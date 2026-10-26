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Senador Jorge Gavidia anuncia su renuncia al Partido del Buen Gobierno: “No puedo seguir haciendo más daño”

El integrante de la Cámara de Senadores afirmó que su alejamiento del partido no implicará votos futuros a favor del oficialismo

Jorge Gavidia anunció que renunciará a la militancia y a la bancada delPartido del Buen Gobierno en el Senado.
Jorge Gavidia anunció que renunciará a la militancia y a la bancada delPartido del Buen Gobierno en el Senado.
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El senador Jorge Gavidia anunció que renunciará a la militancia y a la bancada del Partido del Buen Gobierno luego de presentar diferencias con sus compañeros en el Senado y con el líder del partido, Jorge Nieto, sobre la votación de la delegación de facultades legislativas solicitada por el Gobierno

“Me voy a retirar del partido, voy a renunciar”, confirmó durante una entrevista con Panamericana. Según indicó, su permanencia en la agrupación podía profundizar las diferencias dentro de la agrupación.

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Antes de hacer pública su decisión, Gavidia indicó que tiene previsto reunirse con Jorge Nieto para intentar un entendimiento. Sobre ese contacto, señaló que “hemos tenido una facilitación para poder entendernos”.

Aún así, consideró que existe una “crisis” al interior del partido y que esta podría terminarse si él se retiraba de la agrupación debido a las diferencias que existen en tre sus integrantes.

Pantalla electrónica de votación con nombres de legisladores e indicadores de colores junto a los totales a favor, en contra y en abstención
Los senadores Jorge Gavidia y Juver Flores fueron los dos únicos integrantes del Partido del Buen Gobierno que votaron a favor de otorgar un paquete de 27 facultades legislativas al Ejecutivo, siete más que las aprobadas por la Cámara de Diputados.

Si tengo que retirarme del partido para culminar con esta crisis, lo voy a tener que hacer, porque aunque yo dije que nunca iba a hacerlo, prefiero medir la situación y el impacto que ha generado este cisma (...) Que no lo inicié yo, fue simplemente un voto que expresa mi libertad”

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Discrepancias en el Partido del Buen Gobierno

Gavidia explicó que las discrepancias no se limitaron a la delegación de facultades, sino que abarcaron alianzas y posiciones políticas dentro de Buen Gobierno. El senador consideró que el país requería respuestas frente a la inseguridad ciudadana y la amenaza del fenómeno El Niño.

Durante la entrevista, vinculó su decisión con la discusión entre las cámaras del Congreso y cuestionó que las disputas políticas condicionaran la atención de las urgencias nacionales. “El país está polarizado y entrampado”, afirmó.

Jorge Nieto había planteado que la cohesión de la bancada debía construirse desde una coincidencia política y no desde una obediencia impuesta. “Aspiro a tener una bancada que se mantenga unida y cohesionada porque comparte una visión y una manera de hacer las cosas”, sostuvo el líder de Buen Gobierno.

Jorge Nieto, líder del Partido del Buen Gobierno. (Foto: Agencia Andina)
Jorge Nieto, líder del Partido del Buen Gobierno. (Foto: Agencia Andina)

Gavidia reconoció que su voto fue interpretado como una falta disciplinaria, aunque lo defendió como una expresión de autonomía parlamentaria. “Esta indisciplina refleja justamente una libertad de ejercer mi voto y mi posición”, dijo.

El senador afirmó que ingresó a Buen Gobierno con una posición distinta y sin intención de provocar una división. Al explicar su renuncia, añadió: “No puedo seguir haciendo más daño al partido, incluso en la imagen, y desestabilizando, porque es un partido que tiene futuro y tiene jóvenes que piensan diferente que yo”.

Senadores podrían ser sancionados por voto a favor de facultades

En una entrevista en RPP, el diputado del Partido del Buen Gobierno, Fernando García, indicó que los senadores Gavidia y Flores, los únicos miembros de su bancada que votaron a favor de otorgar el paquete de 27 facultades legislativas, afrontarán un proceso disciplinario y una posible sanción por no votar en abstención, como se acordó en el grupo parlamentario.

Al ser consultado sobre la posible sanción que recibirán los senadores, García sostuvo el viernes 23 de octubre que ”en el reglamento dice claramente desde una amonestación verbal hasta una separación de la bancada... vamos a escucharlos. Hasta ahora no (han dado explicaciones), en todo caso se les va a convocar. Las juntas directivas de ambas cámaras los van a invitar y la comisión evaluará ese tema".

El líder del Buen Gobierno afirmó que los dos parlamentarios serán escuchados antes de que las instancias internas definan si corresponde aplicar medidas disciplinarias por apartarse de la abstención acordada sobre el pedido del Ejecutivo

Según su versión, el diputado afirmó que espera que detrás del voto favorable al oficialismo por parte de sus compañeros de bancada no haya “ningún tipo de compromiso de otra naturaleza”.

En Panamericana, el senador Gavidia indicó que su alejamiento del Partido del Buen Gobierno no significa que vaya a ser parte del oficialismo. “Ningún tipo de compromiso de otra naturaleza”.

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