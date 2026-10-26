Entradas para la misa del Papa León XIV son intransferibles e inalterables: La seguridad máxima de Ticketmaster para evitar clonaciones y estafas

El Papa León XIV visitará Sudamérica y aquí te damos todos los pormenores. Conoce cómo se maneja la seguridad de las entradas y asegúrate de que tu acceso sea personal y válido para este importante evento.

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Las entradas para la santa misa del papa León XIV en Lima tendrán características que los asistentes deben conocer antes de acudir a la Base Aérea Las Palmas. Los boletos serán gratuitos, digitales y nominativos, e incluirán el nombre del titular, su documento de identidad y un código QR que se utilizará durante los controles de acceso.

La adquisición estará habilitada del jueves 5 al domingo 8 de noviembre mediante Ticketmaster. Cada usuario podrá gestionar hasta ocho entradas, pero deberá registrar los datos de todos los asistentes. Una vez emitidos los boletos, no podrán cederse a otras personas ni cambiar de titular.

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Angie Condeña, esposa de Rudy Mendoza e integrante del equipo encargado de organizar la celebración, explicó que los asistentes podrán presentar la entrada desde el celular o impresa. Aunque ambas modalidades estarán permitidas, la organización recomienda llevar el boleto impreso.

La santa misa se realizará el lunes 16 de noviembre, a partir de las 10:00 a. m. Cada entrada señalará, además del código QR, el bloque al que deberá dirigirse el asistente, la puerta de ingreso y el horario asignado.

Integrantes del Arzobispado de Lima y de la comisión organizadora informan en conferencia de prensa sobre las entradas gratuitas para la misa papal en la Base Aérea Las Palmas. (Infobae / Carlos Díaz)

¿Qué significa que las entradas para ver al papa León XIV sean intransferibles?

Las entradas serán nominativas e intransferibles. Esto significa que cada boleto estará vinculado a una persona identificada con su nombre, apellido y documento de identidad, y que no podrá cederse ni cambiarse de titular después de su emisión.

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La organización ha remarcado que los boletos no se venden, no se comercializan ni se transfieren a otras personas. Por ello, no se debe asumir que un familiar o amigo podrá utilizar una entrada que fue emitida a nombre de otra persona.

Ver al papa León XIV será totalmente gratis y las entradas deberán ser adquiridas desde el 5 al 8 de noviembre para ingresar a la misa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta condición permitirá comprobar que cada asistente sea quien figura en el boleto. Durante el ingreso, se verificará el código QR y se solicitará el documento de identidad correspondiente.

Antes de confirmar la adquisición, los usuarios deben revisar cuidadosamente los nombres, apellidos y números de documento. Si detectan un error, deberán consultar los canales oficiales de asistencia en lugar de intentar modificar la entrada por su cuenta.

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¿Planeas asistir a las actividades del Papa León XIV en Lima? Aquí te explicamos el proceso detallado para obtener tus entradas de forma gratuita y segura.

¿Qué información aparecerá en la entrada digital?

Cada boleto incluirá los datos del titular y un código QR. También indicará el bloque asignado, la puerta por la que deberá ingresar la persona y el horario de acceso.

Esta información permitirá distribuir al público dentro de la Base Aérea Las Palmas y organizar el ingreso por sectores. Por ello, los asistentes deberán revisar el contenido completo de su entrada y no limitarse a comprobar que tienen un código QR.

Durante la adquisición, Ticketmaster mostrará un mapa con los bloques disponibles. El usuario tendrá que seleccionar la categoría “Público general” y elegir un sector que tenga disponibilidad. Después, el sistema asignará la puerta correspondiente y señalará el horario de ingreso.

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Si se solicitan varias entradas en una misma operación, todas quedarán asignadas al mismo bloque. Sin embargo, cada una tendrá los datos del asistente que la utilizará.

Una computadora portátil exhibe la página web para obtener entradas a la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas de Lima. (YouTube)

¿Para qué sirve el código QR de las entradas?

El código QR es un elemento digital que puede leerse mediante un dispositivo compatible y que se utilizará para verificar las entradas en los controles de acceso.

Según las indicaciones de la organización, el QR será revisado en las puertas de la Base Aérea Las Palmas. Por eso, cada asistente debe comprobar que el código se visualice correctamente en su boleto, tanto si lo presenta desde el celular como si lleva una copia impresa.

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El QR no reemplaza el documento de identidad. Para ingresar, será necesario presentar ambos elementos: la entrada y el DNI, pasaporte o carné de extranjería que corresponda al titular.

Tampoco conviene publicar fotografías del boleto en redes sociales si el código queda visible. La recomendación es mantener la entrada bajo control, evitar compartirla con desconocidos y no modificar su contenido.

Un boleto digital detalla el acceso gratuito a la misa del Papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas de Lima. (YouTube)

¿Puedo imprimir la entrada o debo mostrarla desde el celular?

Los organizadores han señalado que ambas modalidades estarán permitidas. Los asistentes podrán mostrar su entrada digital desde el celular o presentar el boleto impreso.

Angie Condeña recomendó llevarlo impreso para facilitar la organización personal durante el ingreso, aunque no será obligatorio si se opta por el formato digital.

Si decides llevar la entrada en el celular, comprueba que puedas abrirla y visualizar el QR. También es recomendable que el dispositivo tenga suficiente batería para mostrar el boleto cuando llegues al control.

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Si prefieres imprimirla, conserva el documento en buen estado y evita alterar o recortar información que pueda ser necesaria para verificar el acceso. En cualquiera de las dos modalidades, recuerda llevar el documento de identidad correspondiente.

Dos boletos ilustrados con la inscripción de la Santa Misa del Papa León XIV señalan el acceso al acto litúrgico en la Base Aérea Las Palmas. (YouTube)

¿Qué hago si pierdo mi entrada o no encuentro el código QR?

Los organizadores explicaron que existen dos formas de volver a consultar una entrada que ya fue emitida.

La primera es ingresar nuevamente a la cuenta de Ticketmaster y revisar el apartado “Mis entradas”. La segunda es buscar el correo electrónico al que la plataforma envió los boletos al momento de generarlos.

Por eso, es importante conservar el acceso a la cuenta y al correo electrónico utilizado durante el registro. Antes del día de la misa, comprueba que puedes consultar tus entradas y que los datos de los titulares son correctos.

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Si el boleto no aparece en ninguno de esos lugares, contacta con los canales oficiales de asistencia de Ticketmaster. No entregues tu contraseña a terceros ni pagues a intermediarios que prometan recuperar la entrada.

La organización ha explicado que las entradas emitidas permanecen disponibles en la cuenta de usuario y que también se envían al correo electrónico registrado.

Una ilustración en acuarela presenta al papa León XIV con vestiduras litúrgicas y la mano alzada frente a franjas que evocan la bandera de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Se puede utilizar la entrada de otra persona?

No. Las entradas serán personales e intransferibles y no podrán cambiar de titular una vez emitidas.

Cada boleto estará asociado al nombre, apellido y documento de identidad del asistente. Los ciudadanos peruanos deberán utilizar su DNI, mientras que los extranjeros podrán registrarse con pasaporte o carné de extranjería, según corresponda.

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La regla comunicada por los organizadores es que una entrada corresponde a un documento de identidad. Por tanto, no se podrá utilizar un mismo DNI para generar dos boletos diferentes.

Esta condición también se aplica a los menores de edad, quienes deberán contar con su propia entrada. Los padres o familiares que gestionen los boletos deberán registrar los datos de cada asistente y comprobar que sean correctos antes de confirmar.

¿Cómo conseguir las entradas gratuitas y evitar fraudes?

Las entradas se podrán solicitar del 5 al 8 de noviembre mediante Ticketmaster. El proceso comienza con la creación de una cuenta o el inicio de sesión, continúa con la selección del evento y del bloque, y finaliza con el registro de los datos de cada asistente y la confirmación de los boletos.

Cada usuario podrá gestionar hasta ocho entradas, incluida la suya. Antes de finalizar, deberá revisar los nombres, documentos, bloque, puerta y horario asignados.

Un teléfono móvil presenta la plataforma digital para tramitar las entradas para la misa del papa León XIV en la base aérea Las Palmas de Lima. (YouTube)

La organización ha remarcado que los boletos son gratuitos y no se venden. Si encuentras anuncios que ofrezcan entradas a cambio de dinero, denúncialos mediante los canales digitales del Arzobispado de Lima.

El día de la misa, cada asistente deberá presentar su entrada digital o impresa junto con su documento de identidad. Conservar el boleto original, proteger el código QR y respetar las indicaciones de acceso permitirá participar de manera ordenada en el encuentro con el papa León XIV