador de la mano de Brandon Palacios, pero aquel dardo solo incentivó al Sport Boys a una nueva reversión de acciones.

PUBLICIDAD

Así surgieron los goles de Emilio Saba, con un testarazo potente al servirse de un balón lanzado por Christian Cueva en un tiro libre, y de Jostin Alarcón, quien se hizo cargo de cerrar el juego con un 4-2 definitivo que ha activado aún más las alertas en un FC Cajamarca que es de los candidatos para irse al descenso.