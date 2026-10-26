Perú Deportes

Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano: día, hora y canal TV del duelo por la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

El equipo ‘blanquiazul’ intentará mantener su invicto en el torneo ante un rival que llega motivado por su reciente victoria frente a Géminis. Revisa toda la información del partido

Alianza Lima y Circolo Sportivo Italiano se miden por la tercera fecha de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Alianza Lima y Circolo Sportivo Italiano se miden por la tercera fecha de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: FPV
Guardar

Alianza Lima afrontará un nuevo desafío en la Liga Peruana de Vóley 2026/27 cuando se mida con Circolo Sportivo Italiano por la tercera fecha de la Fase 1. El vigente tricampeón nacional buscará prolongar su positivo inicio en el campeonato, aunque sus dos primeras victorias fueron ajustadas y tuvo que disputar cinco sets para quedarse con cada una de ellas.

El conjunto de Pueblo Libre, por su parte, buscará encadenar una nueva victoria tras imponerse a Deportivo Géminis el último fin de semana. Sin embargo, tendrá un exigente desafío ante uno de los principales candidatos al título. El encuentro se disputará en Villa El Salvador y cerrará la jornada dominical. A continuación, te compartimos todos los detalles de la programación del compromiso.

PUBLICIDAD

Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano: día, hora y canal TV

El partido entre Alianza Lima y Circolo Sportivo Italiano se jugará el domingo 1 de noviembre de 2026, por la tercera fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley. El encuentro está programado para las 18:30 horas de Perú y tendrá como escenario el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador, Lima.

La transmisión estará a cargo de Latina Televisión, que cuenta con los derechos del campeonato. Los aficionados podrán seguir el duelo por la señal abierta del canal 2 y su señal en alta definición, canal 702. También se podrá seguir por streaming en la página web y la aplicación de Latina. Infobae Perú ofrecerá cobertura de la jornada con información en directo sobre el desarrollo del partido, el resultado y las novedades del torneo.

PUBLICIDAD

Programación de la fecha 7 de la Fase 1 - Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Programación de la fecha 7 de la Fase 1 - Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: Latina

Quienes deseen asistir al recinto podrán adquirir sus entradas a través de Joinnus. Según la programación publicada para la tercera fecha, la venta de boletos comenzará el miércoles 28 de octubre.

¿Cómo llegan Alianza Lima y Circolo Sportivo Italiano?

Alianza Lima llega con dos triunfos consecutivos, pero ambos se resolvieron en el quinto set. En su estreno en la competición, las ‘blanquiazules’ vencieron por 3-2 a Rebaza Acosta, en un partido en el que necesitaron remontar para cerrar el encuentro.

Luego, en la segunda jornada, superaron por el mismo marcador a Regatas Lima, uno de sus rivales tradicionales, tras imponerse en el parcial decisivo por 15-8. Estos resultados le permitieron mantener el paso ganador, aunque también dejaron el reto de conseguir mayor regularidad a lo largo de los partidos.

Mira el emocionante resumen del partido de vóley donde Alianza Lima se alzó con la victoria ante Regatas Lima con un marcador de 3-2. ¡Celebra con el equipo campeón! - Lima

Circolo Sportivo Italiano tuvo un arranque distinto. En la primera fecha cayó por 3-0 ante la Universidad San Martín, con parciales de 25-18, 25-10 y 25-19. Posteriormente, el equipo de Pueblo Libre consiguió una victoria ajustada frente a Deportivo Géminis por 3-2, luego de adelantarse en el marcador y terminar definiendo el compromiso en el quinto set. Con ese resultado, buscará aprovechar el impulso de su primer triunfo para competir ante Alianza y mejorar su posición en la tabla.

El cruce pondrá frente a frente a un equipo que quiere afianzarse en la parte alta de la clasificación y a otro que necesita sumar para ganar terreno en esta etapa inicial. La recepción, la defensa y la capacidad para cerrar los puntos decisivos pueden resultar determinantes en un encuentro entre dos clubes con experiencia en la máxima categoría.

Alianza Lima y Circolo Sportivo Italiano se miden por la tercera fecha de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Alianza Lima y Circolo Sportivo Italiano se reencuentran en la tercera fecha de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: FPV

Antecedentes: así quedaron los cruces directos de la temporada pasada

Alianza Lima llega con buenos antecedentes frente a Circolo Sportivo Italiano. En su último enfrentamiento de la temporada pasada, disputado el 24 de enero de 2026, las ‘blanquiazules’ se impusieron por 3-0, con parciales de 25-23, 25-14 y 25-23, por la tercera fecha de la segunda fase. El cuadro victoriano amplió la diferencia en el segundo set y supo cerrar un partido más disputado en los otros dos parciales.

Ese triunfo se sumó a otra victoria aliancista por 3-0 en la primera etapa del torneo. Ahora, Circolo buscará romper esa tendencia y dar el golpe ante uno de los protagonistas del vóley nacional, mientras que el club ‘íntimo’ intentará prolongar su dominio en el duelo directo.

Temas Relacionados

Alianza Lima VóleyCircolo Sportivo ItalianoLiga Peruana de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Se conoció las posturas de André Carrillo y Alianza Lima para reencontrarse el 2027: “Termina contrato con Corinthians a fin de año”

La ‘Culebra’ afronta los últimos meses de su vínculo con el ‘timao’ y podría cambiar de aires para la próxima temporada. Su nombre siempre sonó en La Victoria

Se conoció las posturas de André Carrillo y Alianza Lima para reencontrarse el 2027: “Termina contrato con Corinthians a fin de año”

A qué hora se entrega el Balón de Oro 2026 HOY en Perú: gala para conocer al mejor jugador de la temporada

Treinta jugadores aspiran al máximo reconocimiento individual del fútbol mundial en una ceremonia que también distinguirá a los mejores porteros, entrenadores, jóvenes promesas y clubes de la temporada

A qué hora se entrega el Balón de Oro 2026 HOY en Perú: gala para conocer al mejor jugador de la temporada

Dónde ver el Balón de Oro 2026 HOY en Perú: canal tv online de la ceremonia de premiación en Londres

Los mejores futbolistas del mundo se dan cita en una noche que reconocerá a los más destacados de la temporada. Revisa los detalles de la transmisión para no perderte ningún detalle del evento

Dónde ver el Balón de Oro 2026 HOY en Perú: canal tv online de la ceremonia de premiación en Londres

La fuerza de Maeva Orlé se hace sentir en la Superliga de Brasil: el brutal mate que dejó aturdida a una rival

La exjugadora de Alianza Lima protagonizó una impactante acción en el Batavo Mackenzie vs Osasco, cuando su remate golpeó en el rostro de la líbero Marcelle Arruda durante el cuarto set

La fuerza de Maeva Orlé se hace sentir en la Superliga de Brasil: el brutal mate que dejó aturdida a una rival

Programación de la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2026/27, Fase 1: partidos, horarios y canal TV

La jornada se disputará el 31 de octubre y el 1 de noviembre, con seis encuentros que tendrán como protagonistas a los principales equipos del campeonato nacional. Revisa toda la información

Programación de la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2026/27, Fase 1: partidos, horarios y canal TV
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

OBRAS podría sumar a Jorge Gavidia luego de su renuncia al Partido del Buen Gobierno: “Todas las posibilidades están abiertas”

OBRAS podría sumar a Jorge Gavidia luego de su renuncia al Partido del Buen Gobierno: “Todas las posibilidades están abiertas”

No habrá segunda vuelta entre Rafael López Aliaga y Francis Allison: JEE rechaza pedido de Avanza País

Senador Jorge Gavidia anuncia su renuncia al Partido del Buen Gobierno: “No puedo seguir haciendo más daño”

Exasesor de Catherin Palomino la acusa de presuntos cobros a trabajadores y pagos por obras públicas: “Ese es el negocio”

Senadores y figuras políticas de la izquierda peruana saludan el triunfo de Lula da Silva como “bastión de resistencia democrática”

ENTRETENIMIENTO

Michelle Soifer revela que buscará tener su primer hijo en el 2027 con su pareja Gleyson Reñé

Michelle Soifer revela que buscará tener su primer hijo en el 2027 con su pareja Gleyson Reñé

Magaly Medina y Paolo Guerrero coincidieron en la Plaza de Acho: así fueron captados

Sebastián Lizarzaburu comparte reflexión sobre la paternidad tras polémica de Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez

Karen Dejo celebró los 15 años de su hija con exclusiva fiesta y le dedicó emotiva sorpresa: “Me enseñaste a ser madre”

Deyvis Orosco reaparece y luce impactante cambio físico: “Quiero estar en mi mejor versión para mí y mi hijo”

DEPORTES

Se conoció las posturas de André Carrillo y Alianza Lima para reencontrarse el 2027: “Termina contrato con Corinthians a fin de año”

Se conoció las posturas de André Carrillo y Alianza Lima para reencontrarse el 2027: “Termina contrato con Corinthians a fin de año”

A qué hora se entrega el Balón de Oro 2026 HOY en Perú: gala para conocer al mejor jugador de la temporada

Dónde ver el Balón de Oro 2026 HOY en Perú: canal tv online de la ceremonia de premiación en Londres

La fuerza de Maeva Orlé se hace sentir en la Superliga de Brasil: el brutal mate que dejó aturdida a una rival

Programación de la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2026/27, Fase 1: partidos, horarios y canal TV