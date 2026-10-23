Perú

No habrá segunda vuelta entre Rafael López Aliaga y Francis Allison: JEE rechaza pedido de Avanza País

Jurado concluye que, aunque Lima Metropolitana tiene un régimen especial de municipalidad con competencias de gobierno regional, ello no implica la aplicación automática de las reglas de las elecciones regionales como el mínimo de 30% de votos válidos

Rafael López Aliaga y Francis Allison pelean voto a voto por el sillón a la alcaldía de Lima.
Rafael López Aliaga y Francis Allison pelean voto a voto por el sillón a la alcaldía de Lima. VisualesIA
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El Jurado Electoral Especial de Lima Centro declaró improcedente el pedido de Avanza País para que se realice una segunda vuelta entre su candidato a la alcaldía de Lima Francis Allison y Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor por Renovación Popular.

Como se recuerda, el partido del tren solicitaba una segunda vuelta alegando que ningún candidato obtuvo el mínimo de 30% de votos válidos, cantidad exigida en elecciones regionales. Argumentaron que, debido a que Lima Metropolitana tiene un regimen especial de municipalidad provincial con competencias de gobierno regional, tenía que aplicarse las reglas electorales para las elecciones regionales.

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No obstante, según el JEE Lima Centro, las normas fijan reglas diferenciadas para las elecciones municipales y regionales, por lo que la aplicación del porcentaje mínimo de 30% a la elección de la alcaldía de Lima Metropolitana “requiere de una disposición constitucional o legal que establezca expresamente dicha exigencia o autorice su aplicación”.

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro desestima la solicitud de Avanza País para una segunda vuelta en Lima Metropolitana.
El Jurado Electoral Especial de Lima Centro desestima la solicitud de Avanza País para una segunda vuelta en Lima Metropolitana.

“No se advierte una disposición que condicione la proclamación del alcalde metropolitano a la obtención de dicho porcentaje ni que establezca una segunda elección en caso de no alcanzarse. Por consiguiente, no se verifica una habilitación normativa que permita apartarse de la regla específica prevista en la Ley de Elecciones Municipales que se aplica a los alcaldes y regidores”, se lee en la resolución.

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Sobre el argumento de que la capital tiene un régimen especial, el Jurado Electoral Especial dijo que este implica que Lima tiene “particularidades institucionales y competenciales”, pero sigue sujeta a las reglas de las elecciones municipales. “La existencia de dicha situación de régimen especial no determina, por sí misma, la inaplicación de la legislación electoral municipal ni la incorporación automática de las reglas correspondientes a las elecciones regionales”, reza el documento.

Así, el JEE Lima Centro concluye que la sola invocación del régimen especial por parte de Avanza País no resulta suficiente para que se tenga que exigir el mínimo de 30% de votos válidos para elegir al alcalde de Lima Metropolitana.

“Por las consideraciones señaladas, este órgano electoral concluye que no existe fundamento normativo para exigir que la candidatura a alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima obtenga, como condición para su proclamación, el treinta por ciento (30 %) de los votos válidos, ni para disponer una segunda elección en los términos solicitados. En consecuencia, corresponde declarar infundada la solicitud presentada por la organización política Avanza País – Partido de Integración Social”, resolvió.

Francis Allison

Cabe precisar que el JEE Lima Centro también desestimó el pedido para que se suspenda la proclamación de resultados hasta que se resuelva su reclamo. “Al no haberse identificado una disposición que sustente la aplicación del porcentaje mínimo solicitado ni la realización de una segunda elección para la Alcaldía Metropolitana de Lima, tampoco existe fundamento jurídico suficiente para suspender la proclamación de resultados por las razones expuestas por la organización política”, dijeron los miembros.

Lo que sigue

Ahora, el cómputo de los resultados y todo apunta, de acuerdo a analistas de datos, que la lista de Renovación Popular ganará la elección en Lima Metropolitana.

Lo que se deberá determinar ahora, y que el Jurado Nacional de Elecciones se negó a hacer, es si corresponde entregar la credencial de alcalde de Lima a Rafael López Aliaga o a la candidata a segunda regidora Jeanette Alonzo.

Debido a la negativa del Pleno del JNE de fijar posición, la asociación Iniciativa Democrática presentó denuncias ante la Junta Nacional de Justicia y el Colegio de Abogados de Lima.

En el caso de la denuncia ante la JNJ, la asociación pide el inicio de un proceso disciplinario contra el presidente del JNE, Roberto Burneo, y su posterior destitución dle cargo de juez supremo. Lo mismo se pide respecto a la magistrada Martha Maishc, fiscal suprema provisional.

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Rafael López AliagaFrancis AllisonMMLElecciones Municipales 2026peru-politica

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