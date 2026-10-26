En los exteriores del Congreso, Daniel Barragán ofrece declaraciones a los medios de comunicación durante una cobertura en vivo emitida por Canal N. El representante del Partido Cívico Obras responde preguntas de la prensa sobre la situación del legislador Jorge Gavidia tras su renuncia partidaria, la postura de su bancada ante una posible incorporación y temas vinculados a la agenda legislativa.

Guardar

El senador Daniel Barragán, del Partido Cívico Obras, dejó abierta una eventual incorporación de Jorge Gavidia si el legislador concreta su salida del Partido del Buen Gobierno, tal como lo anunció la noche del domingo en una entrevista en Panamericana.

Aunque no descartó la posibilidad, Barragán advirtió que cualquier decisión dependerá de una evaluación partidaria. “Las puertas de Obras siempre están abiertas, pero depende de las circunstancias. Hay que hacer una evaluación, que lo puede hacer cualquier partido (...) todas las posibilidades están abiertas. No descartamos ninguna”, indicó en conversación con Canal N.

PUBLICIDAD

El senador Barragán también señaló que el conflicto al interior del Partido del Buen Gobierno no se limita a una diferencia de votos. El legislador indicó que el senador Gavidia no sería convocado a reuniones de su grupo y recordó que sostendrá una conversación con el líder del partido, Jorge Nieto.

“Hay una incomodidad que parece que no ha podido superar el equipo. Esperemos que se mantenga en realidad, que converse nuevamente con Jorge Nieto. Creo que hoy día iban a conversar y de ahí sacarán una conclusión”, indicó.

Senador Daniel Barragán afirmó que la bancada del Partido Cívico OBRAS podría sumar a Jorge Gavidia luego de su renuncia al Partido del Buen Gobierno: “Todas las posibilidades están abiertas”. (Foto: Composición - Infobae)

El senador de Obras consideró que la coherencia que debería existir entre los integrantes de una candidatura y las posiciones de la organización podría ser un punto a considerar en el caso de Gavidia. Al ser consultado por las supuestas diferencias doctrinarias del senador, Barragán sostuvo que “si es así, yo creo que cometieron un error en ponerlo en la lista (al Senado)”.

PUBLICIDAD

Barragán explicó que, a su juicio, quienes integran una lista partidaria deberían compartir los mismos ideales. También indicó que había observado coincidencias en las votaciones con él en votaciones pasadas.

Sobre esa posibilidad, el parlamentario evitó confirmar una negociación o una invitación formal. “Las puertas de Obras siempre están abiertas, pero depende de las circunstancias”, dijo, antes de precisar que el partido deberá realizar una evaluación.

El senador añadió que no descarta escenarios futuros dentro del Senado. “Todas las posibilidades están abiertas. No descartamos ninguna”, afirmó.

En los exteriores del Congreso de la República, el senador de Ahora Nación, Alfonso López Chau, responde a preguntas de los medios de comunicación respecto a la renuncia del senador Jorge Gavidia a la bancada del Partido del Buen Gobierno. Durante la rueda de prensa transmitida en vivo por Canal N, el parlamentario aborda la postura de su agrupación política ante las renuncias en el Senado y el transfuguismo parlamentario.

En el caso de Alfonso López Chau, al ser consultado sobre la posibilidad de incluir a Gavidia en su bancada en el Senado, señaló que la posición de Ahora Nación es no alentar la llegada del senador. Desde ese grupo se planteó que Buen Gobierno debe resolver su crisis interna y consolidarse como organización política.

PUBLICIDAD

“No tengo por costumbre alegrarme de los problemas que ocurren en otra casa. Por el contrario, deseo que Buen Gobierno pronto supere sus problemas y se afirme como partido. El Perú necesita un partido de centro como Buen Gobierno, y entonces eso le hace bien al país. Esas son mis aprecaciones (...). Nosotros no alentamos el transfuguismo”, dijo en conversación con la prensa.

Obras descartó procesos disciplinarios contra senadora

El senador Barragán indicó que la bancada de Obras tiene programada una reunión a las 6:00 p.m. para revisar los hechos de la semana anterior junto con Ricardo Bello Casinelli. Afirmó que ese encuentro no fue convocado para abrir un proceso disciplinario contra la senadora Juana Ticona, que también votó en abstención en el pedido de facultades del Gobierno.

PUBLICIDAD

Barragán también fijó una posición sobre la permanencia de Ticona en el bloque: “Si alguien no se siente cómodo, pues lógicamente se va”. El senador remarcó que una eventual salida sería una determinación individual y no una decisión adoptada por Obras.

El senador Daniel Barragán se pronuncia tras conocerse la designación de su hermana en EsSalud.

Barragán negó que la reunión de Obras incluya la apertura de un procedimiento contra Ticona. “No hemos hablado en ningún momento de iniciar procesos disciplinarios nosotros. Lo que nosotros hacemos es conversar”, sostuvo.

Fe de erradas en la ley de facultades legislativas

Consultado por la situación de Miguel Torres y las correcciones introducidas en la ley mediante una fe de erratas, Barragán respaldó que se hubiera modificado el documento. “Un error se puede cometer, pues la cosa es corregirlo para sacar adelante el país”, señaló.

PUBLICIDAD

Sobre las firmas que deberían figurar en el texto, el senador dijo que preferiría la conformidad de ambas partes, aunque reconoció que el reglamento debe prevalecer. “El reglamento manda”, concluyó.