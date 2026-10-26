Perú

Magaly Medina y Paolo Guerrero coincidieron en la Plaza de Acho

La periodista y el deportista llegaron al mismo lugar y estuvieron uno a metros del otro, aunque ni cruzaron miradas

Composición de tres fotografías con Magaly Medina frente a un micrófono, Paolo Guerrero con camiseta de fútbol y una tribuna con público
Un montaje fotográfico reúne imágenes individuales de Magaly Medina y Paolo Guerrero junto a una toma de ambos en la Plaza de Acho.
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Magaly Medina y Paolo Guerrero coincidieron en la Plaza de Acho durante un evento taurino realizado el último domingo. La periodista y el futbolista permanecieron a pocos metros de distancia, aunque no intercambiaron palabras ni gestos entre ellos.

El momento fue difundido por Instarándula, página que registró la presencia de ambas figuras en el tradicional recinto limeño. La coincidencia llamó la atención por los enfrentamientos públicos que mantienen desde hace años.

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Medina llegó a la plaza junto a su esposo, Alfredo Zambrano, y una mujer rubia cuya identidad no fue revelada. Los tres se instalaron en la segunda fila para seguir el espectáculo taurino.

Imágenes captadas en la Plaza de Acho muestran la presencia simultánea de la conductora Magaly Medina y el futbolista Paolo Guerrero en las graderías durante una corrida de toros en Lima. Ambos asistentes fueron registrados a corta distancia en la zona de barrera del recinto taurino.

La conductora suele acudir a este tipo de actividades en Acho, pero en esta oportunidad compartió espacio con Guerrero, quien asistió por primera vez al recinto. La presencia del delantero generó reacciones entre los asistentes que ocupaban las tribunas.

A su paso, el exseleccionado peruano recibió saludos de parte del público y respondió a varios de ellos. Varias personas buscaron acercarse al futbolista durante su recorrido por las inmediaciones del ruedo.

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En medio de ese trayecto se produjo el momento que registró Instarándula. Paolo Guerrero pasó frente a Magaly Medina, quien se encontraba junto a sus acompañantes, y evitó cualquier tipo de acercamiento.

El atacante bajó la mirada y continuó caminando sin detenerse. La distancia entre ambos era corta, pero no hubo saludo, conversación ni señal que evidenciara un intercambio.

Captura de pantalla de redes sociales con personas en las gradas de una plaza de toros, texto y figuras animadas superpuestas
La conductora Magaly Medina y el futbolista Paolo Guerrero asisten a las graderías de la Plaza de Acho en Lima en una captura difundida en redes sociales.

Medina sí volteó a observar al jugador mientras caminaba cerca de su ubicación. Poco después, volvió la atención hacia Zambrano y la mujer que la acompañaba, mientras el deportista siguió su recorrido.

El encuentro entre Magaly Medina y Paolo Guerrero no pasó de una coincidencia en público. Ambos siguieron el evento desde sectores distintos y no volvieron a protagonizar un momento conjunto durante la jornada.

La escena ocurrió 18 años después de uno de los episodios que marcó la relación entre ambos. El futbolista ha manifestado en distintas ocasiones su rechazo hacia la presentadora por el caso que derivó en la prisión de Medina.

Paolo Guerrero explicó que fue a Acho por la afición de su padre

Tras su llegada a la Plaza de Acho, una periodista entrevistó a Guerrero para conocer sus impresiones sobre el espectáculo. El delantero no hizo referencia al cruce con Medina y se concentró en contar por qué decidió asistir.

El jugador reveló que su interés por la tauromaquia está ligado a su padre, quien, según contó, fue torero. Esa cercanía familiar despertó su curiosidad desde niño, cuando veía videos sobre esta actividad.

Un lindo espectáculo en realidad, primera vez, primera experiencia”, expresó el futbolista al hablar de su visita al recinto.

Paolo Guerrero explicó que fue a Acho por la afición de su padre
Paolo Guerrero explicó que fue a Acho por la afición de su padre

Guerrero contó que su padre le transmitió esa afición desde pequeño. “Mi papá en algún momento fue torero y primera vez que estamos aquí. Desde muy chico veía videos y me volví muy aficionado porque mi papá me enseñó”, dijo.

El delantero también se refirió a las exigencias que, a su juicio, implica ingresar al ruedo. “Hay que tener cojones para entrar a la cancha, lo que aprendí de mi viejo, bueno en todo deporte”, sostuvo.

Para el exdelantero de la selección peruana, asistir a este evento representó una experiencia distinta a las que había vivido antes. “En esto que es tan increíble, no había vivido antes y me siento muy feliz de haber disfrutado de este evento”, afirmó Paolo Guerrero.

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