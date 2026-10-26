Perú Deportes

‘Puma’ Carranza destacó la recuperación de Edison Flores con Fabián Bustos en Universitario: “Él nunca puede estar en la banca”

El exfutbolista analizó la mejora del cuadro ‘crema’ con el regreso del técnico argentino. También resaltó a otros jugadores, aparte del ‘Orejas’

‘Puma’ Carranza destacó la recuperación de Edison Flores con Fabián Bustos en Universitario.
‘Puma’ Carranza destacó la recuperación de Edison Flores con Fabián Bustos en Universitario.
Guardar

Universitario de Deportes volvió a la lucha por el Torneo Clausura 2026 después de encadenar tres partidos sin perder, con el triunfo como local ante Juan Pablo II como el resultado que lo acercó a los puestos de pelea. Semanas atrás, esa posibilidad parecía menos probable por el bajo rendimiento que el equipo había mostrado durante el ciclo de Héctor Cúper.

No obstante, el regreso de Fabián Bustos cambió el clima alrededor del plantel, según la mirada de José Luis Carranza, quien asoció la reacción futbolística con una recuperación anímica que se trasladó al campo. “He visto muy bien a los muchachos. Yo creo que se había perdido la alegría. Entonces, ahora ha vuelto el ‘profe’ y ha venido la alegría con el buen juego, y sobre todo, la actitud que tiene”, declaró para L1 MAX.

PUBLICIDAD

El referente de la ‘U’ evitó cuestionar de forma directa el trabajo de su antecesor, aunque planteó que los resultados reflejan la importancia del vínculo entre un técnico y sus dirigidos. “¿Un acierto la llegada de Fabián Bustos? Sí, ha sido mucho acierto porque cuando a veces no se compenetran con el técnico, pasan cosas”, manifestó.

Fabián Bustos vivió un cálido ambiente en Campo Mar en su regreso a Universitario. - créditos: Universitario
Fabián Bustos vivió un cálido ambiente en Campo Mar en su regreso a Universitario. - créditos: Universitario

El ‘Puma’ sostuvo que el equipo no alcanzó el nivel esperado en aquella etapa y que el regreso de Fabián Bustos permitió modificar esa tendencia. “Nosotros somos respetuosos, ellos son respetuosos y han hecho lo que han podido. Y ahí está, a veces los resultados son cuando viene un técnico que lo conocen”, acotó sobre el estratega al que calificó como “una persona excelente” y “un gran técnico”.

PUBLICIDAD

Puma Carranza sobre la mejora de Edison Flores y Andy Polo en Universitario

Ahí fue cuando José Luis Carranza puso el foco en Edison Flores y Andy Polo, dos futbolistas formados en Universitario que recuperaron protagonismo en el nuevo escenario. En el caso del ‘Orejas’, cuestionó que durante el ciclo de Héctor Cúper quedara fuera de algunas convocatorias y que en otras oportunidades fuera suplente. “Míralo al ‘Orejas’, él nunca puede estar en una banca”, sostuvo.

El exvolante señaló que el aporte de Flores y Andy Polo trasciende sus actuaciones individuales. “Ellos vienen de casa. La identidad es bastante y de valorar. Son unos chicos que alimentan con su seriedad y trabajo que hacen”, sostuvo.

Carranza vinculó esa valoración con el cambio que aprecia en el funcionamiento general. “Se ve la actitud, las ganas y el equipo. Son buenas personas y se ve”, añadió.

Fabián Bustos charló con Andy Polo y Edison Flores de cara a una mejora de Universitario en la Liga 1 2026. - créditos: Universitario
Fabián Bustos charló con Andy Polo y Edison Flores de cara a una mejora de Universitario en la Liga 1 2026. - créditos: Universitario

Consultado sobre si Universitario está nuevamente en carrera por el Torneo Clausura, el ‘Puma’ respondió que el marcador final es el principal parámetro para juzgar el momento de un equipo. “Sí, los resultados son los que mandan”, afirmó.

Luego mencionó la capacidad de definición de Alex Valera como una señal del renovado ánimo ofensivo del plantel. “El ‘Cholito’ hasta mete gol de espalda y ves que están metidos”, mencionó.

‘Puma’ Carranza sobre Alex Valera en Universitario

Por último, José Luis Carranza se refirió a Alex Valera, quien alcanzó los 90 goles con la camiseta de Universitario. Carranza destacó que el delantero atraviesa un momento favorable y que su entendimiento con sus compañeros favorece al ataque ‘crema’. “Sí, y sobre todo que se comprende bien con Lapadula y el equipo bien. Concha muy bien y todos los muchachos, Riveros, etc.”, expresó.

La cifra alcanzada por el atacante peruano abrió la posibilidad de que persiga una nueva marca con la ‘U’. El ‘Puma’ se mostró convencido de que puede llegar a los 100 tantos durante el año. “Sí, llega mi ‘Cholo’”, respondió cuando le preguntaron si el espigado futbolista alcanzará ese registro.

El exfutbolista habló del crecimiento de varios futbolistas del cuadro 'crema' con la vuelta del DT argentino. (Video: L1 MAX)

Temas Relacionados

Puma CarranzaEdison FloresAndy PoloAlex ValeraFabián BustosUniversitario de DeportesLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

A qué hora se entrega el Balón de Oro 2026 HOY en Perú: gala para conocer al mejor jugador de la temporada

Treinta jugadores aspiran al máximo reconocimiento individual del fútbol mundial en una ceremonia que también distinguirá a los mejores porteros, entrenadores, jóvenes promesas y clubes de la temporada

A qué hora se entrega el Balón de Oro 2026 HOY en Perú: gala para conocer al mejor jugador de la temporada

Dónde ver el Balón de Oro 2026 HOY en Perú: canal tv online de la ceremonia de premiación en Londres

Los mejores futbolistas del mundo se dan cita en una noche que reconocerá a los más destacados de la temporada. Revisa los detalles de la transmisión para no perderte ningún detalle del evento

Dónde ver el Balón de Oro 2026 HOY en Perú: canal tv online de la ceremonia de premiación en Londres

Luis Advíncula rehúye a su pasado con Sporting Cristal en la antesala de duelo clave con Alianza Lima por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El ‘Rayo’ se mostró demasiado incómodo cuando un reportero le inquirió acerca de su regreso al feudo de los ‘rimenses’, pero esta vez defendiendo el escudo aliancista. “No hablo”, dijo de manera cortante

Luis Advíncula rehúye a su pasado con Sporting Cristal en la antesala de duelo clave con Alianza Lima por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Celso Ayala desmiente a FC Cajamarca por comunicado sobre razón de su alejamiento: “Estoy bien de salud, solo ya quería salir del club”

La entidad aseguró que ‘Chito’ dejaba el cargo de entrenador por problemas médicos, pero el paraguayo salió al paso en una comunicación radial explicando que ese argumento “es mentira”

Celso Ayala desmiente a FC Cajamarca por comunicado sobre razón de su alejamiento: “Estoy bien de salud, solo ya quería salir del club”

Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano: día, hora y canal TV del duelo por la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

El equipo ‘blanquiazul’ intentará mantener su invicto en el torneo ante un rival que llega motivado por su reciente victoria frente a Géminis. Revisa toda la información del partido

Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano: día, hora y canal TV del duelo por la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

OBRAS podría sumar a Jorge Gavidia luego de su renuncia al Partido del Buen Gobierno: “Todas las posibilidades están abiertas”

OBRAS podría sumar a Jorge Gavidia luego de su renuncia al Partido del Buen Gobierno: “Todas las posibilidades están abiertas”

No habrá segunda vuelta entre Rafael López Aliaga y Francis Allison: JEE rechaza pedido de Avanza País

Senador Jorge Gavidia anuncia su renuncia al Partido del Buen Gobierno: “No puedo seguir haciendo más daño”

Exasesor de Catherin Palomino la acusa de presuntos cobros a trabajadores y pagos por obras públicas: “Ese es el negocio”

Senadores y figuras políticas de la izquierda peruana saludan el triunfo de Lula da Silva como “bastión de resistencia democrática”

ENTRETENIMIENTO

Juan Víctor Sánchez cortó la comunicación con Andrea San Martín al escuchar mencionar la conciliación

Juan Víctor Sánchez cortó la comunicación con Andrea San Martín al escuchar mencionar la conciliación

Magaly Medina y Paolo Guerrero coincidieron en la Plaza de Acho: así fueron captados

Quién era Romario Cartagena, el artista que fue asesinado en el Callao

Amy Gutiérrez reveló el episodio que la llevó a alejarse de la música criolla: “Me hizo sentir tan mal”

Michelle Soifer revela que buscará tener su primer hijo en el 2027 con su pareja Gleyson Reñé

DEPORTES

A qué hora se entrega el Balón de Oro 2026 HOY en Perú: gala para conocer al mejor jugador de la temporada

A qué hora se entrega el Balón de Oro 2026 HOY en Perú: gala para conocer al mejor jugador de la temporada

Dónde ver el Balón de Oro 2026 HOY en Perú: canal tv online de la ceremonia de premiación en Londres

Luis Advíncula rehúye a su pasado con Sporting Cristal en la antesala de duelo clave con Alianza Lima por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Celso Ayala desmiente a FC Cajamarca por comunicado sobre razón de su alejamiento: “Estoy bien de salud, solo ya quería salir del club”

Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano: día, hora y canal TV del duelo por la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27