Perú

Michelle Soifer revela que buscará tener su primer hijo en el 2027 con su pareja Gleyson Reñé

La conductora de televisión contó que ya desea agrandar la familia, sin embargo sus responsabilidades laborales se lo impidieron este año

Composición de dos fotografías de un hombre y una mujer juntos en un espacio interior y en una calle frente a un automóvil
Michelle Soifer y Gleyson Reñé posan juntos en dos retratos tras comunicar su plan de tener un hijo en el año 2027.
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Micheille Soifer y Gleyson Reñé tienen previsto buscar a su primer hijo en 2027, luego de cuatro años de relación. La conductora de Arriba mi gente y el cantante cubano confirmaron que desean ampliar la familia, aunque decidieron aplazar ese plan por los compromisos profesionales que ambos mantienen durante este año.

La pareja habló de sus proyectos personales en una entrevista con Trome. Allí dejaron claro que la posibilidad de convertirse en padres no es una idea reciente, sino una conversación que sostienen desde hace algún tiempo.

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Cuando les preguntaron si ya habían pensado en tener un bebé, los dos respondieron entre risas: “Hace rato”. La respuesta evidenció que el deseo de recibir a un hijo ya está presente en la relación, pero que prefirieron esperar hasta contar con una agenda menos exigente.

Un hombre y una mujer con gorras deportivas sonríen hacia la cámara en un primer plano al aire libre
Michelle Soifer y su pareja Gleyson Reñé posan juntos al aire libre tras comunicar sus planes familiares previstos para 2027.

Micheille Soifer explicó que sus obligaciones en televisión fueron determinantes para mover la fecha de ese proyecto. La artista forma parte de la conducción de Arriba mi gente, espacio que ocupa gran parte de su tiempo y que la llevó a ordenar sus prioridades antes de asumir una nueva responsabilidad familiar.

Por su parte, Gleyson Reñé también continúa enfocado en sus actividades musicales. El cubano, conocido por su paso por Combinación de La Habana, comparte con Soifer la intención de organizar sus compromisos antes de iniciar la búsqueda de un hijo.

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La decisión de esperar hasta 2027 surgió como un acuerdo entre ambos. La pareja busca disponer de mayor tiempo para acompañar esa etapa y atender los cambios que implicaría la llegada de un bebé a su hogar.

Gleyson Reñe, integrante de Combinación de la Habana.
Gleyson Reñe, integrante de Combinación de la Habana.

El anuncio se da en un momento de estabilidad para los artistas, quienes han consolidado su relación después de cuatro años juntos. Aunque suelen mantener parte de su intimidad fuera de la exposición pública, esta vez hablaron con apertura sobre sus planes a futuro.

Micheille Soifer afirma que encontró paz en su relación con Gleyson Reñé

Además de referirse a la posibilidad de tener un hijo, Micheille Soifer habló sobre cómo cambió su vida sentimental desde que inició su vínculo con Gleyson Reñé. La conductora aseguró que hoy atraviesa una etapa distinta y que valora la tranquilidad que encontró junto al cantante.

“Nunca me he sentido en paz como ahora”, expresó Soifer en declaraciones recogidas por Trome. La artista señaló así la importancia que tiene la relación en su presente, mientras ambos proyectan nuevos planes personales y familiares.

La convivencia también puso sobre la mesa algunas diferencias entre sus costumbres. Reñé contó que su manera de expresar afecto con otras personas, en especial con mujeres, generó incomodidad en la conductora en los primeros momentos de la relación.

Micheille Soifer
Michelle Soifer revela los desafíos de abordar temas políticos y sociales en 'Arriba mi gente', señalando el fuerte impacto emocional que enfrenta diariamente. (Instagram Micheille Soifer)

El cantante explicó que ese comportamiento está relacionado con la forma de vincularse que conoce desde su cultura, pero indicó que modificó esas actitudes al saber que afectaban a su pareja. “Así es nuestra cultura, pero también sé que le molesta y he dejado de hacerlo”, afirmó.

La conversación permitió conocer que los celos fueron uno de los asuntos que tuvieron que tratar como pareja. Sin embargo, ambos dieron a entender que lograron establecer límites y adaptarse a sus diferencias durante estos años de convivencia.

En ese contexto, Gleyson Reñé también bromeó sobre el trabajo de Soifer en televisión. El músico comentó que prefería que la conductora compartiera pantalla con Ricardo Rondón antes que hacerlo con Fabio Agostini.

El comentario surgió en tono distendido y reflejó la manera en que ambos abordan algunas situaciones vinculadas con la exposición pública de la artista. Mientras avanzan con sus proyectos laborales, Micheille Soifer y Gleyson Reñé mantienen la mirada puesta en 2027, año en el que esperan dar el siguiente paso y formar una familia.

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