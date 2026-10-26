Perú

Exasesor de Catherin Palomino la acusa de presuntos cobros a trabajadores y pagos por obras públicas: “Ese es el negocio”

El extrabajador afirmó que la diputada lo hizo cubrir gastos personales y entregar dinero a representantes de comunidades

Un exasesor de la congresista Catherin Palomino revela el presunto 'manual de trabajo' que implicaría cobros indebidos a sus propios trabajadores para la gestión de proyectos. (Crédito: Panorama)
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La diputada de Juntos por el Perú, Catherine Palomino, enfrenta acusaciones de su exasesor, quien asegura haber presenciado presuntos cobros de dinero a los trabajadores de su despacho y pagos relacionados con compromisos políticos. En declaraciones para Panorama, el extrabajador afirmó que los colaboradores debían utilizar parte de sus propios sueldos para cubrir gastos que, según su versión, correspondían a la legisladora.

El exasesor, cuya identidad no fue revelada, también denunció un supuesto esquema de cobros a cambio de gestionar presupuestos para obras públicas solicitadas por alcaldes y gobernadores regionales ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Según su testimonio, la propia Palomino le habría explicado cómo funcionaba este mecanismo: “Al momento de gestionar estos proyectos, a nosotros nos cae un porcentaje. Ese es el verdadero negocio del Congreso”.

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Composición con una mujer que habla por micrófono, un logotipo circular y una oficina donde un hombre con el rostro difuminado lee documentos
La congresista Catherine Palomino afronta acusaciones de un exasesor sobre presuntos cobros irregulares a los trabajadores de su despacho en el Parlamento de Perú.

Presuntos cobros a trabajadores y visitas a Pedro Castillo

De acuerdo con el testimonio recogido por Panorama, el excolaborador trabajó como asesor de Catherine Palomino desde el inicio de sus funciones en el Congreso. También aseguró que era una persona de confianza de la diputada y que se encargaba de trasladarla a sus visitas al penal de Barbadillo, donde se encontraba recluido el expresidente Pedro Castillo.

El extrabajador sostuvo que, durante sus conversaciones con la congresista, ella le habría señalado que los ingresos más importantes de un despacho parlamentario no provenían de los sueldos ni de los bonos, sino de las gestiones presupuestales. “Lo que yo quiero es gente de confianza aquí en mi despacho”, recordó que le habría dicho Palomino antes de explicarle el supuesto funcionamiento de estas operaciones.

Según su relato, los colaboradores también debían responder a los compromisos asumidos por la legisladora con representantes de comunidades. El exasesor mencionó un mensaje en el que informó a Palomino que el presidente de la comunidad de Santa Rosa reclamaba un apoyo de S/ 500 que, según el chat, se le había prometido. La respuesta atribuida a la diputada fue: “Soluciona”.

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Pedro Castillo rechazó las versiones que lo vinculan sentimentalmente con la diputada Catherin Palomino. Composición: Infobae
Pedro Castillo rechazó las versiones que lo vinculan sentimentalmente con la diputada Catherin Palomino. Composición: Infobae

Presuntos pagos a representantes de comunidades

El exasesor aseguró que los pagos a representantes de comunidades se realizaban en efectivo y que los propios trabajadores debían cubrirlos con dinero de sus remuneraciones. Según declaró a Panorama, la diputada les indicaba cuánto entregar a cada visitante y prometía devolverles los montos, algo que, según su versión, no ocurría.

“Ella nunca nos devolvió”, afirmó al ser consultado sobre el origen de los recursos. La mano derecha de Palomino también sostuvo que era presionado para seguir aportando dinero y relató que una compañera le advirtió que, si no entregaba la cantidad solicitada, hablaría con la legisladora y podría perder su puesto en el despacho.

Entre los gastos que mencionó figura el alquiler de una camioneta por S/ 2.000, luego de que el vehículo utilizado para trasladar a Palomino presentara problemas. El exasesor afirmó que la congresista les pidió a él y a otro colaborador hacerse cargo del costo. También denunció que pagaba alimentos, viáticos y otros desembolsos relacionados con Catherine Palomino.

Exasesor de Catherine Palomino la acusa de cobrar por la gestión de obras. Se revelan testimonios y pruebas que detallan el supuesto 'negocio del porcentaje'. (Crédito: Panorama)

Denuncian gestiones por obra de salud en Huancavelica

Otro de los hechos expuestos en el reportaje está relacionado con el proyecto de mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento Capillas Norte, en el distrito de Capillas, provincia de Castrovirreyna, en Huancavelica. Según el exasesor, la municipalidad había solicitado a Palomino que gestionara más presupuesto ante el MEF, pese a que la obra registraba un avance prácticamente nulo.

El extrabajador señaló que recomendó pedir explicaciones al alcalde antes de continuar con las gestiones. “Si está pidiendo presupuesto, si ya se le ha dado y su avance de su obra es prácticamente nulo, ¿para qué quiere más?”, recordó haber planteado. Sin embargo, sostuvo que la congresista quería que se continuara con el trámite.

Panorama mostró una conversación en la que un trabajador del despacho informó sobre la comunicación con el alcalde Walter Bravo y el envío de un oficio al Ministerio de Economía y Finanzas. Para el exasesor, este tipo de gestiones estaría relacionado con el supuesto esquema de cobros que atribuye a la legisladora, aunque las acusaciones deberán ser verificadas por las autoridades competentes.

Chats y fotos contradicen a Catherine Palomino

La mano derecha de Palomino aseguró que conserva pruebas de sus comunicaciones con la diputada y de las instrucciones que, según afirma, recibió mientras trabajaba en el despacho congresal.

Además, Panorama presentó fotografías publicadas en las redes sociales oficiales de la legisladora en las que aparece junto al excolaborador durante actividades en Huancavelica. Estas imágenes fueron mostradas después de que Catherine Palomino negara por escrito que el trabajador la hubiera acompañado durante su semana de representación.

La diputada también compartió capturas de conversaciones para sostener que los gastos eran pagados de inmediato. Frente a ello, el exasesor insistió en que desembolsó dinero para cubrir compromisos y gastos que no le correspondían, incluidos carteles para la oficina de enlace congresal y recibos de agua y electricidad del local.

Diputada habría mentido en declaración jurada

De acuerdo con Panorama, la legisladora declaró haber trabajado en el Colegio de Arquitectos del Perú, en Huancavelica, durante el periodo 2022-2023. Sin embargo, la institución informó que no registra un vínculo laboral con Palomino durante esos años.

Por su parte, el exasesor manifestó que está dispuesto a presentar su versión ante las autoridades y aportar las pruebas que asegura tener. “Tengo mis evidencias. Todo lo que con ella he hablado, todo lo que ella me mandó hacer”, afirmó. En tanto, Palomino rechazó las acusaciones relacionadas con los gastos de sus trabajadores y aseguró que ninguno de ellos utilizó dinero de su bolsillo.

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