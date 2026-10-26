El periodista José Varela habló de la chance de que la 'Culebra' deje Corinthians y regrese al cuadro 'íntimo' el próximo año. (Video: Modo Fútbol)

Guardar

André Carrillo afronta una nueva etapa en Corinthians tras la llegada del técnico holandés Clarence Seedorf, luego de no tener mucha continuidad con Fernando Diniz. Su contrato con el ‘timao’ culmina a fin de año y todavía no se conoce si continuará, un escenario que alimentó las versiones sobre un eventual retorno a Alianza Lima en 2027.

El periodista José Varela dio alcances sobre esta posibilidad. “Trascendió por ahí que André Carrillo ya tuvo el llamado de Alianza Lima donde le decían que lo querían para el próximo año y que ya tiene un chimpún adentro de Matute. Lo que sí puedo decir es que no hay absolutamente nada con Alianza Lima, y eso es algo que lo tengo contrastado por ambas partes”, contó en el programa de YouTube, Modo Fútbol.

PUBLICIDAD

El comunicador explicó que, pese a que la entidad ‘blanquiazul’ aparece de manera recurrente entre las opciones alrededor del jugador, no hay una negociación en marcha.

“Tengo que decir que a día de hoy no hay absolutamente nada con André Carrillo. Tiene contrato hasta fin de año en Corinthians y maneja algunas posibilidades para continuar su carrera en Brasil”, señaló.

Se conoció las posturas de André Carrillo y Alianza Lima para reencontrarse el 2027: “Termina contrato con Corinthians a fin de año”

El escenario contractual resulta determinante. De acuerdo con Globo, Corinthians evaluó a mediados de año la renovación de André Carrillo y de otros integrantes del plantel. La situación económica de la institución brasileña tendría incidencia en ese análisis.

PUBLICIDAD

Ahora, la decisión también dependería de la valoración del entrenador de turno. Con Clarence Seedorf al frente, el volante peruano iniciará un periodo que puede resultar decisivo para definir si seguirá en el club, si buscará otro destino dentro del país o irá a otra liga.

André Carrillo es dirigido en Corinthians por el holandés Clarence Seedorf, quien buscará sacarlo de la zona de descenso. - créditos: Corinthians

André Carrillo sobre la opción de volver a Alianza Lima

La posibilidad de que André Carrillo vuelva al fútbol peruano ha sido motivo de consulta en distintas ocasiones. Sus declaraciones sobre el “club de sus amores” también generaron polémicas al preferir a Al Hilal sobre Alianza Lima.

“Es un club al que le tengo un cariño especial. Si en cinco años regreso a Arabia, sé que me van a recibir muy bien por lo que hice, por cómo jugué, por mi rendimiento y por los títulos que gané”, indicó en el canal de YouTube de Benja Annun en marzo de este año.

PUBLICIDAD

Esa referencia marcó una diferencia con su etapa inicial en La Victoria. “La gente de Alianza quizá se sienta dolida porque empecé ahí, pero fue poco tiempo, solo un año. No gané ningún título ni logré algo importante para el club hasta ahora”, manifestó.

Aun así, el mediocampista de 35 años no cerró la puerta a una futura vuelta al cuadro ‘blanquiazul’. “La posibilidad siempre está abierta. Por ahora estoy contento aquí. Siempre quise regresar a Perú en buen estado físico, pero ya no voy a prometer nada porque nunca se sabe qué puede pasar”, mencionó.

PUBLICIDAD

La 'Culebra' se confesó sobre su hinchaje por el equipo 'blanquiazul'. Créditos: Benja Annun / Youtube.

Alianza Lima podría volver a buscar a Pedro Gallese en 2027

En otra oportunidad, José Varela también se refirió a la situación de Pedro Gallese y a una eventual gestión de Alianza Lima para incorporarlo el próximo año. El arquero tiene contrato con Deportivo Cali por una temporada más, una condición que podría complicar cualquier negociación.

“Yo no lo descartaría. Más allá de que tiene contrato con Deportivo Cali por un año más, y la firmeza con la que se manifestaron los directivos de Deportivo Cali, eso te hace pensar y ver que sería complicado. Sin embargo, yo no lo descartaría para nada”, dijo en Modo Fútbol.

La opción no sería nueva para el elenco ‘victoriano’. Según el comunicador, los ‘aliancistas’ ya mostraron interés por el ‘Pulpo’ a mitad de año y podría retomar ese objetivo cuando se abra una nueva etapa de planificación deportiva. “Gallese es un jugador que Alianza Lima lo quiso a mitad de año y obvio, seguramente lo van a intentar nuevamente”, concluyó.

PUBLICIDAD