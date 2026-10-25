Alianza Lima vs CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

¡Duelo crucial! Alianza Lima visita a CD Moquegua con el objetivo de asegurar el triunfo que le permita seguir en la lucha del trofeo por el Torneo Clausura 2026. Los ‘blanquiazules’ tienen chances de poder coronarse campeones de manera directa tras conquistar el Apertura.
Así llega Alianza Lima al duelo
Alianza Lima llega con 22 puntos en el Torneo Clausura luego de imponerse por 3-1 a Atlético Grau en el estadio Alejandro Villanueva. Kevin Quevedo abrió la cuenta a los 11 minutos. César Vásquez igualó antes del descanso, pero Eryc Castillo devolvió la ventaja al cuadro victoriano en el segundo tiempo y Jairo Vélez sentenció el marcador a los 83.
El club victoriano afrontará su próximo desafío con la intención de sostener su campaña en el Clausura, aunque Pablo Guede deberá reorganizar el mediocampo y el ataque por las lesiones de Esteban Pavez, Mateo Antoni y Paolo Guerrero. Los tres futbolistas no estarán disponibles ante el recién ascendido.
El conjunto íntimo registra seis triunfos, cuatro empates y dos derrotas en el segundo certamen de la temporada. La campaña blanquiazul incluye 19 goles anotados y 12 recibidos. El comando técnico deberá definir las alternativas para suplir las bajas de tres jugadores considerados claves dentro del plantel.
Así llega CD Moquegua al duelo
CD Moquegua sumó una victoria clave como visitante ante FC Cajamarca, al imponerse por 1-0 en el estadio Héroes de San Ramón.
El resultado llevó al conjunto moqueguano a 10 puntos en el Torneo Clausura. Pese a ello, continúa en la zona baja de la clasificación luego de registrar dos triunfos, cuatro empates y seis derrotas.
La situación también mantiene en alerta al equipo local en la tabla acumulada. CD Moquegua acumula 28 unidades, mientras que FC Cajamarca tiene 26 y ADT suma 25. Una caída como local podría complicar su objetivo de conservar la categoría.
Dónde ver Alianza Lima vs CD Moquegua por Torneo Clausura 2026
El partido podrá verse por L1 MAX, la señal que transmite los encuentros de la Liga 1. La disponibilidad del canal estará sujeta al plan contratado por cada usuario.
La plataforma L1 Play será la alternativa digital para quienes dispongan de acceso al servicio. Los clientes de Movistar podrán seguir el encuentro mediante Movistar Play. Los abonados de DirecTV tendrán la opción de verlo por DGO.
Infobae Perú realizará la cobertura antes, durante y después del duelo entre los equipos de Pablo Guede y José Soto. El medio informará las incidencias, los goles, las declaraciones y el resultado final.
Horarios de Alianza Lima vs CD Moquegua por Torneo Clausura 2026
Alianza Lima visitará a CD Moquegua el domingo 25 de octubre por la decimotercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. El equipo blanquiazul jugará en el estadio 25 de Noviembre desde las 13:15 horas de Perú, Colombia y Ecuador.
En Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos, el encuentro comenzará a las 14:15 horas. Los aficionados de Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil podrán seguir el partido desde las 15:15 horas.
Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026
- Fecha 13: CD Moquegua vs. Alianza Lima (domingo 25 de octubre / 15:00 horas / estadio 25 de Noviembre)
- Fecha 14: Sporting Cristal vs. Alianza Lima (jueves 29 de octubre / 15:30 horas / estadio Alberto Gallardo)
- Fecha 15: Alianza Lima vs. Cienciano (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)
- Fecha 16: Los Chankas vs. Alianza Lima (programación por confirmar / estadio Los Chankas)
- Fecha 17: Alianza Lima vs. FC Cajamarca (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)