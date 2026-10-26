Quién fue Romario Cartagena, el artista asesinado en el Callao

Dos fotografías de archivo registran al cantante Romario Cartagena en diferentes momentos antes de su fallecimiento en el Callao.

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Romario Cartagena, animador, bailarín y profesor vinculado a la música tropical del Callao, fue asesinado el domingo 25 de octubre en la cuadra nueve del jirón Loreto. El artista integraba la orquesta Guajiro y su Sello de Primera, donde participaba en presentaciones y era una figura conocida por su trabajo sobre el escenario.

Su muerte generó conmoción entre sus familiares, amigos, seguidores y compañeros de la agrupación. Cartagena era parte del circuito artístico chalaco, con una actividad centrada en la animación de espectáculos, la danza y la enseñanza. Su presencia en redes sociales también reflejaba el vínculo que mantenía con los shows musicales y con sus alumnos.

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El crimen ocurrió en el Callao, aunque hasta el momento no se han difundido públicamente detalles oficiales sobre cómo se produjo el ataque, quiénes serían los responsables ni cuál habría sido el móvil. Tampoco existe información confirmada sobre eventuales amenazas previas contra el artista.

El artista chalaco fue víctima de un homicidio en la cuadra 9 del jirón Loreto este domingo 25 de octubre. Su muerte ha generado consternación entre familiares, amigos y seguidores de la música tropical. Facebook/ Ventanilla TV.

La falta de precisiones mantiene abiertas las interrogantes sobre el homicidio de Romario Cartagena, cuya noticia se conoció durante la jornada del domingo y se extendió rápidamente entre los seguidores de la salsa, la timba y otros ritmos tropicales que forman parte de la escena musical del primer puerto.

Romario Cartagena combinaba la animación, el baile y la enseñanza

La trayectoria de Romario Cartagena estuvo ligada al baile y a la música. Además de actuar como animador de Guajiro y su Sello de Primera, se desempeñaba como bailarín y profesor, actividades que le permitieron desarrollar una presencia propia dentro del ambiente artístico chalaco.

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En los conciertos, su papel iba más allá de presentar a la orquesta. Como animador, acompañaba las actuaciones, intervenía entre canciones y mantenía el contacto con los asistentes. Esa función resulta habitual en los espectáculos de música tropical, donde la interacción con el público forma parte de la puesta en escena.

Su faceta como bailarín también era una de las más visibles. Cartagena compartía videos y publicaciones relacionados con sus presentaciones, ensayos y actividades vinculadas a la danza. A través de esas plataformas, se identificaba además como profesor, lo que mostraba su relación con la formación de otras personas interesadas en el baile.

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Romario Cartagena, animador de Guajiro y su Sello de Primera, fue asesinado en el Callao. Captura: Facebook Ventanilla TV.

Dentro de la agrupación, sus compañeros destacaron su estilo personal y la energía que aportaba en cada show. El comunicado difundido tras su muerte recordó su carisma, su sonrisa y las ocurrencias que compartía durante las presentaciones de la orquesta.

La actividad de Romario Cartagena reunía tres dimensiones del entretenimiento: la conducción de eventos, la interpretación corporal y la enseñanza. Ese recorrido hizo que su fallecimiento tuviera repercusión entre personas que lo conocieron como artista, colega o docente.

Guajiro y su Sello de Primera lamentó la muerte de su animador

La agrupación Guajiro y su Sello de Primera confirmó el fallecimiento de su integrante mediante un comunicado dirigido a sus seguidores. El conjunto expresó su dolor y vinculó el crimen con la inseguridad que afecta al Callao y a otras zonas del país.

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“La inseguridad, la delincuencia y el sicariato que existe en nuestro país y sobre todo en el Callao nos golpeó y nos arrebató la vida de uno de los integrantes de nuestra orquesta”, indicó la banda en su mensaje de despedida.

El pronunciamiento también hizo referencia a los proyectos que Cartagena tenía por delante. “Apagaron su brillo, truncaron su futuro y todos sus sueños que tenía por cumplir”, señalaron sus compañeros, quienes lo definieron como parte de su familia musical.

La orquesta Guajiro y el Sello de Primera emite un comunicado en el que lamenta el asesinato de su animador Romario Cartagena a causa de la delincuencia en el Callao.

La orquesta pidió que su figura sea recordada por lo que aportó a la banda. “Recordemos por siempre su carisma, su sonrisa y sus locuras en cada presentación”, expresó el grupo. En otro fragmento, destacó el lugar que ocupó el animador dentro de la formación: “Nadie podrá superar lo que forjaste en esta banda, dejaste la valla alta”.

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El asesinato de Romario Cartagena vuelve a poner el foco sobre los hechos de violencia en el Callao, una situación que preocupa a vecinos y trabajadores de distintos sectores. Mientras se espera información oficial sobre la investigación, el entorno musical despide a un artista cuya actividad estuvo marcada por el baile, la animación y su participación en Guajiro y su Sello de Primera.