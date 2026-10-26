Senadores y figuras políticas de la izquierda peruana saludan el triunfo de Lula da Silva como “bastión de resistencia democrática”

El presidente de Brasil, Luíz Inácio Lula da Silva, quien se postula para la reelección, habla en un debate presidencial televisado, una semana antes de la segunda vuelta electoral en Sao Paulo, Brasil, el domingo 18 de octubre de 2026. (AP Foto/Andre Penner)

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Figuras políticas de la izquierda peruana saludaron este domingo la victoria del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la segunda vuelta de las elecciones, en la que obtuvo el 51,74 % de los votos frente al 48,26 % de Flávio Bolsonaro, según los resultados oficiales con el 97,69 % de las urnas escrutadas.

La senadora Silvana Robles, de Juntos por el Perú, afirmó en X que Brasil se reafirma como un “bastión de resistencia democrática en América Latina” frente al avance de la ultraderecha y expresó su respaldo a la “justicia social, la dignidad y la soberanía”.

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Por su parte, Ruth Luque, integrante de la bancada de Ahora Nación en la Cámara Alta, defendió una “América Latina unida, soberana y democrática, en la que los pueblos puedan decidir su propio destino”.

Mirtha Vásquez, también senadora de esa formación, calificó el triunfo de Lula como “un faro de esperanza para toda América Latina” y sostuvo que la región se enfrenta a una derecha “autoritaria y abusiva”.

La excandidata presidencial Verónika Mendoza, gobernadora electa de Cusco, agradeció al pueblo brasileño por elegir “la justicia, la igualdad, la esperanza” y llamó a fortalecer la unidad latinoamericana para defender la soberanía, la Amazonía, la paz y la vida.

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La victoria de Lula marca un precedente en la historia democrática brasileña, pues es la primera vez desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) que un candidato que quedó en segundo lugar en la primera vuelta se impone en la segunda.

En la primera ronda, Bolsonaro aventajó al mandatario por dos puntos y 2,2 millones de votos, pero este revirtió el resultado en la segunda ronda y terminó con más de cuatro millones de votos de ventaja.

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