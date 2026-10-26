‘Puma’ Carranza destacó la recuperación de Edison Flores con Fabián Bustos en Universitario: “Él nunca puede estar en la banca”

‘Puma’ Carranza destacó la recuperación de Edison Flores con Fabián Bustos en Universitario.

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Universitario de Deportes volvió a la lucha por el Torneo Clausura 2026 después de encadenar tres partidos sin perder, con el triunfo como local ante Juan Pablo II como el resultado que lo acercó a los puestos de pelea. Semanas atrás, esa posibilidad parecía menos probable por el bajo rendimiento que el equipo había mostrado durante el ciclo de Héctor Cúper.

No obstante, el regreso de Fabián Bustos cambió el clima alrededor del plantel, según la mirada de José Luis Carranza, quien asoció la reacción futbolística con una recuperación anímica que se trasladó al campo. “He visto muy bien a los muchachos. Yo creo que se había perdido la alegría. Entonces, ahora ha vuelto el ‘profe’ y ha venido la alegría con el buen juego, y sobre todo, la actitud que tiene”, declaró para L1 MAX.

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El referente de la ‘U’ evitó cuestionar de forma directa el trabajo de su antecesor, aunque planteó que los resultados reflejan la importancia del vínculo entre un técnico y sus dirigidos. “¿Un acierto la llegada de Fabián Bustos? Sí, ha sido mucho acierto porque cuando a veces no se compenetran con el técnico, pasan cosas”, manifestó.

Fabián Bustos vivió un cálido ambiente en Campo Mar en su regreso a Universitario. - créditos: Universitario

El ‘Puma’ sostuvo que el equipo no alcanzó el nivel esperado en aquella etapa y que el regreso de Fabián Bustos permitió modificar esa tendencia. “Nosotros somos respetuosos, ellos son respetuosos y han hecho lo que han podido. Y ahí está, a veces los resultados son cuando viene un técnico que lo conocen”, acotó sobre el estratega al que calificó como “una persona excelente” y “un gran técnico”.

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Puma Carranza sobre la mejora de Edison Flores y Andy Polo en Universitario

Ahí fue cuando José Luis Carranza puso el foco en Edison Flores y Andy Polo, dos futbolistas formados en Universitario que recuperaron protagonismo en el nuevo escenario. En el caso del ‘Orejas’, cuestionó que durante el ciclo de Héctor Cúper quedara fuera de algunas convocatorias y que en otras oportunidades fuera suplente. “Míralo al ‘Orejas’, él nunca puede estar en una banca”, sostuvo.

El exvolante señaló que el aporte de Flores y Andy Polo trasciende sus actuaciones individuales. “Ellos vienen de casa. La identidad es bastante y de valorar. Son unos chicos que alimentan con su seriedad y trabajo que hacen”, sostuvo.

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Carranza vinculó esa valoración con el cambio que aprecia en el funcionamiento general. “Se ve la actitud, las ganas y el equipo. Son buenas personas y se ve”, añadió.

Fabián Bustos charló con Andy Polo y Edison Flores de cara a una mejora de Universitario en la Liga 1 2026. - créditos: Universitario

Consultado sobre si Universitario está nuevamente en carrera por el Torneo Clausura, el ‘Puma’ respondió que el marcador final es el principal parámetro para juzgar el momento de un equipo. “Sí, los resultados son los que mandan”, afirmó.

Luego mencionó la capacidad de definición de Alex Valera como una señal del renovado ánimo ofensivo del plantel. “El ‘Cholito’ hasta mete gol de espalda y ves que están metidos”, mencionó.

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‘Puma’ Carranza sobre Alex Valera en Universitario

Por último, José Luis Carranza se refirió a Alex Valera, quien alcanzó los 90 goles con la camiseta de Universitario. Carranza destacó que el delantero atraviesa un momento favorable y que su entendimiento con sus compañeros favorece al ataque ‘crema’. “Sí, y sobre todo que se comprende bien con Lapadula y el equipo bien. Concha muy bien y todos los muchachos, Riveros, etc.”, expresó.

La cifra alcanzada por el atacante peruano abrió la posibilidad de que persiga una nueva marca con la ‘U’. El ‘Puma’ se mostró convencido de que puede llegar a los 100 tantos durante el año. “Sí, llega mi ‘Cholo’”, respondió cuando le preguntaron si el espigado futbolista alcanzará ese registro.

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El exfutbolista habló del crecimiento de varios futbolistas del cuadro 'crema' con la vuelta del DT argentino. (Video: L1 MAX)