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Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘celestes’ llegan con una racha de cinco triunfos consecutivos, mientras que el cuadro ‘dorado’ buscará reaccionar después de dos derrotas seguidas. Sigue las incidencias del compromiso

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08:05 hsHoy

Sporting Cristal se medirá de visita contra Cusco FC hoy, sábado 24 de octubre, por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El compromiso se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde el cuadro ‘cervecero’ defenderá el liderato ante un rival que necesita recuperarse.

08:05 hsHoy

Así llega Sporting Cristal

Sporting Cristal llega como puntero con 25 unidades y una diferencia de gol de +13. Además, afrontará la visita luego de encadenar cinco victorias consecutivas en el Torneo Clausura. Su resultado más reciente fue un 4-2 frente a Comerciantes Unidos en el estadio Alberto Gallardo, con dobletes de Luis Iberico y Hernán Barcos.

Antes de ese triunfo, los dirigidos por Roberto Mosquera habían conseguido una victoria por 1-0 ante UTC en Cajamarca. La racha le permitió alcanzar la cima del certamen, aunque comparte el puntaje con Sport Huancayo y supera a sus perseguidores por la diferencia de goles.

El plantel ‘celeste’ tendrá las ausencias de Ian Wisdom, Christofer Gonzales y Renato Solís, quienes continúan en recuperación de sus respectivas lesiones.

Goles y resumen del triunfo de Sporting Cristal por 4-2 ante Comerciantes Unidos en el estadio Alberto Gallardo por el Torneo Clausura 2026. L1 MAX
08:05 hsHoy

Así llega Cusco FC

Cusco FC llegará tras perder 2-1 ante Sport Huancayo como visitante. El conjunto dirigido por Javier Rabanal se adelantó mediante un autogol de Jimmy Valoyes, pero Nahuel Luján empató y Javier Sanguinetti marcó de penal el tanto decisivo en los minutos finales.

El cuadro ‘dorado’ también había caído por 2-1 frente a Alianza Lima en la jornada previa, por lo que buscará cortar una serie de dos derrotas consecutivas. La localía aparece como un factor para corregir ese tramo y frenar al líder del Torneo Clausura.

08:05 hsHoy

Historial de enfrentamientos

Sporting Cristal y Cusco FC se han enfrentado en 37 ocasiones a lo largo de la historia del fútbol peruano, incluso cuando el cuadro ‘dorado’ tenía el nombre de Real Garcilaso. El balance general le da la ventaja a los ‘celestes’ con 18 victorias, contra 10 de los cusqueños y nueve empates.

El último choque se dio el 3 de mayo del presente año por la jornada 13 del Torneo Apertura. El estadio Alberto Gallardo fue testigo de un empate 2-2. Gustavo Cazonatti y Felipe Vizeu convirtieron para los ‘rimenses’, mientras que Joel Herrera y Lucas Colitto lo hicieron para los cusqueños.

Limeños y cusqueños igualaron 2-2 en el estadio Alberto Gallardo - Crédito: L1MAX.
08:05 hsHoy

Sporting Cristal vs Cusco FC: posibles alineaciones

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva, Agustín Álvarez Wallace, Yoshimar Yotún, Maxloren Castro, Santiago González, Luis Iberico y Michael Hoyos. DT: Roberto Mosquera

Cusco FC: Pedro Díaz, José Zevallos, Carlos Gamarra, Álvaro Ampuero, Ricardo Lagos, Jean Carlos Montaño, Diego Soto, Carlos Diez, Miguel Silveira, Iván Colman y Facundo Callejo. DT: Javier Rabanal

08:05 hsHoy

Dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC

El encuentro entre Sporting Cristal y Cusco FC, correspondiente a la jornada 13 del Torneo Clausura, se jugará el sábado 24 de octubre y será transmitdo por L1 MAX, señal de la Federación Peruana de Fútbol disponible en Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. También podrá seguirse mediante la plataforma Liga 1 Play, que cuenta con planes mensuales desde S/ 22,99.

De la misma manera, Infobae Perú ofrecerá una cobertura en vivo a través de su página web, con la previa del partido, el minuto a minuto, las declaraciones de los protagonistas y otros pormenores.

08:04 hsHoy

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC

El Sporting Cristal vs Cusco FC se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega a las 15:15 horas de Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el pitazo inicial será a las 16:15 horas.

En Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile arrancará a las 17:15 horas; mientras que en México comenzará a las 14:15 horas. En España está previsto para las 22:15 horas.

Anuncio del Cusco FC vs Sporting Cristal por fecha 13 del Torneo Clausura 2026. - créditos: Cusco FC
Anuncio del Cusco FC vs Sporting Cristal por fecha 13 del Torneo Clausura 2026. - créditos: Cusco FC

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