Aeropuerto de Cusco suspenderá vuelos el 15 de noviembre por visita del papa León XIV: estos son los horarios

El aeropuerto Alejandro Velasco Astete de Cusco suspenderá sus vuelos comerciales durante casi ocho horas por la visita del papa León XIV a Perú. (Infobae Perú/Agencia Andina)

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El aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete, de la ciudad de Cusco, en el sureste de Perú, interrumpirá sus operaciones durante casi ocho horas el próximo 15 de noviembre con motivo de la visita del papa León XIV a la capital incaica. La medida, que afectará a decenas de vuelos comerciales, busca garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el traslado del pontífice por la ciudad.

Según informaron este lunes las autoridades locales, las operaciones aéreas quedarán suspendidas entre las 7:45 y las 15:05 horas (12:45 y 20:05 GMT) de esa jornada. La disposición obligará a las aerolíneas a reorganizar sus itinerarios y representa uno de los principales ajustes logísticos previstos para la etapa cusqueña del recorrido papal por el país.

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Horario y alcance de la suspensión

De acuerdo con la emisora RPP, el gerente de Tránsito, Vialidad y Transporte de la municipalidad de Cusco, Reynaldo Bellido, precisó los límites exactos de la medida. “El último vuelo que va a llegar al Cusco es a las 7:15 de la mañana. Por lo cual va a estar suspendido el día 15, en horas de la mañana, los vuelos hasta que se retire el papa”, declaró el funcionario a la emisora.

Bellido también se dirigió a quienes tengan previsto desplazarse ese día hacia el aeropuerto. “Estoy exhortando a la población y también a los turistas de que tengan que prever ese día que no va a haber vuelos y si es que van a tener que utilizar los vuelos de la madrugada, tengan que utilizar las vías alternas para poder llegar al aeropuerto”, señaló, según la misma fuente.

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¿Por qué se suspenderán los vuelos?

La decisión fue adoptada como parte del operativo de seguridad diseñado para el viaje del pontífice y fue trasladada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) a la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC). Esta última se encargó, a su vez, de informar a las compañías aéreas que operan con frecuencia hacia el principal destino turístico de Perú.

El ajuste busca reducir las complicaciones logísticas asociadas a la llegada de un gran número de visitantes a Cusco durante el fin de semana de la visita. Ante este escenario, se recomienda a los pasajeros con vuelos programados para el 15 de noviembre que se comuniquen con sus respectivas aerolíneas para confirmar horarios actualizados y posibles reprogramaciones.

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Agenda del papa León XIV en Cusco

El itinerario oficial establece que León XIV arribará a Cusco a las 10:00 horas, en un vuelo procedente de la norteña ciudad de Chiclayo. Desde allí, el pontífice se dirigirá al Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman para encabezar un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular.

Posteriormente, a las 11:45 horas, el Santo Padre realizará la oración del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, ubicada en el centro histórico de la ciudad. Tras su paso por Cusco, el papa partirá a las 13:05 horas rumbo a la ciudad amazónica de Pucallpa, siguiente parada de su recorrido.

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Gira del papa León XIV por Perú

La visita de León XIV a Cusco se enmarca en un recorrido más amplio que el pontífice realizará por Perú entre el 11 y el 16 de noviembre, con paradas en Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba y Pucallpa, además de la capital incaica.

El viaje reviste un significado particular, dado que el papa obtuvo la nacionalidad peruana y vivió en el país por más de 20 años antes de su elección al papado. La suspensión de vuelos en Cusco se suma así al conjunto de medidas logísticas y de seguridad dispuestas por las autoridades peruanas para garantizar el desarrollo ordenado de la agenda papal en cada una de las ciudades que integran el itinerario.

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