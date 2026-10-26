A qué hora se entrega el Balón de Oro 2026 HOY en Perú: gala para conocer al mejor jugador de la temporada

A qué hora es el Balón de Oro HOY: ceremonia de premiación al mejor futbolista de la temporada - Crédito: X.

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El fútbol mundial tiene una cita ineludible hoy, lunes 26 de octubre: la entrega del Balón de Oro 2026, la edición número 70 del galardón más antiguo del deporte rey.

Por primera vez en su historia, la gala abandona París y elige Londres como sede, concretamente el London Palladium Theatre, en homenaje al 70.º aniversario del premio y en reconocimiento a Stanley Matthews, el inglés que levantó el trofeo inaugural en 1956.

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La alfombra roja recibirá a futbolistas, entrenadores y personalidades del fútbol internacional desde las 13:00 (hora peruana), mientras que la ceremonia oficial arrancará a las 15:00. La conducción estará a cargo de la leyenda francesa Thierry Henry y la presentadora deportiva Kate Scott.

A qué hora se entrega el Balón de Oro 2026

La gala del Balón de Oro 2026 se celebrará este lunes en Londres y podrá seguirse durante la tarde en Perú. La alfombra roja comenzará dos horas antes de la ceremonia principal. (Ballon d'Or)

En Perú, la gala oficial comienza a las 15:00 horas del lunes 26 de octubre, con la alfombra roja desde las 13:00 horas. El evento tendrá una duración aproximada de dos horas, lo que permitirá a los aficionados peruanos seguir la premiación completa durante la tarde.

A continuación, los horarios de inicio de la ceremonia en distintos países de la región:

- Perú: 15:00

- Colombia: 15:00

- Ecuador: 15:00

- Panamá: 15:00

- México: 14:00

- Venezuela: 16:00

- Bolivia: 16:00

- Chile: 16:00

- Argentina: 17:00

- Brasil: 17:00

- Uruguay: 17:00

- Paraguay: 17:00

- Estados Unidos: 16:00 (hora del Este)

- España: 22:00

En Perú y el resto de Sudamérica, la transmisión televisiva correrá por cuenta de ESPN, disponible en la señal de cable abierto. Para quienes prefieran el streaming, la gala podrá seguirse a través de Disney+ y DGO, ambas plataformas con acceso mediante suscripción.

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La página oficial del Balón de Oro también ofrecerá actualizaciones en tiempo real sobre los ganadores y las incidencias de cada categoría.

Los nominados al Balón de Oro 2026

La lista de candidatos al Balón de Oro 2026 incluye estrellas del Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, Bayern München y otros clubes destacados. La ceremonia también premiará a los mejores porteros, promesas y protagonistas del fútbol femenino. (Ballon d'Or)

La lista masculina reúne a 30 futbolistas. Entre los nombres que concentran la atención figuran Lionel Messi (Inter Miami), Kylian Mbappé (Real Madrid), Lamine Yamal (Barcelona) y Harry Kane (Bayern München). El listado completo es el siguiente:

Jude Bellingham (Real Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Luis Díaz (Bayern München), Bruno Fernandes (Manchester United), Gabriel (Arsenal), Erling Haaland (Manchester City), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Harry Kane (Bayern München), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Lamine Yamal (Barcelona), Sadio Mané (Al-Nassr), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Lautaro Martínez (Inter), Kylian Mbappé (Real Madrid), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Inter Miami), João Neves (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern München), Willian Pacho (Paris Saint-Germain), Julián Quiñones (Al-Qadsiah), Declan Rice (Arsenal), Rodri (Manchester City/Barcelona), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), William Saliba (Arsenal), Ferran Torres (Barcelona/Paris Saint-Germain), Dayot Upamecano (Bayern München), Vinícius Júnior (Real Madrid) y Vitinha (Paris Saint-Germain).

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Las mujeres también

El Balón de Oro 2026 reunirá a figuras consagradas y jóvenes talentos en una competencia que también reconocerá el rendimiento del fútbol femenino. La gala incluirá premios individuales y colectivos para jugadores, entrenadores y equipos. (Ballon d'Or)

Además del galardón masculino, la noche londinense incluirá la entrega del Balón de Oro Femenino —donde la expectativa estará puesta en quién sucederá a Aitana Bonmatí, vencedora de las últimas tres ediciones— y premios para los mejores porteros, jóvenes talentos, entrenadores y equipos en ambas categorías. Entre las nominadas al trofeo femenino figuran Alexia Putellas, Pernille Harder, Alessia Russo y Vivianne Miedema, entre otras.

En la categoría de Joven Talento masculino compiten, entre otros, Lamine Yamal, Pau Cubarsí y Warren Zaïre-Emery. En la rama femenina, las candidatas incluyen a Vicky López y Lily Yohannes.

El Premio al Portero del Año tiene entre sus favoritos a Thibaut Courtois y Emiliano Martínez, mientras que en la categoría de Entrenador del Año aparecen Mikel Arteta, Luis Enrique y Luis de la Fuente. En cuanto al Equipo del Año masculino, los nominados son Arsenal, Bayern München, Bodø/Glimt, Flamengo y Paris Saint-Germain.

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