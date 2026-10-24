Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Sporting Cristal se medirá de visita contra Cusco FC hoy, sábado 24 de octubre, por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El compromiso se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde el cuadro ‘cervecero’ defenderá el liderato ante un rival que necesita recuperarse.
Así llega Sporting Cristal
Sporting Cristal llega como puntero con 25 unidades y una diferencia de gol de +13. Además, afrontará la visita luego de encadenar cinco victorias consecutivas en el Torneo Clausura. Su resultado más reciente fue un 4-2 frente a Comerciantes Unidos en el estadio Alberto Gallardo, con dobletes de Luis Iberico y Hernán Barcos.
Antes de ese triunfo, los dirigidos por Roberto Mosquera habían conseguido una victoria por 1-0 ante UTC en Cajamarca. La racha le permitió alcanzar la cima del certamen, aunque comparte el puntaje con Sport Huancayo y supera a sus perseguidores por la diferencia de goles.
El plantel ‘celeste’ tendrá las ausencias de Ian Wisdom, Christofer Gonzales y Renato Solís, quienes continúan en recuperación de sus respectivas lesiones.
Así llega Cusco FC
Cusco FC llegará tras perder 2-1 ante Sport Huancayo como visitante. El conjunto dirigido por Javier Rabanal se adelantó mediante un autogol de Jimmy Valoyes, pero Nahuel Luján empató y Javier Sanguinetti marcó de penal el tanto decisivo en los minutos finales.
El cuadro ‘dorado’ también había caído por 2-1 frente a Alianza Lima en la jornada previa, por lo que buscará cortar una serie de dos derrotas consecutivas. La localía aparece como un factor para corregir ese tramo y frenar al líder del Torneo Clausura.
Historial de enfrentamientos
Sporting Cristal y Cusco FC se han enfrentado en 37 ocasiones a lo largo de la historia del fútbol peruano, incluso cuando el cuadro ‘dorado’ tenía el nombre de Real Garcilaso. El balance general le da la ventaja a los ‘celestes’ con 18 victorias, contra 10 de los cusqueños y nueve empates.
El último choque se dio el 3 de mayo del presente año por la jornada 13 del Torneo Apertura. El estadio Alberto Gallardo fue testigo de un empate 2-2. Gustavo Cazonatti y Felipe Vizeu convirtieron para los ‘rimenses’, mientras que Joel Herrera y Lucas Colitto lo hicieron para los cusqueños.
Sporting Cristal vs Cusco FC: posibles alineaciones
Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva, Agustín Álvarez Wallace, Yoshimar Yotún, Maxloren Castro, Santiago González, Luis Iberico y Michael Hoyos. DT: Roberto Mosquera
Cusco FC: Pedro Díaz, José Zevallos, Carlos Gamarra, Álvaro Ampuero, Ricardo Lagos, Jean Carlos Montaño, Diego Soto, Carlos Diez, Miguel Silveira, Iván Colman y Facundo Callejo. DT: Javier Rabanal
Dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC
El encuentro entre Sporting Cristal y Cusco FC, correspondiente a la jornada 13 del Torneo Clausura, se jugará el sábado 24 de octubre y será transmitdo por L1 MAX, señal de la Federación Peruana de Fútbol disponible en Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. También podrá seguirse mediante la plataforma Liga 1 Play, que cuenta con planes mensuales desde S/ 22,99.
De la misma manera, Infobae Perú ofrecerá una cobertura en vivo a través de su página web, con la previa del partido, el minuto a minuto, las declaraciones de los protagonistas y otros pormenores.
A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC
El Sporting Cristal vs Cusco FC se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega a las 15:15 horas de Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el pitazo inicial será a las 16:15 horas.
En Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile arrancará a las 17:15 horas; mientras que en México comenzará a las 14:15 horas. En España está previsto para las 22:15 horas.