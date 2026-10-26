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El deseo de Federico Girotti para la temporada 2027 con Alianza Lima: “Se están logrando cosas muy buenas este año”

Tras una nueva victoria fuera de casa, el delantero valoró el rendimiento colectivo del equipo, descartó la controversia en torno a uno de los goles y apuntó al título del Clausura como meta inmediata

Tras asegurar el pase internacional con el cuadro íntimo, el artillero argentino sueña con liderar el ataque blanquiazul en el certamen continental y coronar el año con una vuelta olímpica inmediata (Jax Latin Media)
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El atacante Federico Girotti habló ante la prensa tras la victoria de Alianza Lima como visitante en Moquegua y se mostró eufórico por los logros conseguidos en lo que va del año.

El goleador destacó la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 como un hito colectivo y expresó su deseo de ser el centrodelantero titular del equipo íntimo en el torneo continental el próximo año. A eso le sumó la ambición de cerrar la temporada con el campeonato del Clausura antes de que termine noviembre.

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La polémica del gol y el triunfo como visitante

Federico Girotti – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 26 octubre
Alianza Lima sumó una nueva victoria fuera de casa, aunque uno de sus goles generó controversia. Federico Girotti defendió la validez de la anotación y restó importancia a la discusión sobre quién debía recibir el crédito. (Jax Latin Media)

Alianza Lima reafirmó su condición de sólido equipo fuera de casa con una nueva victoria que generó, sin embargo, un episodio de controversia. La validez de uno de los tantos del partido fue cuestionada, aunque las propias imágenes del club confirmaron que el balón había traspasado completamente la línea. Girotti no le dedicó demasiado tiempo al asunto. “Sí, entró, entró, entró”, respondió escueto cuando la prensa le preguntó al respecto.

La discusión sobre a quién debía adjudicarse la anotación tampoco lo desvió del foco. Consultado sobre si el tanto había sido de Ramos o de otro compañero, el delantero restó importancia al debate. “No tengo idea, pero no importa la verdad de a quién haya sido. El equipo ganó, así que estamos contentos”, señaló con una sonrisa.

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El triunfo consolidó a los blanquiazules como el conjunto con mejor rendimiento en condición de visitante en el torneo, un dato que el propio Girotti reconoció con satisfacción, aunque sin detenerse demasiado en los elogios. Su mirada ya estaba puesta en el siguiente desafío.

El clásico ante Sporting Cristal y la pelea por el título

Federico Girotti – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 26 octubre
El objetivo de Alianza Lima es terminar la temporada con otro título, y Federico Girotti no ocultó esa ambición. El delantero argentino señaló que el equipo quiere aprovechar su buen momento para superar a Sporting Cristal. (Alianza Lima)

El calendario le presenta a Alianza Lima un reto de envergadura en los próximos días: visitar a Sporting Cristal en su propio estadio, con la parcialidad celeste volcada en las tribunas. Girotti no esquivó la dificultad del compromiso, pero tampoco bajó las expectativas. “Partido difícil. Vamos a buscar los tres puntos”, afirmó sin rodeos.

El conjunto íntimo llega a ese enfrentamiento con la presión y la ilusión propias de quien pelea por coronarse campeón. La hinchada aliancista sueña con levantar el trofeo del Clausura el 22 o 23 de noviembre, sin necesidad de alargar la definición hasta una final adicional. Girotti entiende ese anhelo y lo comparte, aunque con los pies sobre la tierra.

“Sabemos que lo ideal sería salir campeones el 22 o 23 de noviembre”, admitió el atacante, y enseguida amplió el panorama: “Hoy logramos otro paso importantísimo, que es jugar la fase de grupos de la Libertadores el año que viene. Se están logrando cosas muy buenas este año y esperemos terminarlo con el título a fin de año”.

La frase resume con precisión el estado de ánimo del plantel: consciente de lo construido, pero con la vista fija en lo que falta.

La ilusión de la Copa Libertadores y su lugar en Alianza

Federico Girotti – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 26 octubre
Aunque mantiene la atención en el cierre del campeonato local, Federico Girotti también mira hacia la Copa Libertadores. El delantero se mostró satisfecho con su adaptación a Alianza Lima y aseguró que sueña con jugar el torneo continental. (Alianza Lima)

Más allá de la pelea doméstica, hay una motivación personal que Girotti no ocultó. El delantero, que no pudo disputar la Copa Libertadores esta temporada con la camiseta blanquiazul, tiene un objetivo claro para 2025: ser el “9” titular de Alianza Lima en el torneo continental más importante de América del Sur.

“Me encantaría jugar la Copa con Alianza. Este año no se pudo, pero ya el año que viene es una realidad”, expresó el atacante con entusiasmo apenas disimulado.

La clasificación a la fase de grupos de la Libertadores, que el propio jugador calificó como un logro fundamental de la temporada, abre esa puerta. Y Girotti quiere ser quien la cruce con la banda en el pecho.

El argentino también habló de su proceso de adaptación al club y al fútbol peruano. Lejos de cualquier queja o incomodidad, describió su presente en términos de plena integración. “Muy contento. La verdad que muy contento”, repitió, en una frase breve que no necesitó adornos para transmitir lo que siente.

Con un pie en la pelea por el Clausura y otro en la ilusión de la Libertadores, Girotti cierra un año que, según sus propias palabras, viene dejando cosas muy buenas. El desafío ahora es que las mejores estén por llegar.

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