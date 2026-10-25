Alianza Lima vs CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Últimas noticias

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 13 del Torneo Clausura y Acumulada Sport Huancayo goleó a Alianza Atlético en casa, mientras que Sporting Cristal cayó ante Cusco FC. Por su lado, Universitario superó a Juan Pablo II este sábado, y Alianza Lima visitará a CD Moquegua el domingo 25

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 2 del torneo Rebaza Acosta y Atlético Atenea nos regalaron un partidazo en el Polideportivo Lucha Fuentes. Alianza Lima remontó a Regatas Lima en el cierre del sábado 24 de octubre

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los equipos en la fecha 2 de la fase 1 Las blanquiazules se impusieron por 3-2 a Regatas Lima en el partido más emocionante de la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027. Olva Latino y Rebaza Acosta también celebraron victorias, mientras que la jornada continuará hoy domingo 25 de octubre con tres encuentros

Universitario goleó 3-0 a Juan Pablo con goles de Lapadula, Flores y Azulgaray por el Torneo Clausura de Liga 1 2026 La ‘U’ padeció más de la cuenta para imponerse en su feudo. El portero Matías Vega frustró varios ataques con etiqueta de gol, pero su puesta en escena se vino abajo con una obra de arte de Edison Flores. Gianluca Lapadula y Lisandro Alzugaray inflaron más las redes