Qué dijo Flavio Briatore sobre el abandono de Colapinto en el GP de los Estados Unidos de Fórmula 1

Flavio Briatore se refirió a la labor de Franco Colapinto en Austin (@AlpineF1Team)

Guardar

Luego del abandono de Franco Colapinto en el Gran Premio de los Estados Unidos de Fórmula 1, el asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, analizó lo ocurrido en la competencia desarrollada este domingo en el Circuito de las Américas en Austin, Texas.

“No fue precisamente el fin de semana ni el resultado que esperábamos. Creo que, últimamente, la suerte no ha estado de nuestro lado”, aseguró el italiano de 76 años. “Ambos coches sufrieron daños durante la carrera; en el caso de Franco, fueron lo suficientemente graves como para impedirle terminar”, indicó sobre el piloto argentino.

PUBLICIDAD

También se refirió a su compañero, Pierre Gasly del que destacó: “Dado que también perdió carga aerodinámica debido a daños en el fondo plano tras el incidente con el Haas, hizo un buen trabajo al puntuar —consiguiendo un punto— y quedar solo una posición por detrás del coche de Racing Bulls mejor clasificado”.

Y planteó que deberán sumar puntos en la próxima fecha: “Nos dirigimos a Ciudad de México con el objetivo de mejorar nuestro rendimiento y puntuar con ambos monoplazas, lo cual sigue siendo la meta en cada carrera hasta el final de la temporada”, concluyó.

El corredor argentino de 23 años largó en el puesto 20º luego de la penalización de diez lugares que recibió el viernes por el cambio de unidad de control de electrónica este fin de semana (la cuarta de las tres que se permiten en la temporada).

PUBLICIDAD

Desde el fondo, el bonaerense se las arregló para poder avanzar con una buena largada en la que superó a Valtteri Bottas (Cadillac) y luego dio cuenta de sendos sobrepasos a Sergio “Checo” Pérez (Cadillac) y Carlos Sainz (Williams).

Hasta que llegó el toque con Arvid Linbland (Racing Bulls) en el giro 36 que le generó el daño en el deflector lateral derecho que le hizo perder rendimiento por la pérdida de 10/15 puntos de carga aerodinámica en función de sufrir la resistencia al avance ante la penetración del aire. Dos vueltas más tarde, el equipo decidió que ingresara a boxes y que desertara la competencia.

PUBLICIDAD

*El toque entre Colapinto y Linbland

Fue el cuarto abandono de Colapinto en las últimas cinco carreras: en Azerbaiyán por su choque a Gasly, en Singapur por fallas en el almacenamiento de la energía en la Sprint y por la transmisión en la competencia principal y este domingo por los daños mencionados. En 2024, en la época de Williams, tuvo tres abandonos en las últimas cuatro fechas: en San Pablo por un accidente, en Qatar por daños en su monoposto y en Abu Dhabi por una falla mecánica.

Luego de su debut en Alpine el 18 de mayo de 2025 en Imola, en el marco del Gran Premio de Emilia Romaña, el bonaerense comenzó una racha de 29 Grandes Premios completados hasta España en esta temporada.

PUBLICIDAD

La escudería de Enstone pudo volver a la zona de puntos luego de tres Grandes Premios ya que Pierre Gasly completó el top diez y se llevó la última unidad en disputa. Sin embargo, el team galo sigue lejos de Racing Bulls en la lucha por el quinto puesto del Campeonato Mundial de Constructores. El equipo de Faenza suma 102 tantos contra 69 de Alpine.

Restan cinco fechas para el final de la temporada y la acción seguirá el venidero fin de semana con el Gran Premio de la Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez.