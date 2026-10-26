Gianfranco Chávez antes de enfrentar a Sporting Cristal en el Gallardo: “Me fui bien de ahí, pero ahora pertenezco a Alianza Lima”

El zaguero surgido en las divisiones menores de Sporting Cristal asegura que su compromiso pertenece al cuadro blanquiazul, que busca sostener sus aspiraciones en el campeonato peruano este jueves próximo (Jax Latin Media)

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Se viene el duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima y Gianfranco Chávez no esquivó el tema. El zaguero ‘blanquiazul’, que se formó en las canteras celestes, habló sin rodeos sobre lo que significa enfrentar a su exclub y dejó una frase que resume su postura actual: “Me fui bien de Sporting Cristal, pero ahora pertenezco a Alianza y tengo que dejar todo por este equipo”.

La declaración llegó en zona mixta, tras la victoria blanquiazul ante CD Moquegua, con la cabeza ya puesta en el partido del jueves.

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El vestuario íntimo, en alza

La victoria ante CD Moquegua fortaleció el ánimo de Alianza Lima, según Gianfranco Chávez. El defensor destacó la unión del plantel y pidió mantener la intensidad para afrontar el siguiente desafío del campeonato. (Jax Latin Media)

La victoria ante CD Moquegua dejó más que tres puntos en la tabla. Según Chávez, el triunfo consolidó un estado anímico que el plantel viene construyendo partido a partido. “El grupo está bien fuerte y tenemos que seguir así”, señaló el defensor central en declaraciones a Jax Latin Media, sin detenerse demasiado en los elogios y poniendo el foco, en cambio, en la continuidad del trabajo.

Para el zaguero, la solidez grupal es el activo más valioso del equipo en este tramo del campeonato. No habló de individualidades ni de fórmulas tácticas: habló de colectivo, de intensidad y de la necesidad de sostener ese nivel ante lo que viene. Y lo que viene es, precisamente, el desafío más cargado de historia personal para él.

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El ambiente dentro del plantel, según sus palabras, no admite relajación. Cada resultado positivo se convierte en punto de partida para el siguiente reto, no en motivo de celebración prolongada. Esa lectura del momento —austera, enfocada— parece ser la que comparte el grupo en su totalidad.

Una historia que vuelve: el reencuentro con Cristal

El pasado celeste de Gianfranco Chávez estará presente el jueves, cuando Alianza Lima enfrente a Sporting Cristal. El zaguero reconoció que dejó una buena relación con su antiguo club, pero aseguró que hoy defiende otros colores (Sporting Cristal)

Chávez surgió en Sporting Cristal. Pasó por sus divisiones menores, aprendió el oficio con la camiseta celeste y luego tomó otro camino. Ahora, ese camino lo devuelve al mismo rival, pero desde la vereda opuesta. El duelo del jueves en el campeonato peruano no es un partido más para él, aunque se esfuerce en tratarlo como tal.

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“Va a ser un partido duro, igual que todos, y tenemos que trabajar fuerte para ese partido, nada más”, afirmó el defensor, con una economía de palabras que no ocultó la dimensión del encuentro. La frase “igual que todos” sonó casi como un ejercicio de concentración mental: una manera de no cargarle peso extra a un compromiso que, por historia, ya lo tiene de sobra.

Cuando la prensa le recordó su pasado en la institución rimense, Chávez no lo negó ni lo minimizó. Lo reconoció con naturalidad y, acto seguido, trazó una línea clara: “Bueno, ahora pertenezco a Alianza”. Sin dramatismo, sin nostalgia visible. La lealtad, en su caso, sigue al contrato y, sobre todo, a la decisión. Hoy esa decisión tiene colores blanquiazules.

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El partido también llega en un momento en que Alianza Lima necesita sumar para mantener sus aspiraciones en el torneo. Eso le agrega una capa adicional de exigencia a un encuentro que, por el historial entre ambos clubes, ya de por sí convoca tensión. Chávez lo sabe y, al menos en sus declaraciones, elige no alimentar el morbo: habla de trabajo, de esfuerzo, de equipo.

Minutos, confianza y consolidación

Gianfranco Chávez atraviesa una etapa en la que busca afianzarse en Alianza Lima. El zaguero destacó la confianza del cuerpo técnico, agradeció las oportunidades y evitó entrar en polémicas al reafirmar su respeto por los árbitros (Alianza Lima)

Más allá del duelo ante Cristal, hay otra historia que Chávez viene escribiendo en silencio: la de un jugador que encontró continuidad y la está aprovechando. El defensor reconoció que los minutos que le otorga el cuerpo técnico le generan satisfacción genuina, aunque los celebró con la misma sobriedad con que habló de todo lo demás.

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“Estoy agradecido por eso. Así que a seguir trabajando, nada más”, dijo, con una brevedad que no restó sinceridad al mensaje. En el fútbol peruano, la titularidad no siempre está garantizada, y Chávez parece entender que cada partido es una oportunidad para afianzarse en el esquema.

La consolidación en Alianza Lima implica también ganarse la confianza de una hinchada exigente, que no olvida fácilmente los orígenes de sus jugadores cuando esos orígenes están en la vereda de enfrente. Chávez no eludió ese dato: lo puso sobre la mesa él mismo, antes de que alguien se lo recordara.

Sobre el arbitraje y una polémica puntual vinculada a un gol en el partido ante Moquegua, el zaguero fue tajante: “Yo no hablo de eso. Jamás hablo de los árbitros. Siempre los respeto y respeto mucho su trabajo”. Una respuesta breve que cerró el tema sin dejar flancos abiertos.

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El jueves, cuando suene el silbato inicial frente a Sporting Cristal, Gianfranco Chávez estará del lado que eligió. Y ya dejó claro de qué lado es ese.