Juan Víctor Sánchez cortó la comunicación con Andrea San Martín al escuchar mencionar la conciliación

Reportaje de 'América Hoy' que registra el momento en que Andrea San Martín acude al edificio de su expareja, Juan Víctor Sánchez, para recoger a la hija de ambos tras haber recuperado su libertad. A través del intercomunicador, Sánchez se negó a hablar directamente con ella. Posteriormente, la influencer regresó acompañada de efectivos de la Policía Nacional y prestó declaraciones a los medios presentes antes de retirarse a la comisaría. Video: América TV / América Hoy

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Andrea San Martín protagonizó un tenso cruce con Juan Víctor Sánchez cuando intentó recoger a la hija menor que ambos tienen en común, horas después de recuperar su libertad tras permanecer cerca de 48 horas detenida en la comisaría de Miraflores. Las imágenes del encuentro, registradas el viernes 23 de octubre, fueron difundidas este lunes por las cámaras de ‘América Hoy’, que mostraron el momento exacto en que Sánchez interrumpió la comunicación con la influencer.

La exchica reality había sido detenida por una denuncia del propio Sánchez, quien la acusó de presunta agresión física y psicológica contra la menor. Tras salir de la dependencia policial, San Martín intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con el padre de su hija para conocer el paradero de la niña, sin obtener respuesta durante varias horas.

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El diálogo se cortó cuando San Martín mencionó el acuerdo de conciliación

Ante la falta de respuesta, San Martín acudió al edificio donde reside Sánchez, acompañada de su abogado, Wilmer Arica. Al llegar, la influencer utilizó el intercomunicador del inmueble para intentar comunicarse directamente con el padre de la menor, identificada como Lara.

“¿Juan Víctor?”, preguntó San Martín a través del dispositivo. “Sí, ¿qué deseas?”, respondió Sánchez al reconocer la voz de su expareja. La influencer intentó explicar el motivo de su visita. “Juan Víctor, quería recoger a...”, señaló, sin poder completar la frase antes de que el piloto de avión la interrumpiera.

Juan Víctor Sánchez y Andrea San Martín mantienen un conflicto legal sobre la custodia de su menor hija tras la reciente liberación de la madre.

“Por favor, voy a comunicarme únicamente con personal de la Policía”, manifestó Sánchez, dejando en claro que no abordaría el tema directamente con ella. San Martín intentó apelar al acuerdo legal vigente entre ambos. “No, lo que pasa es que tenemos una conciliación”, sostuvo la influencer, sin recibir respuesta, ya que Sánchez cortó la comunicación en ese momento.

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San Martín regresó con apoyo policial, pero no logró ver a su hija

Lejos de retirarse, San Martín volvió al inmueble minutos después, esta vez acompañada de efectivos de la Policía Nacional. Sin embargo, el personal de seguridad del edificio le informó que Sánchez ya había salido del lugar, por lo que la influencer tampoco consiguió reencontrarse con la menor en esta segunda visita.

Visiblemente afectada por la situación, San Martín expresó su frustración ante las cámaras que registraban el momento. “Tengo cuatro horas tratando de comunicarme y no me ha contestado”, declaró la influencer. Consultada sobre las razones por las que el padre de la menor se negaba a entregarle a la niña pese a la existencia de un acuerdo de conciliación, San Martín evitó pronunciarse sobre las decisiones de su expareja. “No puedo contestar por terceras personas. A mí me tocaba hoy tener a la bebé, si no, no vendría. Tengo la conciencia tranquila, absolutamente”, aseguró.

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Andrea San Martín salió en libertad luego de 48 horas: imágenes de su retiro de la comisaria de Miraflores. Willax Tv: Amor y Fuego.

La influencer también se refirió a la manera en que busca afrontar la controversia, especialmente pensando en sus dos hijas. “Necesito estar calmada, tranquila. Ya tengo experiencia en este tipo de situaciones y necesito afrontarla de manera más inteligente que en otro momento, más tranquila, más pausada y con la imagen que quiero que mis hijas tengan de mí”, expresó. Al ser consultada sobre si mantiene una tenencia compartida con Sánchez, San Martín respondió de forma escueta: “No”.

El abogado de San Martín evitó dar detalles mientras continúan las diligencias

Tras no conseguir el reencuentro con su hija, San Martín acudió a la comisaría de Monterrico para dejar constancia de lo ocurrido, según su versión, por la negativa de Sánchez a entregarle a la menor. Su abogado, Wilmer Arica, evitó profundizar en el caso ante la prensa, debido a que la investigación fiscal continúa en curso. “Ahora estoy en diligencias, estamos en una investigación en la cual no me puedo pronunciar. Yo sé que me están siguiendo, pero no puedo hacer más nada”, declaró el letrado.

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El intercambio entre ambos generó numerosas reacciones en redes sociales tras su difusión. Varios usuarios señalaron que la actitud de Sánchez replicaría situaciones similares que, según algunos comentarios, la propia San Martín habría protagonizado en el pasado frente al padre de la menor. Otros usuarios pidieron que ambos padres prioricen un acuerdo conciliador en beneficio de la niña, mientras la Fiscalía especializada en violencia familiar continúa con la investigación preliminar sobre el caso.