Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano: día, hora y canal TV del duelo por la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Alianza Lima y Circolo Sportivo Italiano se miden por la tercera fecha de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: FPV

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Alianza Lima afrontará un nuevo desafío en la Liga Peruana de Vóley 2026/27 cuando se mida con Circolo Sportivo Italiano por la tercera fecha de la Fase 1. El vigente tricampeón nacional buscará prolongar su positivo inicio en el campeonato, aunque sus dos primeras victorias fueron ajustadas y tuvo que disputar cinco sets para quedarse con cada una de ellas.

El conjunto de Pueblo Libre, por su parte, buscará encadenar una nueva victoria tras imponerse a Deportivo Géminis el último fin de semana. Sin embargo, tendrá un exigente desafío ante uno de los principales candidatos al título. El encuentro se disputará en Villa El Salvador y cerrará la jornada dominical. A continuación, te compartimos todos los detalles de la programación del compromiso.

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Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano: día, hora y canal TV

El partido entre Alianza Lima y Circolo Sportivo Italiano se jugará el domingo 1 de noviembre de 2026, por la tercera fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley. El encuentro está programado para las 18:30 horas de Perú y tendrá como escenario el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador, Lima.

La transmisión estará a cargo de Latina Televisión, que cuenta con los derechos del campeonato. Los aficionados podrán seguir el duelo por la señal abierta del canal 2 y su señal en alta definición, canal 702. También se podrá seguir por streaming en la página web y la aplicación de Latina. Infobae Perú ofrecerá cobertura de la jornada con información en directo sobre el desarrollo del partido, el resultado y las novedades del torneo.

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Programación de la fecha 7 de la Fase 1 - Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: Latina

Quienes deseen asistir al recinto podrán adquirir sus entradas a través de Joinnus. Según la programación publicada para la tercera fecha, la venta de boletos comenzará el miércoles 28 de octubre.

¿Cómo llegan Alianza Lima y Circolo Sportivo Italiano?

Alianza Lima llega con dos triunfos consecutivos, pero ambos se resolvieron en el quinto set. En su estreno en la competición, las ‘blanquiazules’ vencieron por 3-2 a Rebaza Acosta, en un partido en el que necesitaron remontar para cerrar el encuentro.

Luego, en la segunda jornada, superaron por el mismo marcador a Regatas Lima, uno de sus rivales tradicionales, tras imponerse en el parcial decisivo por 15-8. Estos resultados le permitieron mantener el paso ganador, aunque también dejaron el reto de conseguir mayor regularidad a lo largo de los partidos.

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Mira el emocionante resumen del partido de vóley donde Alianza Lima se alzó con la victoria ante Regatas Lima con un marcador de 3-2. ¡Celebra con el equipo campeón! - Lima

Circolo Sportivo Italiano tuvo un arranque distinto. En la primera fecha cayó por 3-0 ante la Universidad San Martín, con parciales de 25-18, 25-10 y 25-19. Posteriormente, el equipo de Pueblo Libre consiguió una victoria ajustada frente a Deportivo Géminis por 3-2, luego de adelantarse en el marcador y terminar definiendo el compromiso en el quinto set. Con ese resultado, buscará aprovechar el impulso de su primer triunfo para competir ante Alianza y mejorar su posición en la tabla.

El cruce pondrá frente a frente a un equipo que quiere afianzarse en la parte alta de la clasificación y a otro que necesita sumar para ganar terreno en esta etapa inicial. La recepción, la defensa y la capacidad para cerrar los puntos decisivos pueden resultar determinantes en un encuentro entre dos clubes con experiencia en la máxima categoría.

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Alianza Lima y Circolo Sportivo Italiano se reencuentran en la tercera fecha de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: FPV

Antecedentes: así quedaron los cruces directos de la temporada pasada

Alianza Lima llega con buenos antecedentes frente a Circolo Sportivo Italiano. En su último enfrentamiento de la temporada pasada, disputado el 24 de enero de 2026, las ‘blanquiazules’ se impusieron por 3-0, con parciales de 25-23, 25-14 y 25-23, por la tercera fecha de la segunda fase. El cuadro victoriano amplió la diferencia en el segundo set y supo cerrar un partido más disputado en los otros dos parciales.

Ese triunfo se sumó a otra victoria aliancista por 3-0 en la primera etapa del torneo. Ahora, Circolo buscará romper esa tendencia y dar el golpe ante uno de los protagonistas del vóley nacional, mientras que el club ‘íntimo’ intentará prolongar su dominio en el duelo directo.

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