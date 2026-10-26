La frase que Lali Espósito llevó en una tanga arriba de un yate en su nueva despedida de soltera

Lali Espósito combinó compromisos laborales con una nueva despedida de soltera en Miami previa a su boda con Pedro Rosemblat (Video: Instagram)

Guardar

Lali Espósito compartió un nuevo álbum de fotos de su paso por Miami, donde combinó compromisos laborales con otra despedida de soltera previa a su casamiento con Pedro Rosemblat. En las imágenes, publicadas en Instagram, un detalle volvió a captar la atención de sus seguidores: la frase “Me enamoré, taradas” apareció estampada en distintas prendas y accesorios que usó durante la celebración, desde un sombrero hasta una tanga.

“Entre el amor de los amigos y un poco de trabajo, pasaron estos días felices”, escribió la cantante y actriz junto al carrusel de imágenes, que reunió más de once millones de seguidores en sus reacciones. La frase, que la artista popularizó cuando habló de sus sentimientos por Rosemblat, reapareció en distintos soportes: un gorro rojo con plumas blancas, una bikini negra y la mencionada prenda íntima, en lo que se leyó como un guiño directo a la historia de amor que la une a su futuro esposo.

PUBLICIDAD

Lali Espósito adelantó el álbum BOM, que prepara junto a Miranda!, con una remera estampada con el título "Vivo del Pop"

El viaje a Estados Unidos tuvo como eje su participación en los Premios Billboard a la Música Latina, celebrados en Florida. Allí, Lali fue convocada para presentar uno de los galardones y eligió para la ocasión un minivestido confeccionado con cadenas doradas y plateadas, diseñado por Gabriella Capucci. Según trascendió, la prenda, de casi siete kilos, requirió 130 metros de cadenas y 38 horas de confección.

Lali Espósito compartió un nuevo álbum de fotos de su paso por Miami, entre compromisos laborales y otra despedida de soltera

Días antes, el martes 20 de octubre, la artista había participado de The Women’s Panel: Global Rising, una de las actividades de Billboard Latin Music Week, junto a Greeicy, Ana Mena, Lola Índigo, RaiNao y Aria Vega, en el Faena Forum de Miami Beach. Durante el encuentro, dedicado a la identidad artística y a los desafíos de las mujeres en la industria musical, Lali reflexionó: “La identidad de una artista se construye a lo largo de toda una vida”.

PUBLICIDAD

La cantante ya había celebrado otras despedidas de soltera en Brasil y Buenos Aires antes de su casamiento con Pedro Rosemblat

Entre las actividades laborales, la despedida se desarrolló a bordo de un yate, con una ambientación que incluyó sombreros rojos con plumas, anteojos cubiertos de strass y otros accesorios pensados para la ocasión. Las fotos la muestran también con una boa blanca de plumas y una copa en la mano, con el mar y los edificios de la ciudad de fondo.

La cantante utilizó prendas y accesorios con la frase "me enamoré, taradas" durante los festejos a bordo de un yate

La celebración en Miami se sumó a otras despedidas que la cantante organizó en los últimos meses, entre ellas una en Brasil, junto a un grupo de amigas que incluyó a la actriz Candela Vetrano, y otra en Buenos Aires, con una estética en tono rojo. En la despedida brasileña, Lali se mostró con lentes que llevaban la palabra “Bride” y compartió un curioso detalle: encendedores personalizados con frases que ella misma solía repetir cuando le preguntaban si pensaba casarse, como “ni en pedo me caso” y “ay, no, es un gastadero de dinero”.

PUBLICIDAD

La artista combinó su paso por los Premios Billboard con momentos de descanso junto a su círculo más cercano

El posteo de Miami generó una catarata de comentarios entre sus seguidores, que remarcaron el contraste entre esas frases del pasado y la cantidad de festejos organizados antes de la boda. “La que no se quería casar hizo 15 despedidas de soltera. Sos espectacular, Lali”, escribió una usuaria, mientras que otra bromeó: “Lali con una tanga que dice ‘me enamoré, taradas’ jajaja. La amo”.

En medio de la cuenta regresiva para el casamiento, la artista también atraviesa una nueva etapa profesional junto a Miranda!. Junto a Ale Sergi y Juliana Gattas, prepara BOM (Bailar o Morir), un álbum conjunto que incluirá nueve canciones, entre ellas “Vivo del Pop”, título que Lali llevó estampado en una remera durante una de las postales de su viaje.

PUBLICIDAD

La cantante llevó un conjunto blanco de dos piezas, con blazer abierto y falda midi asimétrica, durante su estadía en Miami

Mientras tanto, la fecha exacta del casamiento con Rosemblat continúa sin confirmación oficial, aunque distintas pistas alimentaron las especulaciones en las últimas semanas. El propio periodista mencionó en su programa Industria Nacional (Gelatina) un comentario que generó sospechas entre sus compañeros, al señalar que recién estaría “liberado” después del 7 de noviembre, sin dar mayores precisiones al respecto.