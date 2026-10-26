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Dónde ver el Balón de Oro 2026 HOY en Perú: canal tv online de la ceremonia de premiación en Londres

La gala se celebrará en Londres y reunirá a las estrellas nominadas a los principales premios del fútbol. Conoce los canales y las plataformas seguirlo en vivo

Este lunes 26 de octubre se celebrará el Balón de Oro 2026 en el London Palladium Theatre, Inglaterra.
Este lunes 26 de octubre se celebrará el Balón de Oro 2026 en el London Palladium Theatre, Inglaterra. Crédito: AFP
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El mundo del fútbol se prepara para una de sus noches más esperadas. Hoy, lunes 26 de octubre, desde las 15:00 horas de Perú, se celebrará el Balón de Oro 2026, gala en la que se conocerá al mejor futbolista de la temporada, tanto en la categoría masculina como en la femenina. La ceremonia tendrá lugar en el London Palladium Theatre, en Inglaterra, y tendrá un significado especial: el premio cumple 70 años de historia.

La expectativa está puesta en las principales figuras que pelearán por quedarse con el galardón, entre ellas Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane y Lionel Messi. Los hinchas peruanos podrán seguir la ceremonia en vivo por televisión y vía streaming, para no perderse el anuncio de los ganadores ni los momentos más importantes de una gala que reunirá a las grandes estrellas del fútbol mundial.

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Dónde ver el Balón de Oro 2026

Los aficionados peruanos podrán seguir la ceremonia del Balón de Oro 2026 por ESPN, a través de su señal de televisión, y mediante Disney+, que ofrece la transmisión deportiva por streaming según el plan contratado. Otra alternativa es DGO, plataforma que permite acceder a canales de televisión en vivo desde distintos dispositivos.

Asimismo, DAZN anunció que ofrecerá la gala de manera gratuita en los territorios donde cuenta con los derechos de transmisión. Los usuarios podrán ingresar a su página web o aplicación para comprobar si la emisión estará disponible en Perú y seguir la entrega de premios desde un celular, computadora, tablet o televisor compatible.

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La ceremonia del Balón de Oro se verá en todo el mundo.
La ceremonia del Balón de Oro se verá en todo el mundo. Crédito: Ballon d'Or

¿Quiénes son los nominados y principales candidatos?

La carrera por el Balón de Oro masculino reúne a 30 futbolistas que buscarán coronar una temporada con el premio individual más prestigioso del fútbol. Entre los principales candidatos figuran Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland, Vinícius Júnior, Lionel Messi y Jude Bellingham, protagonistas habituales en la élite europea. A ellos se suma Ousmane Dembélé, ganador de la edición anterior, que intentará defender el galardón.

La nómina también cuenta con nombres destacados como Luis Díaz, Lautaro Martínez, Rodri, Vitinha, Michael Olise, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Bruno Fernandes, Declan Rice, Fabián Ruiz, Marquinhos, Sadio Mané y Ferran Torres. Todos buscarán sobresalir en una disputa que reconoce el rendimiento individual y el impacto de cada jugador durante la temporada.

En la categoría femenina, la competencia también promete reunir a algunas de las futbolistas más determinantes del panorama internacional. Alexia Putellas, Caroline Graham Hansen, Mariona Caldentey, Ewa Pajor, Alessia Russo y Khadija Shaw destacan entre las nominadas que aspiran a conquistar el premio y dejar su huella en una nueva edición de la ceremonia.

Todos los premios que se entregarán

La gala del Balón de Oro no solo reconocerá a los mejores futbolistas de las categorías masculina y femenina. También se entregarán otros galardones que distinguen el talento joven, el rendimiento de los porteros, la capacidad goleadora y el trabajo de entrenadores y clubes.

  • Balón de Oro masculino: premia al futbolista más destacado de la temporada.
  • Balón de Oro femenino: reconoce a la mejor futbolista del año.
  • Trofeo Kopa: distingue a los mejores jóvenes del fútbol.
  • Trofeo Yashin: premia a los porteros más destacados.
  • Trofeo Gerd Müller: reconoce a los máximos goleadores.
  • Trofeo Johan Cruyff: distingue a los mejores entrenadores de las categorías masculina y femenina.
  • Premio al mejor club masculino y femenino: reconoce a los equipos más destacados de cada categoría.
  • Premio Sócrates: destaca iniciativas solidarias y proyectos de impacto social vinculados al fútbol.
Futbolistas nominados al Balón de Oro 2026. Crédito: Ballon d'Or
Futbolistas nominados al Balón de Oro 2026. Crédito: Ballon d'Or

¿Cómo se elige al ganador del Balón de Oro?

El ganador se define mediante la votación de periodistas especializados. Para la categoría masculina participan representantes de los 100 países mejor ubicados en el ranking FIFA, mientras que en la femenina votan periodistas de los 50 primeros países de esa clasificación. Cada jurado ordena a diez candidatos y les asigna puntos según su posición.

La evaluación toma en cuenta tres aspectos: el rendimiento individual y las actuaciones decisivas, los logros colectivos y títulos conseguidos, y la clase deportiva junto con el juego limpio. Al finalizar el recuento, el futbolista que acumule la mayor puntuación se quedará con el Balón de Oro 2026 y sucederá al ganador de la edición anterior.

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