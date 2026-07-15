La dura autocrítica de Luis Advíncula sobre su rendimiento en el Apertura con Alianza Lima: “Fui importante de otra manera”

El lateral de Alianza Lima reconoció que en el Apertura rindió por debajo de su nivel por asuntos ajenos al juego y prometió enfocarse solo en la cancha para pelear el título nacional (Alianza Lima)

En Alianza Lima, la consagración en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 no evitó una evaluación interna. Luis Advíncula, uno de los jugadores de mayor recorrido del plantel, hizo un diagnóstico personal sobre su primera parte del año: aceptó que no llegó a su mejor versión y señaló que situaciones extradeportivas le quitaron foco en varios encuentros.

El lateral derecho sostuvo que ese contexto impactó en su día a día y en la regularidad que buscaba. De cara al Torneo Clausura, planteó un cambio de mentalidad con un objetivo directo: centrar su energía únicamente en lo que ocurre dentro del campo y aportar para que el equipo alcance la meta principal de la temporada.

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Autocrítica tras el título y un rol asumido desde la experiencia

Luis Advíncula hizo un balance autocrítico tras conquistar el Apertura con Alianza Lima. El lateral reconoció que estuvo lejos de su mejor versión y aspira a recuperar protagonismo en el Clausura. (Alianza Lima)

En el programa La Sustancia con Ricardo Gareca, Advíncula abordó su desempeño con una postura de responsabilidad, con énfasis en su condición de futbolista experimentado dentro del grupo. En ese análisis, explicó que su contribución no se dio en los términos que pretendía, especialmente por su expectativa de influir más desde el juego.

“Usted sabe cómo soy yo, sabe que siempre soy mi primer autocrítico. Este primer torneo creo que fui importante de otra manera, no de la manera que yo realmente quería, que es dentro del campo“, manifestó.

La declaración instaló dos ideas centrales en la mesa: el reconocimiento de un nivel inferior a su estándar y la intención de recuperar una incidencia mayor en el rendimiento colectivo. En un club con exigencia alta, el futbolista dejó entrever que esa presión también se traslada a quienes cargan con mayor liderazgo.

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Dentro de ese marco, el defensor remarcó que en varios pasajes del campeonato no consiguió sostener el mismo ritmo y que su rendimiento osciló. No apuntó a un problema físico ni a una cuestión táctica específica, sino a una dificultad para mantener la concentración plena en la competencia.

“Partidos regulares” y el peso de los asuntos fuera del campo

El lateral de Alianza Lima atribuyó parte de su desempeño en el Apertura a problemas ajenos al fútbol. Advíncula aseguró que esas responsabilidades influyeron en su nivel y ahora busca cambiar el enfoque. (Alianza Lima)

En su explicación sobre la irregularidad, Advíncula afirmó que se desvió de su prioridad deportiva por atender situaciones ajenas al juego. Según su relato, la energía que destinó a resolver esos temas terminó afectando su preparación y su respuesta durante los partidos.

“Siento que tuve partidos regulares. Creo que en este segundo campeonato me tengo que centrar en lo que realmente me tengo que centrar. El primer campeonato me centré en otras cosas, otro tipo de problemas que pasaban, y casi siempre eso recae en los más grandes, no en los más chicos", detalló.

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El lateral sostuvo que ese tipo de escenarios suele golpear con más fuerza a los referentes, por el rol que asumen dentro del plantel. En esa línea, vinculó su evaluación del Apertura con un aprendizaje para el siguiente tramo del año.

La referencia a los “problemas internos” describió un desgaste que, de acuerdo con sus palabras, se extendió más allá de un partido puntual. Esa acumulación, afirmó, se reflejó en su nivel competitivo y en la continuidad de buenas actuaciones. En paralelo, dejó claro que no busca excusas, sino explicar el origen de un rendimiento que él mismo calificó como insuficiente para lo que pretende entregar en cancha.

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El plan para el Clausura y sus números en el Apertura 2026

Tras disputar 17 partidos en el Apertura, con un gol y una asistencia, Luis Advíncula afrontará el Clausura decidido a dejar atrás la irregularidad y convertirse en una pieza determinante de Alianza Lima. (Alianza Lima)

Con el Clausura por comenzar, Advíncula afirmó que ajustará su enfoque para el segundo semestre de la temporada. Su mensaje apuntó a una idea concreta: concentrarse exclusivamente en el fútbol y elevar su influencia en el equipo en el tramo decisivo del año.

“En estos meses me quiero centrar en el fútbol y a ayudar a Alianza a conseguir el objetivo dentro del campo”, puntualizó.

El defensor también se refirió a su continuidad y a la determinación de encarar el nuevo torneo con una meta clara: competir por el título nacional. En su panorama, el Clausura aparece como una oportunidad para corregir lo ocurrido en el Apertura, con mayor estabilidad en el rendimiento.

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En cuanto a registros, el futbolista disputó 17 partidos en el Torneo Apertura, con un gol y una asistencia. Además, acumuló seis tarjetas amarillas en 1452 minutos. Ese balance estadístico acompañó su propia lectura sobre una etapa en la que no alcanzó el nivel que buscaba, pese a haber integrado el equipo que terminó levantando el trofeo del primer certamen del año.

Advíncula llegó a Alianza Lima a inicios de 2026 procedente de Boca Juniors. En ese tiempo tuvo participación en la Copa Libertadores y en el Apertura, periodo que ahora utiliza como punto de partida para replantear su rendimiento individual en el campeonato que se inicia.

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